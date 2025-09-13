Fiica unui președinte de club din SuperLiga, show total în noul sezon de Vocea României. A întors patru scaune şi juraţii s-au bătut pe ea

Una dintre emisiunile care au făcut mii de voci celebre va avea parte de o surpriză! Eva Nicolescu, fiica lui Andrei Nicolescu, președinte la Dinamo, va urca pe scena de la Vocea României cu speranța de a întoarce toate scaunele.

UPDATE: Eva Nicoescu a întors patru scaune! Pe cine a ales

Eva Nicolescu a avut o prestaţie de excepţie în noul sezon din Vocea României 2025. Fiica preşedintelui de la Dinamo a întors toate cele patru scaune, juraţii luptându-se pentru a o avea în echipă.

În cele din urmă, Eva Nicolescu a ales echipa formată din Theo Rose şi Horia Brenciu. Episodul a fost difuzat pe Voyo.ro, urmând să fie publicat şi pe TV. Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, privit emoţionat prestaţia fiicei sale.

Eva Nicolescu, participantă la Vocea României 2025

Eva Nicolescu, fiica președintelui lui Dinamo București, Andrei Nicolescu, nu a ajuns încă la vârsta majoratului, dar are un vis clar: acela de a urca pe cele mai mari scene din întreaga lume.

Vineri seară, ea va avea șansa să-și facă încă o dată talentul auzit. Tânăra artistă își va etala calitățile muzicale pe scena unuia dintre cele mai mari show-uri de muzică: Vocea României.

Tatăl ei a dat-o de gol printr-o postare pe Instagram, în care președintele lui Dinamo a pus o poză cu jurații emisiunii, în care a etichetat-o pe fiica sa. Emisiunea va putea fi urmărită pe Pro TV începând cu ora 20:30.

Fiica lui Andrei Nicolescu a cântat în fața Papei Francisc

În decembrie 2024, acolo unde a cântat ,,M-am simțit onorată că am putut să interacționez cu asemenea somitate, pentru că asta e. A fost wow! Energia a fost prezentă în toată camera. Tot discursul pe care l-a ținut.. tot respectul din acea cameră a fost magic.

Eu sunt în clasa a 10-a la liceul de muzică. M-am dus pe secțiunea jazz, pentru că iubesc și ador jazz-ul”, a declarat tânăra artistă după momentul respectiv, conform România TV.

Andrei Nicolescu este cel mai mare fan al fiicei lui

La fel ca în această seară, când așteaptă cu sufletul la gură să vadă prestația fiice sale de la televizor, Andrei Nicolescu a avut un mesaj emoționant pentru Eva și după momentul de la Vatican: „Primul pas dintr-un lung drum!! Foarte, foarte mândru de tine piticule!”, a transmis la acea vreme oficialul lui Dinamo București.

Experiența „Vocea României” nu va fi prima de acest gen a fiicei lui Andrei Nicolescu. Ea a participat și la „Românii au Talent” în urmă cu doi ani, acolo unde a ajuns până în semifinalele competiției și a cântat o piesă compusă de ea însăși.