Fiicele Danei Budeanu au împlinit 17 ani: “Sunt toată mândria mea şi toată dragostea, toată bucuria, toată credinţa”

Fiicele Danei Budeanu au împlinit 17 ani, iar cunoscuta vedetă de televiziune a postat pe contul său de Instagram despre emoţia de a deveni părinte, despre trăirile pe care le-a avut când era însărcinată şi bucuria de a avea copiii în viaţa ei. În cadrul postării, vedeta a arătat o latură pe care nu o afișează des și s-a destăinuit în fața urmăritorilor ei.

Dana Budeanu este foart activă în viața celor două fiice și, în nenumărate rânduri, vedeta a declarat că este implicată 100% în creșterea și educarea lor. Totodată, creatoarea de modă preferă ca adolescentele să nu fie implicate în viața publică și să fie ferite de ochii curioșilor, pentru a avea parte de cât mai multă liniște, mama Dana Budeanu fiind foarte protectivă și având o relație foarte apropiată cu gemenele.

Fiicele Danei Budeanu au împlinit 17 ani

Vedeta le-a organizat programul astfel încât să petreacă puțin timp online, iar ea, la rându-i, preferă să nu vorbească des despre ele, însă, atunci când o face este copleșită de emoții.

Melancolică, vedeta îşi aminteşte despre momentele de dinainte de a naşte gemenele, acum 17 ani. despre amintirea acelor momente.

“Într-o dimineaţă, acum şaptesprezece ani, în burtica în care le-am dus cu mine peste tot şi în care le-am mângâiat şi le-am vorbit continuu şi în care mi-am imaginat cum ar fi arătat că doi îngeri, nişte picioruşe şi mânuţe băteau mai tare ca niciodată să iasă… Că mereu, mami le-a explicat şi atunci că trebuie să mai stăm puţin ca să fim mari, mari şi să rezistăm în lumea de afară, de care şi astăzi încerc mereu să le feresc.

Vorbindu-le aşa cu mâna pe burtică, picioruşele şi mânuţele băteau şi mai tare… Am alergat prin casă şi mi-am dat seama că mai aveam atâtea de făcut înainte de a le naşte şi atâtea de aranjat în cămăruţa lor de vis…şi le-am rugat cu toată mintea şi sufletul meu să mai stea câteva ore…Am luat pernuţele cusute de buni şi de mamaie, am aranjat toate hăinuţele în dulap, am pus fiecare ursuleţ la locul lui şi am plecat să le aduc pe lume…” a scris vedeta pe contul său de socializare.

Dana Budeanu îşi aminteşte şi de momentele în care şi-a cunoscut cei doi copii şi de sentimele unice pe care le-a trăit.

“Erau perfecte, ca doi îngeri pe un nor de zahăr”

O mamă are în amintire momentele în care şi-a văzut pentru prima oare copiii, iar creatoarea de modă detaliază în cadrul postării emoţionate momentele când și-a văzut pentru prima oară pruncii.

“Nu-mi mai amintesc nimic decât lumina puternică prin care le căutăm şi în care şopteam încet: copiii, unde sunt copiii? Era noapte şi nu răspundea nimeni…spitalul dormea. M-am ridicat cu toată puterea şi am plecat să le caut pe coridoarele lungi…şi le am găsit după un geam lângă zeci şi zeci de bebeluşi adormiţi…şi niciunul nu era ca ele.

“De atunci şi până astăzi am respirat şi trăit doar prin ele”

Am intrat şi m-am luptat să ajung până la ele şi acolo, în clipa aceea, viaţa mea a început de fapt…erau perfecte, ca doi îngeri pe un nor de zahăr…

De atunci şi până astăzi am respirat şi trăit doar prin ele. Toată fericirea mea, fiecare gând, fiecare respiraţie, fiecare vis…sunt ele…

Sunt toată mândria mea şi toată dragostea, toată bucuria, toată credinţa, toată viaţa. Sunt sufletul meu în văzul tuturor. Fiecare cuvânt al lor, fiecare privire, fiecare zâmbet sunt motivaţia mea în fiecare zi, bucuria şi împlinirea…”, a completat Dana Budeanu.

Vedeta a încheiat cu o declaraţie de iubire. “Mami le iubeşte până la cer şi înapoi, le adoră şi le poartă cu ea mereu în fiecare gând şi în tot sufletul “, a completat Dana Budeanu.

pentru criticile sale vestimentare la adresa vedetelor, pentru părerile pertinente şi pentru filmările sale curajoase, devenite virale. Totodată, creatoarea are propria linie de haine şi a creat ţinute pentru vedete precum Mihaela Rădulescu, Andra şi Corina.

Dana Budeanu a fost căsătorită cu afaceristul Radu Budeanu, alaturi de care are cei doi copii. Deși este este foarte vocală cu multe subiecte, creatoarea de modă discută foarte rar despre viața sa personală.