Sport

Filip Stojilkovic, desființat în direct: „Ratează în draci! Un atacant de mare duzină, de Divizia B”

Cristian Măciucă
02.11.2026 | 20:06
Filip Stojilkovic desfiintat in direct Rateaza in draci Un atacant de mare duzina de Divizia B
EXCLUSIV FANATIK
Filip Stojilkovic, desființat în direct: „Ratează în draci! Un atacant de mare duzină, de Divizia B” FOTO: Fanatik
Filip Stojilkovic, atacantul central al Rapidului, a fost făcut praf în direct. Dumitru Dragomir a declarat că valoarea fotbalistului elvețian nu este mai sus de Liga 2
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În contextul în care Andrei Șucu (17 ani) a provocat un întreg scandal între Diana Șucu, mama fotbalistului și soția patronului de la Rapid, și Daniel Pancu, antrenorul principal al echipei, Dumitru Dragomir (80 de ani) a făcut praf transferurile echipei de sub Podul Grant. „Oracolul de la Bălcești” a pus tunurile pe atacantul Filip Stojilkovic (26 de ani).

Dumitru Dragomir l-a făcut praf pe Stojilkovic!

Dumitru Dragomir crede că Filip Stojilkovic nu este cu nimic mai presus decât Andrei Șucu. Fostul președinte LPF l-a luat în colimator pe Stojilkovic, atacantul elvețian care nu l-a convins prin evoluțiile sale. 

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Fotbalistul din „Țara Cantoanelor” este împrumutat de Rapid de la Pisa până la finalul sezonului 2026-2027. Pentru împrumutul lui Stojilkovic, clubul din Grant a plătit deja 200.000 de euro și are prima opțiune de transfer definitiv a atacantului în vârstă de 26 de ani.

„Ce a adus el nu e mai bun decât al lui Șucu (n.r. – Andrei Șucu). Ăla care ratează în draci nu îmi place deloc. (n.r. – Cine, Stojilkovic?) E de duzină, de Divizia B.

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Dacă în campionatul nostru nu dai goluri, atunci în ce campioante dai? E campionat de râsul lumii. Nici de duzină nu e. Și eu mă pricep la activitatea asta. E de mare duzină! Rapid nu are niciun fotbalist de valoare”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

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Cifrele lui Filip Stojilkovic la Rapid

Filip Stojilkovic a fost adus cu surle și trâmbițe la Rapid. Atacantul e un fost internațional elvețian de tineret, cu 25 de selecții și 2 goluri pentru naționala U21 a „Țării Cantoanelor”. În Giulești, Stojilkovic a bifat 12 apariții, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 1 assist. Conform site-ului de specialitate transfermarkt.com, „nouarul” giuleștenilor este evaluat la 2,5 milioane de euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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