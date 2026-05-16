Filipe Coelho a anunțat cum vrea să câștige titlul în fața Universității Cluj: „Așa trebuie să jucăm!“

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cum pregătește Filipe Coelho meciul care poate aduce titlul în Bănie

Universitatea Craiova se pregătește pentru cea mai importantă partidă din ultimii 35 de ani. Duminică seară, pe un stadion „Ion Oblemenco” arhiplin, oltenii vor juca împotriva Universității Cluj într-un meci care poate aduce titlul în Bănie după mai bine de trei decenii de așteptare. Înaintea duelului decisiv, antrenorul Filipe Coelho a vorbit despre atmosfera din vestiar, despre tactica pregătită pentru confruntarea cu ardelenii și despre rolul esențial pe care îl vor avea suporterii în încercarea Craiovei de a cuceri campionatul.

Tehnicianul Universității Craiova a recunoscut că duelul cu U Cluj va fi complet diferit față de cel disputat în Cupa României, însă le-a transmis jucătorilor să păstreze aceeași identitate și aceeași atitudine care au adus echipa atât de aproape de trofeu.

Filipe Coelho a vorbit și despre conexiunea creată în ultimele luni între suporteri și echipă, una pe care o consideră decisivă înaintea meciului pentru titlu.

„Este un meci care ne poate aduce un nou trofeu. Știm că va fi dificil, dar, ca de obicei, vom da totul pe teren. Știm și că va fi un meci total diferit față de cel din Cupă, dar trebuie să jucăm la fel cum am făcut-o până acum. Atmosfera cu jucătorii este mereu bună. Chiar și când avem momente dificile, băieții sunt echilibrați. Suntem pe drumul nostru, încercăm să obținem lucruri frumoase pentru club și oraș. Este frumos după ce câștigi un trofeu, dar a fost bine și înainte. Pentru a stabili tactica trebuie să așteptăm ziua de duminică. Vom vedea ce jucători recuperăm, iar duminică dimineață vom lua o decizie.

Știu că trebuie să jucăm cu inima orașului, cu cea a suporterilor, dar, în același timp, trebuie să ne folosim și mintea în direcția potrivită pentru a obține ceva special. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor fanilor pentru ce au făcut pentru noi până acum. Au fost uimitori în toate momentele. Cred că în ultimele luni conexiunea dintre jucători și suporteri a fost mult mai bună, iar acum este puternică. Jucătorii au arătat ambiție în toate meciurile. Mâine, toți suporterii vor fi foarte importanți pentru noi, fac parte din echipă“, a declarat Filipe Coelho.

Mesajul lui Adi Rus pentru fanii Craiovei înaintea meciului de titlu de pe „Oblemenco“

Și Adrian Rus a prefațat duelul decisiv cu Universitatea Cluj și a recunoscut că oltenii se așteaptă la o partidă extrem de dificilă pe „Ion Oblemenco”. Fundașul Craiovei a vorbit despre atmosfera din vestiar după câștigarea trofeului, cât și despre importanța prezenței suporterilor la stadion.

Totodată, Rus s-a declarat impresionat de faptul că stadionul va fi sold-out și le-a transmis un mesaj fanilor olteni înaintea meciului care poate aduce titlul în Bănie după 35 de ani.

„Va fi o partidă grea. I-am întâlnit acum trei zile, a fost o echipă agresivă, care stă bine în teren, însă trebuie să fim mult mai dinamici decât în meciul trecut. După orice victorie, după ce câștigi un trofeu, atmosfera a fost foarte bună. Ne-am bucurat, dar doar puțin, pentru că duminică este un nou meci mult mai important. Ne gândim la victorie, ca să-i facem fericiți pe suporterii noștri.

Avem un lot echilibrat și cred că oricine lipsește poate fi înlocuit, pentru că toți se pregătesc foarte bine. Domnul antrenor poate băga pe oricine în primul 11. Pot spune că avem un moral bun, dar va urma o altă partidă, cu altă miză, cu alt trofeu pus în joc. Mă bucur că este sold-out. Pe tot parcursul campionatului suporterii ne-au fost alături. Îmi doresc să ne susțină și mereu să aibă răbdare, pentru că așa putem face lucruri frumase împreună“, a spus și Adrian Rus.

Prețurile au explodat pe piața neagră înainte de Universitatea Craiova – U Cluj

Atmosfera din jurul stadionului „Ion Oblemenco” a devenit incendiară încă din momentul punerii în vânzare a biletelor, care . Cererea uriașă a deschis, însă, imediat și piața neagră, unde decât cele oficiale.

La momentul punerii în vânzare, clubul a afișat prețuri accesibile pentru un meci cu o asemenea miză. Un tichet la Peluza Nord costa 35 de lei, în timp ce accesul la Peluza Sud era 60 de lei. Pentru Tribuna a II-a, suporterii au plătit 70 de lei, iar la Tribuna I prețurile au fost de 120 de lei în sectorul 1 și 100 de lei în restul sectoarelor. Cel mai scump bilet a fost la VIP, acolo unde un tichet costa 200 de lei. Inclusiv locurile de parcare din apropierea stadionului au fost scoase la vânzare pentru 60 de lei.

• Peluza Nord – 35 lei

• Peluza Sud – 60 lei

• Tribuna II – 70 lei

• Tribuna I, sector 1 – 120 lei

• Tribuna I, restul sectoarelor – 100 lei

• Tribuna VIP – 200 lei

• Parcare stadion – 60 lei

Doar că, imediat după epuizarea biletelor, au apărut și anunțurile de revânzare. Pe rețelele sociale și pe diferite platforme online, tichetele pentru duelul care poate decide campioana României au început să fie vândute la prețuri de patru sau chiar cinci ori mai mari decât cele oficiale.

Astfel, bilete care inițial costau 35 sau 60 de lei au ajuns să fie scoase la vânzare și cu 300-400 de lei, în timp ce pentru zonele bune ale stadionului sumele cerute au trecut deja de 700 de lei.

În ziua meciului, un bilet ar putea ajunge și la 1.000 de lei

În jurul stadionului „Ion Oblemenco” se anunță o atmosferă explozivă, iar speculanții mizează pe disperarea fanilor care vor încerca să intre pe stadion în ultimele ore înaintea fluierului de start.

Potrivit informațiilor FANATIK, există deja estimări conform cărora anumite bilete ar putea ajunge chiar și la 1.000 de lei în ziua partidei, mai ales dacă Universitatea Craiova este favorită la câștigarea titlului.