Filipe Coelho a analizat la sânge formația lui Bogdan Andone: „Sunt foarte pricepuți!” Avertismentul dat înainte de FC Argeș – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon, iar deplasarea de la Mioveni se anunță mai complicată decât ar putea părea la prima vedere. Deși oltenii au șansa de a urca pe primul loc în clasament, antrenorul Filipe Coelho tratează duelul cu maximă seriozitate și a făcut o analiză detaliată a adversarului, scoțând în evidență principalele atuuri ale formației pregătite de Bogdan Andone.

Punctele forte ale lui FC Argeș, în vizorul lui Filipe Coelho: „Se apără bine!”

Tehnicianul Universității Craiova a subliniat că FC Argeș este o echipă extrem de organizată din punct de vedere defensiv, capabilă să pună probleme serioase mai ales prin agresivitate și faze fixe, acolo unde poate face diferența în orice moment.

„A fost o perioadă foarte scrută în care am încercat să recuperăm jucătorii și să pregătim meciul cât de bine putem. Este un meci important pentru noi, împotriva unei echipe care se apără bine și care a câștigat la ultima întâlnire directă. Mergem acolo cu ambiție, vom încerca să ne concentrăm mai mult, pentru că va fi complicat. Argeșul este o echipă care are, mai mereu, același stil de joc. Se apără bine, cu un nivel ridicat de agresivitate. Au jucători care la cornere pot dezechilibra jocul. Sunt foarte pricepuți la fazele fixe, lovituri libere, aruncări de la margine. Va fi și un stadion dificil. Dacă verificăm ultimul lor meci acolo, au pierdut în 90+3. Până și în Cupă, în 90 de minute, scorul a fost egal. Știm că va fi greu, dar vom da totul pentru cele trei puncte.

Cred că mai importantă decât atmosfera este concentrarea noastră pe obiectivul pe care trebuie să-l avem pentru acest joc. Normal că atunci când câștigăm atmosfera este bună, dar trebuie să spun că și în momentele în care pierdem menținem o atmosferă bună. Cel mai important este să fii profesionist și să performezi pe teren“, a declarat Filipe Coelho.

Samuel Teles vede meciul cu FC Argeș ca pe o „finală” în lupta la titlu

După calificarea în finala Cupei, oltenii și-au mutat rapid atenția asupra campionatului, acolo unde fiecare punct poate face diferența. Înaintea duelului cu FC Argeș, Samuel Teles a vorbit despre dificultatea confruntării și despre importanța menținerii unei energii pozitive în echipă.

„O să fie un meci dificil. Cei de la Argeș au aceste rezultate care nu reflectă calitatea lor. Au pierdut câteva meciuri pe final, în ultimele minute. Pentru noi este important acest meci, pentru că mai avem cinci finale. Fiecare meci este important, greu, dar vom încerca să câștigăm, așa cum o facem de fiecare dată. Cei de la Argeș au o echipă bună de calitate, puternică acasă. I-am mai întâlnit, îi cunoaștem, deci știm ce avem de făcut ca să câștigăm.

Atmosfera este bună, păstrăm energia pozitivă, pentru că este importantă. Am avut meciul de Cupă săptămâna asta. Da, e frumos să te califici în finală, dar acum ne concentrăm pe campionat, pe aceste cinci finale. Trebuie să ne și recuperăm bine, pentru că am avut o perioadă foarte scurtă între meciuri. Este final de sezon, fiecare meci parcă este și mai dificil și trebuie să fim în cea mai bună formă a noastră pentru a câștiga. Vreau ca fanii să continue să ne susțină, să creadă în noi, să vină la stadion și să ne împingă de la spate. Împreună suntem mai puternici“, a spus și Samuel Teles.

Craiova își poate crea „plasa de siguranță” în lupta la titlu dacă învinge Argeșul

Înaintea acestei etape, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se aflau la egalitate de puncte, însă victoria la limită obținută de CFR Cluj în fața trupei lui Bergodi a înclinat balanța. „Șepcile roșii” au rămas fără puncte, iar oltenii au acum șansa de a se desprinde decisiv.

, dar miza reală este mult mai mare decât simpla ierarhie de moment. Într-un astfel de scenariu, Universitatea Craiova ar beneficia de un avantaj esențial: ar depinde exclusiv de propriile rezultate până la finalul campionatului.

Mai mult decât atât, poziționarea favorabilă le-ar permite oltenilor chiar și un pas greșit în ultimele etape. În cazul în care ar încheia sezonul la egalitate de puncte cu o contracandidată, Craiova ar avea câștig de cauză în clasament. Practic, trei puncte obținute în această rundă nu înseamnă doar urcarea pe primul loc, ci și construirea unui avantaj strategic care poate face diferența între o luptă deschisă până în ultima etapă și un final de sezon controlat de trupa din Bănie.

Cine arbitrează FC Argeș – Universitatea Craiova

FANATIK a aflat faptul că . Duelul se anunță a fi unul spectaculos, în contextul în care U Cluj a pierdut în fața lui CFR Cluj și astfel că Universitatea Craiova se poate desprinde în fruntea clasamentului. În orice caz, oltenii vor ocupa prima poziție la finalul acestei runde.

Revenind la arbitrii, Rarș Vidican va fi ajutat de către Radu Ghinguleac și de către Alexandru Cerei. Rezerva pentru acest duel este Ionuț Coza, ca în camera VAR să se afle Sorin Costreie și Valentin Porumbel. Cu siguranță partida dintre FC Argeș și Universitatea Craiova se va ridica la nivelul așteptărilor.

Nicușor Bancu, conflict cu Rareș Vidican

În urmă cu un an, tot în play-off, Nicușor Bancu îl făcea praf pe Rareș Vidican după un meci pierdut de Universitatea Craiova în fața lui U Cluj. Căpitanul oltenilor era nemulțumit de faptul că arbitrul din Satu Mare nu a acordat un penalty care putea să îi ajute pe jucătorii antrenați la acel moment de Mirel Rădoi mai aproape de titlu.

„Am făcut la primul gol al lor o mare greșeală, și eu, și Badelj. Apoi și la autogolul lui Zajkov. Oricum, arbitrul nu ne-a dat penalty! Dacă nu la Mitriță, măcar să dai la Lukic. Dă în minge și ăla îi dă în cap. După aceea, arbitrul îmi dă mie galben că nu a dat Screciu mingea afară. Poate eu aveam 3 galbene acum și stăteam. Nu mi se pare normal! Un arbitru foarte, foarte bun în această seară (n.r – ironic).

Suntem o echipă mică, se pare. Ni se spune că nu e nimic fără să stea 3 secunde să verifice. Nu e normal așa ceva! Măcar să se uite la fază, să aștepte de la VAR. Ni se spune că plecăm sau ni se dă galben. Nu am voie să vorbesc. Așa ceva n-am mai întâlnit de când sunt. Dacă nu ni se dă ce e al nostru, atunci degeaba! Și lui Mister i-au dat galben. Pentru ce? Vidican știe. Și mie mi-a dat galben. Auzi, că nu a dat Screciu mingea afară. E vina mea? Mă aude Screciu pe mine? Decizii foarte proaste!

Ne afectează eșecul. În loc să câștigăm sau să facem egal… dacă aveam penalty la ultima fază poate făceam 2-2 la. Nu ni s-a dat ce e al nostru și e greu să te pui cu toți. Un autogol cum rar se vede și se vede la noi. Nu a vrut nici el, asta este”, declara Nicușor Bancu la acel moment.