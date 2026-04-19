Filipe Coelho a avut un mesaj special după victoria Craiovei cu Rapid. Ce spune despre transferuri

Universitatea Craiova și-a revenit după ce în etapa trecută a pierdut fără drept de apel duelul cu U Cluj, iar oltenii au câștigat 3 puncte importante contra celor de la Rapid.
Mihai Alecu
20.04.2026 | 00:01
Filipe Coelho a avut un mesaj special dupa victoria Craiovei cu Rapid Ce spune despre transferuri
Ce a spus Filipe Coelho după meciul dintre Craiova și Rapid. Foto: Sport Pictures
Confruntarea din Bănie, desfășurată în fața a peste 20.000 de spectatori, a fost una plină de dueluri tari și tensiune, iar câștig de cauză a avut, în cele din urmă, formația gazdă. Singurul gol al partidei a purtat semnătura lui Assad Al Hamlawi, în startul reprizei secunde.

Filipe Coelho, mesaj pentru suporteri după victoria Craiovei cu Rapid

Antrenorul portughez al grupării din Bănie a ținut să remarce aportul pe care publicul l-a avut în succesul obținut de Craiova cu Rapid și le-a mulțumit acestora pentru ajutorul dat. De asemenea, Coelho a vorbit despre transferul lui Joao Goncalves, portar adus de olteni după problemele de lot avute în urma accidentărilor lui Isenko și Silviu Lung Jr.

”În primul rând vreau să le mulțumesc suporterilor. Sunt uimitor și ne ajută enorm, victoria e pentru ei. Sunt foarte fericit. Sunt trei puncte importante.  Cred că în ultimele meciuri nu am marcat din faze fixe, dar acum am reușit. Îmi fac treaba, încerc să ajut toți jucătorii. Uneori vreau să intru și eu să joc, dar e mai bine că nu mai pot. Ei sunt mai buni (n.r. râde).

Am vorbit cu el (n.r. cu Alex Dobre) în portugheză, a fost ceva normal. Ne-am urat noroc, respect toți jucătorii.  Nu eu l-am adus (n.r. pe Joao Goncalves), clubul l-a adus. Eu lucrez cu ce am, dar în acest moment îl aveam doar pe Popescu. Avem probleme cu Isenko și Silviu, așa că am adus un nou portar. În acest moment trebuie să ne recuperăm și să vedem ce jucători avem la dispoziție pentru semifinala Cupei”, a declarat Filipe Coelho.

Universitatea Craiova, duel de foc cu Dinamo în semifinalele Cupei României

Pentru cei de la Universitatea Craiova urmează un duel contra celor de la Dinamo, în semifinalele Cupei României, confruntare ce va avea loc la București. Oltenii revin în capitală, acolo unde în runda a doua din play-off au obținut o victorie, 1-0, contra „câinilor”, după un gol venit din partea lui Monday Etim.

Formația din Bănie a făcut două egaluri în sezonul regulat cu rivala bucureșteană, 2-2, pe teren propriu, iar în deplasare, 1-1. Acum se anunță a fi un meci cu atât mai încrâncenat cu cât este pasul cel mai scurt pentru un trofeu. În cealaltă semifinală se întâlnesc FC Argeș și Universitatea Cluj, tot două echipe de play-off.

