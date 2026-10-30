Filip Stojilkovic, gest de neînțeles în momentul înlocuirii! Mai mulți fani ai Rapidului l-au înjurat

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După înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB și remiza albă din Cupa României contra Corvinului, Rapidul lui Daniel Pancu a luat toate cele trei puncte în meciul cu Csikszereda. Filip Stojlkovic (26 de ani), atacantul giuleștenilor, a fost înlocuit în minutul 86, însă nu a salutat galeria, gest ce i-a înfuriat pe suporteri.

Filip Stojilkovic nu a salutat galeria Rapidului în momentul schimbării

Elevețianul Filip Stojilkovic a fost adus la Rapid din Serie A, de la Pisa, iar în 11 meciuri a reușit 4 goluri și o pasă decisivă. El nu a reușit să-și treacă numele pe tabelă în victoria cu 2-0 a echipei sale împotriva ciucanilor de la Csikszereda, iar în minutul 86 a părăsit terenul pentru a-i face loc tânărului Jason Kodor.

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În momentul înlocuirii sale, a avut o atitudine de neînțeles și nu a salutat fanii, lucru ce a agitat spiritele în galerie, iar mai mulți suporteri chiar au început să-l înjure pe elvețian pentru gestul său. Fanii au uitat rapid de supărare, întrucât la doar câteva minute favoriții lor au primit un penalty, care a fost transformat de Alex Dobre, asigurând astfel cele trei puncte.

Atacantul și-a reparat greșeala după fluierul final

Nu se știe dacă vârful de atac a făcut acest lucru intenționat sau pur și simplu nu și-a dat seama de importanța fanilor clubului pentru care evoluează. Poate și la îndemnul celorlalți, Stojilkovic a ieșit pe gazon după fluierul final și a aplaudat galeria împreună cu colegii săi.

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În partida contra celor de la Csikszereda, Stojilkovic a avut 3 șuturi spre poarta lui Eduard Pap, însă niciun dintre ele nu a fost cadrat. El chiar a ratat o ocazie mare pentru giuleșteni, iar xG-ul său (n.r. – golurile așteptate) a fost de 0.43. Vârful de atac a avut 6 atingeri în careul advers și a oferit trei pase ce au dus la un șut spre poarta adversă. La capitolul dueluri, elvețianul a stat foarte rău, având un procentaj de 0% din 4 dueluri, două aeriene și două la sol. În derby-ul contra FCSB, însă reușita sa nu a avut valoare în economia rezultatului.