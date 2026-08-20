Filipe Coelho a comentat șansele Universității Craiova la returul cu Ararat: „Să facem istorie!”

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După ce a obținut doar o remiză pe „Ion Oblemenco” în meciul contra lui Ararat-Armenia, Universitatea Craiova merge la Erevan cu gândul la istorie. Pentru olteni, o calificare în faza principală din Europa League ar fi o performanță istorică, mai ales ținând cont de adversarii uriași pe care echipa i-ar putea aduce în Bănie.

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Chiar dacă a dezamăgit în jocul de acasă, U Craiova continuă să spere la calificare. Oltenii merg la Erevan pentru retur și au nevoie de o victorie la un gol diferență pentru a merge în faza principală din Europa League. Filipe Coelho a recunoscut că însă vor merge în retur doar cu gândul la calificare.

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„Am încercat să câștigăm, dar am primit gol din fază fixă. Am reacționat bine, am marcat și am mai avut ocazii de a marca al doilea gol. Am întâlnit un adversar puternic, trebuie să mergem înainte. Sunt mulțumit de Baiaram, dă tot ce poate. Avem nevoie să fim concentrați, lui nu am nimic ce să-i reproșez. E normal ca jucătorii să mai facă greșeli, dar el ne ajută mult. Sunt mulțumit de el, știu cât de mult muncește, știu cât de mult iubește clubul. Eu, ca antrenor, sunt mulțumit de el.

E 1-1, va fi greu acolo, dar vom încerca să ne calificăm, să jucăm în Europa League, să facem istorie. Ăsta este obiectivul. Dăm peste o echipă experimentată, dar avem așteptări de la acel meci. Până atunci, mai avem un meci în campionat, cu Voluntari. Trebuie să ne recuperăm până mergem acolo. Știu bine echipa adversă, îl știu bine pe antrenor. E o echipă diferită față de cea care a jucat cu U Cluj. Va fi greu, dar mergem acolo pentru a ne califica. Va fi greu, dar vom da totul pentru a merge mai departe.

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Trebuie să analizez meciul acum alături de staff. E important să îmi recuperez jucătorii, sunt obosiți, au avut multe meciuri într-o perioadă scurtă. E o perioadă care cere mult efort. În primul rând, trebuie să analizăm și apoi să ne recuperăm jucătorii pentru a aborda meciul retur la victorie”, a declarat Filipe Coelho, la

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El a explicat că marea problemă a echipei este pregătirea fizică. Elevii lui Coelho au părut extenuați după minutul 70, iar aportul adus de Anzor și Cicâldău de la mijlocul terenului nu a mai făcut diferența ca în alte meciuri: „Câteodată o iau razna și mă gândesc noaptea, caut motive, dar nu găsesc. Echipa nu mai are răutate pozitivă de sezonul trecut, nici foamea de sezonul trecut și nici inspirația de anul trecut. Poate o să spuneți că sunt nebun, dar Anzor și Cicâldău nu sunt în forma lor cea mai bună. Am avut 10 minute bune în repriza secundă, în rest nu am văzut răutatea tipică oltenească, pe care am văzut-o în trecut”, a declarat Craioveanu la