Fiicele lui Ricky Hatton, omagiu emoționant pentru marele campion, decedat la doar 46 de ani! Englezul a fost condus pe ultimul drum într-un decor apăsător

Ricky Hatton a murit în urmă cu câteva săptămâni, la doar 46 de ani, iar vestea a șocat lumea sportului. Acesta a avut o carieră impresionantă în box, în perioada 1997 – 2012. Iar reușitele sale i-au adus și porecla de ”Asasinul”.

Ricky Hatton a fost campion la categoria ușoară și superușoară. Iar de fiecare dată, acesta a impresionat publicul prin abilitățile sale în ring. Iată însă că în urmă cu doar câteva săptămâni a venit și tragedia.

. Informația a fost confirmată de poliția locală. Aceeași sursă transmitea la acel moment că decesul nu este tratat ca fiind suspect.

”Putem confirma că am găsit un cadavru la o adresă de pe Bowlacre Road în Gee Cross, la ora 6:45 dimineața, duminică, 14 septembrie. Decesul nu este tratat ca fiind suspect”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, citat de The Mirror.

Gestul făcut de fiicele lui Ricky Hatton la înmormântare

Menționăm faptul că Ricky Hattoon a lăsat în urmă . Este vorba despre fiul său, Campbell, în vârstă de 24 de ani. Acesta a venit pe lume pe vremea când sportivul avea o relație cu Claire.

El mai are de asemenea și două fete. Este vorba despre Millie, în vârstă de 13 ani și Fearne, în vârstă de 12 ani, cu fosta sa logodnică, Jennifer Dooley. Iar moartea tatălui le-a afectat pe cele două.

Dovada cea mai clară a fost omagiul adus la înmormântare. Fearne Hatton și sora ei, Millie, au stat în fața unei Catedrale din Manchester arhipline și au povestit cum lumea le-a fost dată peste cap de când tatăl lor a dispărut.

În discursurile emoționante care au lăsat mulțimea în lacrimi, fetele au vorbit despre mândria lor de a-l avea pe Ricky ca tată. Totodată, acestea au vorbit și despre cât de dificilă e pierderea suferită.

Millie și Fearne, declarații emoționante

„Inima mea este într-un milion de bucăți că nu ești aici cu mine și cu toți ceilalți care te iubesc mult. Mă trezesc în fiecare dimineață dorindu-mi să fii aici. Ai fost cu adevărat cea mai amuzantă persoană pe care am întâlnit-o vreodată și sunt suficient de norocoasă să te numesc tată.

Nu mă pot abține să nu mă gândesc la cum nu mă vei conduce niciodată la altar, cum nu-mi vei întâlni niciodată copiii și nepoții, că nu vei fi aici să mă vezi plecând de la școală și nici măcar nu mă vei vedea devenind adultă. Mă tem de fiecare Crăciun, Paște, zi de naștere, sărbătoare în Tenerife și mai ales de Ziua Tatălui, știind că nu ești aici să te întâlnesc și să râd până mă doare stomacul”, a spus Millie.

Tânăra a mai făcut referire și la momentele în care cânta imnul Oasis, Live Forever, în mașină cu tatăl ei. „Te iubesc și îmi este dor de tine necondiționat, tati”, a completat aceasta.

La rândul său, Fearne, sora lui Millie, i-a adus un omagiu tatălui său. Aceasta este dezamăgită de faptul că nu a reușit să petreacă mai mult timp cu marele sportiv și a trebuit să îl piardă atât de devreme.

„Nu pot să cred că nu mai ești aici și că te cunosc doar de 12 ani. Chiar dacă am petrecut doar 12 ani din viața mea cunoscând persoana puternică și inspiratoare care ești. Trebuie să înțeleg că vei lipsi din viața mea mai mult decât ai fost în ea”, a completat ea, conform .

Campbell Hatton, moment emoționant la înmormântarea tatăl său

La rândul său, Campbell Hatton, fiul marelui sportiv, a ținut un discurs emoționant. Tânărul de 24 de ani abia dacă putea să își țină lacrimile. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa campionului.

„L-am admirat pe tatăl meu în fiecare aspect al vieții. Toate acestea au fost alimentate de dragostea pe care am avut-o și o voi avea mereu pentru el. Nu pot explica cât de mult îmi va fi dor de tine, tată. Nu pot să cred că nu vom crea amintiri noi împreună”, a fost doar o parte din discursul său.