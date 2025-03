Filip Jianu, prima victorie în circuitul ATP: „Un astfel de turneu poate schimba carierele noastre”

Filip Jianu a început excelent și a obținut prima sa victorie din circuitul ATP. Românul l-a eliminat în runda inaugurală pe americanul Nishesh Basavareddy, la capătul unui meci ce a durat o oră și 33 de minute.

Filip Jianu, victorie de moral în runda inaugurală la Țiriac Open

a început cu dreptul turneul Țiriac Open și a obținut o calificare în turul al doilea. Sportivul clasat pe locul 241 în ierarhia ATP a trecut în două seturi de americanul Nishesh Basavareddy, un jucător mult mai bine clasat în circuitul mondial (108 ATP).

ADVERTISEMENT

Românul a ieșit victorios în două seturi, scor 6-3, 6-4, având nevoie de mai bine de o oră și jumătate pentru a obține prima sa victorie în circuitul ATP. La conferința de presă, acesta a tras concluziile și a încercat să explice ce are de îmbunătățit până la următorul meci.

El va întâlni în următorul tur câștigătorul duelului dintre Valentin Vacherot (259 ATP) și Damir Dzumhur. Bosniacul este în primii 100 de jucători ai lumii și ar putea fi un adversar redutabil pentru român.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit, prima oară când câștig un meci pe tabloul ATP. Am mai câștigat în calificări. Mulțumesc încă o dată organizatorilor că mi-au acordat acest wildcard. Știam că am nivelul să pot câștiga un meci. Am avut niște rezultate destul de bune în ultima perioadă pe zgură, am picat și accesibil, cu un jucător care joacă mai mult pe suprafață dură. Mă bucur că am luat punctele necesar să cresc în clasament.

Mi-a plăcut mult atmosfera. La multe turnee publicul nu e cu mine de maniera cum a fost aici astăzi, sunt foarte fericit că au venit destul de mulți oameni pentru o zi de luni, sper să vin și la următorul meci cel puțin la fel de mulți. Am emoții mari când joc aici, în fața românilor, sunt familia, prietenii, evident nu vrea să îi dezamăgesc, vreau să le arăt un tenis bun, mă bucur că asta am făcut astăzi”.

ADVERTISEMENT

Filip Jianu: „Mă mulțumește foarte mult faptul că am reușit să duc jocul unde am dorit eu”

„Nivelul în ziua de astăzi nu mai este atât de diferit, locul 300, față de 100, lumea crede că dacă ești 400 nu poți să bați un jucător clasat pe locul 60, dar nu e chiar așa. Primul serviciu a mers bine, l-am studiat puțin pe adversarul meu și el atacă foarte mult serviciul doi, m-am gândit că e mai bine să joc bine cu primul serviciu, am preferat să îl bag în teren ca să nu intre pe serviciul doi.

ADVERTISEMENT

Am reușit să stau solid, să îl mișc, să profit de faptul că am jucat pe zgură și aici deplasările țin foarte mult de alunecări, de lovituri grele, deschise, iar el nefiind obișnuit cu meciurile de zgură a trebuit să se adapteze, iar asta mă mulțumește foarte mult pentru că am reușit să duc jocul unde am dorit eu.

Trebuie să fiu puțin mai agresiv, să intru și eu în teren, să vin la fileu când am ocazia, evident că serviciul trebuie îmbunătățit mereu, să fiu în formă bună fizică și cred că mă pot bate cu aproape oricine. La nivelul acesta nu prea te poți relaxa pentru că adversarii profită, dar știam că pot să revin și să întorc partida”.

Filip Jianu: „Am visat mereu că o să joc aici”

„De când sunt mic veneam la turneul ăsta, făceam poze cu jucătorii când aveam opt ani, am visat mereu că o să joc aici, iar faptul că am reușit să câștig e clar ceva la care visam de când sunt mic, dar eu sper să nu se termine aici aventura și să fac o figură și mai frumoasă decât atât. O săptămână ca asta poate schimba cariere, pentru că sunt mai multe puncte în joc decât la turneele unde am fi participat de regulă.

Crești în clasament și apoi poți intra la turnee de genul pe propriu clasament (n. r. fără să primești wildcard). Premiile sunt mult mai mari aici și ajută, pentru că tenisul este un sport costisitor”, a declarat Filip Jianu la conferința de presă.

Unde poți urmări Țiriac Open 2025

Turneul nu va lipsi nici de pe ecranele digitale. Postul TV care se va ocupa de transmiterea meciurilor de la Țiriac Open 2025 este Digi Sport. Desigur, partidele nu vor lipsi nici de pe site-ul FANATIK, unde pot fi urmărite sub format LIVE TEXT.