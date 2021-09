Prima transmisiune în direct a Televiziunii Române Libere avea loc pe 22 decembrie, 1989, la ora 12:51, air primii care au luat cuvântul au fost actorul Ion Caramitru şi poetul Mircea Dinescu.

File de istorie. Ion Caramitru în direct la Televiziunea Română, în timpul Revoluției din 1989

„Să-nceapă Mircea, că pe el îl cunoaște lumea! Mircea, te prezint și tu scrii, arăți, arăți că lucrezi la un apel!”, acestea au fost cuvintele lui , rostite în Studioul 4 al Televiziunii române, în 22 decembrie 1989. Aceste cuvinte vor da naștere mai târziu unei expresii intrate în folclor.

Odată cu filmul lui Mihai Tatulici, „Revoluția română în direct”, verbul „a arăta” din expresia folosită de Ion Caramitru a fost înlocuit de „a (se) face”: „Mircea, fă-te că lucrezi!” și astfel cuvintele actorului au căpătat un sens peiorativ.

jurnalistei Sanda Nicola în care a povestit cum s-au petrecut în realitate faptele:

„S-a creat un fel de folclor pe tema asta, ‘Mircea, fă-te că lucrezi!’, și se folosește ca formulă în diferite luări de poziție, de atitudini, când cineva nu face ce trebuie. Și atunci îi spune: măcar fă-te că faci asta…

E un fel de citat, numai că în condițiile de atunci, când cineva din platou ne-a spus că trebuie să mai așteptăm, că nu avem curent pentru emisie – ceea ce era o minciună, pentru că, de fapt, acele minute au fost folosite pentru a fi filmați prin camere la comanda unora din regie sau mai de sus – or, în acele minute de restriște, uitându-mă în jur și necunoscând pe nimeni decât pe Mircea Dinescu, pe care îl întâlnisem în studio (…) și care avea un carnețel cu el, și-am spus cine va vorbi, ce va spune, tu ești om de condei, scrie ceva, să vedem ce spunem noi aici – noi ajunsesem acolo trandafiri, ca să zic așa. Când a început tevatura că începem emisia, a uitat carnețelul și îl știți ce temperament are și cum se manifestă, eu am luat carnetul și am spus arată că lucrezi, nu fă-te că lucrezi”, a explicat actorul pentru .

Ion Caramitru credea că înregistrarea pe ascuns a revoluționarilor din studio a fost făcută pentru a putea fi folosită, eventual, împotriva lor ulterior.