Rapid a obținut un punct din confruntarea cu Universitatea Craiova după 1-1 pe Giulești în etapa a 7-a din SuperLiga. Unicul gol al giuleștenilor a fost semnat de Filip Stojilkovic, adus în această vară. Atacantul le-a făcut o promisiune suporterilor după prima sa reușită în tricoul giuleștenilor.
Filip Stojilkovic (26 de ani) a semnat cu Rapid în această vară. El a marcat primul său gol pentru giuleșteni în meciul cu Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 1-1 în ultimul joc al etapei a 7-a din SuperLiga. El a oferit o primă reacție după fluierul final și le-a făcut o promisiune importantă suporterilor. „Cred că am dominat meciul. Prima repriză am jucat bine, am jucat compact. În a doua repriză am fost mai buni, trebuia să luăm cele 3 puncte. Sunt foarte fericit că am marcat primul gol la Rapid aici, pe stadionul echipei. Nu am fost frustrat că am ratat mult, am rămas calm.
Avem meci peste 3 zile și trebuie să ne recuperăm, să ne pregătim. Sigur că pot fiu mai bun de atât. Avem un antrenor foarte bun. Am un șut bun, am văzut mingea în poartă, dar terenul a făcut ca mingea să nu intre în poartă. Mai vedem cu obiectivul în acest sezon, ne pregătim meci cu meci”, a reacționat Filip Stojilkovic după remiza cu Universitatea Craiova. Întrebat dacă crede că trebuie să mai ajusteze unele lucruri la capitolul finalizare, atacantul elvețian a oferit un răspuns sec și extrem de rapid: „Nu! Am spus nu!”.
Filip Stojilkovic a jucat doar 45 de minute cu UTA, la debutul său din etapa a 4-a. Ulterior, el a fost integralist cu Dinamo și Petrolul, dar și în meciul cu Universitatea Craiova, în care a marcat primul său gol. Dumitru Dragomir vorbise despre vârful elvețian după transferul în Giulești, având un verdict categoric. „Atacantul Rapidului, Stojilkovic, nu mi se pare deloc valoros. Vedeți-vă de treabă! Rapidul are lot de locurile 5-6!”, spunea Mitică Dragomir în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.
Stojilkovic a ajuns la Rapid sub formă de împrumut de la Pisa, formație care l-a cumpărat în ianuarie 2026 de la Cracovia. Marius Bilașco a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că oficialii Rapidului au lucrat aproape două luni pentru a-l convinge pe atacant să accepte oferta bucureștenilor.