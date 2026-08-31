Sport

Filip Stojilkovic, promisiune pentru fani după primul gol în tricoul Rapidului: „Pot fi mai bun de atât!”

Filip Stojilkovic „a spart gheața” în tricoul Rapidului chiar în derby-ul de pe teren propriu cu campioana Universitatea Craiova. Ce promisiune le-a făcut suporterilor.
Mihai Dragomir
31.08.2026 | 22:59
Filip Stojilkovic promisiune pentru fani dupa primul gol in tricoul Rapidului Pot fi mai bun de atat
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Filip Stojilkovic a reacționat după primul gol la Rapid. Promisiune pentru suporteri. Foto: Sport Pictures.
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Rapid a obținut un punct din confruntarea cu Universitatea Craiova după 1-1 pe Giulești în etapa a 7-a din SuperLiga. Unicul gol al giuleștenilor a fost semnat de Filip Stojilkovic, adus în această vară. Atacantul le-a făcut o promisiune suporterilor după prima sa reușită în tricoul giuleștenilor.

Reacția lui Filip Stojilkovic după primul gol pentru Rapid

Filip Stojilkovic (26 de ani) a semnat cu Rapid în această vară. El a marcat primul său gol pentru giuleșteni în meciul cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1 în ultimul joc al etapei a 7-a din SuperLiga. El a oferit o primă reacție după fluierul final și le-a făcut o promisiune importantă suporterilor. „Cred că am dominat meciul. Prima repriză am jucat bine, am jucat compact. În a doua repriză am fost mai buni, trebuia să luăm cele 3 puncte. Sunt foarte fericit că am marcat primul gol la Rapid aici, pe stadionul echipei. Nu am fost frustrat că am ratat mult, am rămas calm.

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Avem meci peste 3 zile și trebuie să ne recuperăm, să ne pregătim. Sigur că pot fiu mai bun de atât. Avem un antrenor foarte bun. Am un șut bun, am văzut mingea în poartă, dar terenul a făcut ca mingea să nu intre în poartă. Mai vedem cu obiectivul în acest sezon, ne pregătim meci cu meci”, a reacționat Filip Stojilkovic după remiza cu Universitatea Craiova. Întrebat dacă crede că trebuie să mai ajusteze unele lucruri la capitolul finalizare, atacantul elvețian a oferit un răspuns sec și extrem de rapid: „Nu! Am spus nu!”.

Cum îl caracterizase Dumitru Dragomir pe Filip Stojilkovic după transferul la Rapid

Filip Stojilkovic a jucat doar 45 de minute cu UTA, la debutul său din etapa a 4-a. Ulterior, el a fost integralist cu Dinamo și Petrolul, dar și în meciul cu Universitatea Craiova, în care a marcat primul său gol. Dumitru Dragomir vorbise despre vârful elvețian după transferul în Giulești, având un verdict categoric. „Atacantul Rapidului, Stojilkovic, nu mi se pare deloc valoros. Vedeți-vă de treabă! Rapidul are lot de locurile 5-6!”, spunea Mitică Dragomir în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

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Stojilkovic a ajuns la Rapid sub formă de împrumut de la Pisa, formație care l-a cumpărat în ianuarie 2026 de la Cracovia. Marius Bilașco a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că oficialii Rapidului au lucrat aproape două luni pentru a-l convinge pe atacant să accepte oferta bucureștenilor.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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