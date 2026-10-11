Fiii marilor fotbaliști care n-au reușit să repete performanțele părinților

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Fotbalul mondial a oferit numeroase exemple de familii în care talentul s-a transmis din generație în generație. Totuși, nu toți copiii marilor campioni au reușit să confirme așteptările. Nici măcar numele Zidane, Maradona, Pele, Maldini sau Beckenbaue nu au garantat succesul.

Zidane și Maradona, o moștenire prea grea

Fiul cel mare al lui Zinedine Zidane, Enzo, a fost considerat o mare speranță a academiei lui Real Madrid. Cu toate acestea, a bifat doar un meci pentru prima echipă a madrilenilor, în care a și înscris: un meci din Cupa Spaniei contra celor de la Leonesa, câștigat de Real cu 6-1. Ulterior, mijlocașul a mai jucat pentru Deportivo Alaves, Lausanne-Sport, Almeria, Wydad, Rodez și Fuenlabrada, înainte să se retragă din activitate în 2024, la 29 de ani.

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Enzo mai are alți trei frați, dar niciunul nu s-a ridicat la nivelul tatălui Zinedine. Luca Zidane (28 de ani) este portar la Leganes și internațional algerian, Theo Zidane (24 de ani) evoluează pentru Cordoba CF, iar Elyaz Zidane (20 de ani) joacă la Red Star FC.

Un alt nume arhicunoscut este cel al lui Diego Armando Maradona Jr., . Fiul său nu s-a apropiat nicio secundă de nivelul tatălui. Crescut în Italia, Diego Jr. a evoluat la nivelul ligilor inferioare din Peninsulă, dar fără să ajungă în elita fotbalului european.

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Fiul lui Pele a fost portar

Spre deosebire de celebrul său tată, Pele, singurul cu trei titluri mondiale în palmares, Edinho a ales să fie portar. A apărat la Santos și alte echipe din Brazilia, dar nu a reușit niciodată să ajungă la nivelul echipei naționale a Braziliei. Astfel, cariera lui Edinho este incomparabilă cu cea a tatălui, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului.

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Echipele pentru care a evoluat Edinho (Edson Cholbi do Nascimento): Santos (1990-1998), Portuguesa Santista, Sao Caetano și Ponte Preta (toate în 1999).

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Christian și Stephan, în umbra taților

Familia Maldini reprezintă una dintre cele mai cunoscute dinastii din istoria fotbalului italian. Cesare Maldini a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu AC Milan în 1963, iar fiul său, Paolo, a cucerit de cinci ori cel mai important trofeu continental intercluburi, cu aceeași echipă.

Tradiția nu a fost continuată, însă, de Christian Maldini, fiul cel mare a lui Paolo. Crescut la academia lui AC Milan, acesta nu a reușit să debuteze la prima echipă și a evoluat la echipe modeste din ligile inferioare italiene, precum Reggiana, Pro Sesto și Lecco. În 2023, Christian și-a încheiat cariera la doar 27 de ani, fără să se apropie de performanțele bunicului sau tatălui.

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În schimb, decât fratele său. A debutat la Milan în 2022, a evoluat pentru Spezia, Empoli, Monza, Atalanata și Lazio, iar din vara lui 2026 evoluează la Cagliari. În plus, în octombrie 2024, acesta a debutat și pentru Squadra Azzurra. În actualul sezon din Serie A, Daniel are trei goluri marcate în cinci meciuri, arătând un potențial considerabil.

În cazul lui Franz Beckenbauer, câștigător a două Baloane de Aur și campion mondial cu Germania în 1974, fiul său, Stephan, a avut o carieră extrem de modestă. Cu meciuri pentru Bayern Munchen ll, TSV 19860 Munchen și FC Saarbrucken.

Ulterior, acesta a devenit antrenor la academia celor de la Bayern Munchen, contribuind la formarea tinerilor jucători, printre care și Thomas Muller. Stephan Beckenbauer a murit în 2015, la numai 46 de ani.