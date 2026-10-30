Sport

Filip Stojilkovic, gest de neînțeles în momentul înlocuirii! Mai mulți fani ai Rapidului l-au înjurat

Ciprian Păvăleanu
30.10.2026 | 22:54
Filip Stojilkovic gest de neinteles in momentul inlocuirii Mai multi fani ai Rapidului lau injurat
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Filip Stojilkovic nu a salutat galeria la ieșirea de pe teren. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Moment de neînțeles în minutul 86 al meciului Rapid - Csikszereda! Giuleștenii l-au înjurat pe Filip Stojilkovic după gestul din timpul schimbării
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După înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB și remiza albă din Cupa României contra Corvinului, Rapidul lui Daniel Pancu a luat toate cele trei puncte în meciul cu Csikszereda. Filip Stojlkovic (26 de ani), atacantul giuleștenilor, a fost înlocuit în minutul 86, însă nu a salutat galeria, gest ce i-a înfuriat pe suporteri.

Filip Stojilkovic nu a salutat galeria Rapidului în momentul schimbării

Elevețianul Filip Stojilkovic a fost adus la Rapid din Serie A, de la Pisa, iar în 11 meciuri a reușit 4 goluri și o pasă decisivă. El nu a reușit să-și treacă numele pe tabelă în victoria cu 2-0 a echipei sale împotriva ciucanilor de la Csikszereda, iar în minutul 86 a părăsit terenul pentru a-i face loc tânărului Jason Kodor.

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În momentul înlocuirii sale, vârful de atac al giuleștenilor a avut o atitudine de neînțeles și nu a salutat fanii, lucru ce a agitat spiritele în galerie, iar mai mulți suporteri chiar au început să-l înjure pe elvețian pentru gestul său. Fanii au uitat rapid de supărare, întrucât la doar câteva minute favoriții lor au primit un penalty, care a fost transformat de Alex Dobre, asigurând astfel cele trei puncte.

Atacantul și-a reparat greșeala după fluierul final

Nu se știe dacă vârful de atac a făcut acest lucru intenționat sau pur și simplu nu și-a dat seama de importanța fanilor clubului pentru care evoluează. Poate și la îndemnul celorlalți, Stojilkovic a ieșit pe gazon după fluierul final și a aplaudat galeria împreună cu colegii săi.

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În partida contra celor de la Csikszereda, Stojilkovic a avut 3 șuturi spre poarta lui Eduard Pap, însă niciun dintre ele nu a fost cadrat. El chiar a ratat o ocazie mare pentru giuleșteni, iar xG-ul său (n.r. – golurile așteptate) a fost de 0.43. Vârful de atac a avut 6 atingeri în careul advers și a oferit trei pase ce au dus la un șut spre poarta adversă. La capitolul dueluri, elvețianul a stat foarte rău, având un procentaj de 0% din 4 dueluri, două aeriene și două la sol. În derby-ul contra FCSB, el a înscris un gol superb printr-o execuție „din prima”, însă reușita sa nu a avut valoare în economia rezultatului.

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Filip Stojilkovic la finalul meciului Rapid - Csikszereda. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Filip Stojilkovic la finalul meciului Rapid – Csikszereda. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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