Filip Jianu, învins de Garin la Bratislava. Românul a jucat la doar câțiva pași de cantonamentul naționalei U21: „Le urez mult succes băieților”

, a jucat joi, 12 iunie, la un turneu Challenger de la Bratislava, la doar câteva sute de metri de cantonamentul echipei naționale de juniori U21. El a avut parte de un meci de foc cu Cristian Garin, fostul loc 17 mondial.

Cel mai bine clasat român din clasamentul ATP, învins la Bratislava

Din păcate, Jianu a fost învins la Bratislava. A avut minge de set în primul act, însă Garin a demonstrat că este jucătorul mai experimentat și s-a impus. Totuși, tenismenul român trece prin, poate, cea mai bună perioadă a carierei și țintește o calificare pe tabloul principal de la Wimbledon.

La finalul meciului, Filip Jianu s-a declarat mulțumit de felul în care a crescut în nivel și a spus care sunt obiectivele sale pe termen scurt.

Filip Jianu: „Le urez mult succes băieților de la națională”

„A fost un meci greu, cu un jucător bun, care a fost sus în clasament mulți ani. Am avut minge de set, am încercat, am dat tot ce am avut mai bun, iar data viitoare sper să iasă mai bine. Planul meu e să progresez în continuare, să cresc în continuare, să am rezultate bune în turneele de Grand Slam și să joc mereu acolo. Vreau să mă calific pe tabloul principal la unul dintre Grand Slamuri.

Au fost niște luni pozitive, să zic așa. Am fost în America și am reușit să adun punctele necesare cât să mă calific la Roland Garros în calificări. Acolo a mers ok. Am câștigat două meciuri, dar l-am pierdut pe al treilea. Speram să mă calific pe tabloul principal. Sper, de acum, să merg tot în sus.

E și nu o presiune. Eu nu joc pentru lume. Eu joc pentru mine. Dacă se întâmplă să mai pierd meciuri, nu mă descurajez. Vreau eu să fiu mulțumit de mine. A fost frumos. Nu mă așteptam, în Bratislava, să fie atât de mulți români. Îmi face plăcere.

Le urez mult succes băieților de la națională. Sper să se descurce mai bine decât mine. Mult succes le doresc.

Da. Din păcate, nu voi avea niciun turneu de pregătire pe iarbă. O să merg direct în calificări la Wimbledon. Sper să joc bine. Noi, românii, nu avem experiență pe iarbă. Dacă ești jucător bun și te adaptezi, te descurci oriunde”, a declarat Jianu după înfrângerea în fața lui Garin.

Sportivul din România ocupă locul 210 în clasamentul mondial și speră să urce cât mai mult până la finalul sezonului. Născut la București, el este cel mai bine cotat tenismen din România.