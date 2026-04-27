Universitatea Craiova își consolidează poziția de lider în clasamentul Superligii după victoria de la Mioveni și își mărește avansul în lupta pentru titlu. Totuși, tehnicianul oltenilor, Filipe Coelho, rămâne extrem de echilibrat în declarații, chiar și în contextul celor 3 puncte avans față de Universitatea Cluj.

Filipe Coelho nu se gândește la titlu și cere echilibru: „E cel mai bun mod!“

La finalul partidei câștigate cu FC Argeș, antrenorul Craiovei s-a declarat mulțumit atât de rezultat, cât și de modul în care echipa sa a gestionat jocul, însă a subliniat în repetate rânduri nevoia de echilibru și concentrare în continuare, fără a se gândi la lupta pentru titlu.

„Am plecat de la ideea că trebuie să rezolvăm meciul din prima parte. Am încercat să marcăm și cred că FC Argeș are caracteristici diferite față de celelalte echipe. Sunt puternici pe margini, la cornere. Ei au încercat să pună presiune pe noi. Nu prea riscă cei de la Argeș, nu lasă spații și chiar ne-a ieșit bine în prima repriză să atacăm spațiile. Sunt fericit, dar trebuie să păstrăm echilibrul. Trebuia să suferim puțin, pentru că nu putem să controlăm toate cele 90 de minute. Nu uităm că am pierdut într-o deplasare, 4-0 cu Universitatea Cluj și vom încerca să pregătim cât mai bine următorul joc, cu Dinamo.

Am jucat exact ce trebuia în acest meci. Adversarul și terenul asta cereau. Am luptat din răsputeri, asta trebuia să facem. În acest moment avem mai multe puncte decât erau sezonul trecut în contul nostru și asta mă bucură. Ca de fiecare dată am respect față de arbitri, acum doar am strigat că e mingea noastră la un aut și am primit galben. Trebuie să accept și lucrurile acestea. Suntem aproape de meciul cu Dinamo, nu de titlu. Ne concentrăm pe jocul de duminică, încercăm să obținem punctele, apoi vom vedea ce va fi. Eu, ca antrenor, de când am venit aici, nu mă gândesc decât la meciul care va urma. E cel mai bun mod de a menține concentrarea. Trebuie să analizăm, pentru că în ultimul meci au jucat pe o linie de cinci. Acum ne odihnim, apoi lucrăm pentru acel meci“, a declarat Filipe Coelho, la Digisport.

Mihai Rotaru, explozie de bucurie la finalul partidei FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1

Universitatea Craiova a făcut un pas mare spre titlu după ce s-a impus cu 1-0 la Mioveni contra lui FC Argeș. alături de managerul sportiv al grupării din Bănie, Mario Felgueiras. Cei doi s-au îmbrățișat și au bătut palma după ce echipa antrenată de Filipe Coelho s-a distanțat la 3 puncte de a doua clasată, U Cluj.

Mai apoi, Mihai Rotaru și Mario Felgueiras au coborât pe gazon și au mers spre vestiare pentru a-i felicita pe fotbaliștii Universității după succesul extrem de important obținut la Mioveni. Alături de Mihai Rotaru, la stadion sunt prezenți și alți acționari ai Universității Craiova, care au urmărit meciul cu FC Argeș.

După ce a ajuns în zona vestiarelor, patronul liderului din Superliga l-a felicitat pe antrenorul Filipe Coelho și a discutat cu acesta și cu managerul sportiv Mario Felgueiras.

Gică Craioveanu, exuberant după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1

în direct la scurt timp după încheierea meciului FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1. Fostul fotbalist important al formației din Bănie, dar și fost oficial al clubului de pe „Ion Oblemenco”, s-a declarat extrem de optimist cu privire la șansele grupării alb-albastre de a câștiga titlul de campioană în acest sezon. El a apreciat că există în prezent șanse de 95 de procente în această direcție. Și și-a argumentat punctul de vedere.

Craioveanu a luat pe rând toate adversarele Universității Craiova din cele patru etape rămase de disputat până la finalul campionatului. Și a spus că se teme doar de CFR Cluj. În rest, nu i-a dat șanse lui Dinamo să se impună în runda viitoare în Bănie. Despre U Cluj a glumit și a spus că se așteaptă la „daună totală” pe „Ion Oblemenco”, apoi a nuanțat și a pronosticat că golul victoriei oltenilor ar urma să fie marcat atunci în minutul 89.

Rivalele oltenilor, luate la rând de Gică Craioveanu

Nu în ultimul rând, Gică Craioveanu s-a arătat mai mult decât încântat de scenariul în care Universitatea Craiova ar putea sărbători câștigarea campionatului în Giulești, cu ocazia meciului cu Rapid din ultima etapă. În acest sens, tot în spirit de glumă, a ținut să le transmită un mesaj special, în limba engleză, rivalilor bucureșteni.

„Eu cred că va fi (n.r. stadionul plin la meciul cu Dinamo). La ultimul meci al Craiovei a fost foarte multă lume. Echipa a jucat bine, astăzi a jucat bine, e o victorie mai mult decât meritată a Craiovei, chiar dacă FC Argeș a avut câteva ocazii în a doua repriză, echipa a stat bine. Mi s-a părut cel mai bun Teles, mi-a plăcut Anzor, cei trei fundași centrali la superlativ, Mora în anumite momente. Nu mi-au plăcut atacanții azi. Nu mi-a plăcut cum a intrat Nsimba, nu mi-au plăcut nici Matei, nici Al Hamlawi.

(n.r. Despre FC Argeș) Este o echipă foarte bine pregătită și lucrată tactic. Pierde 1-0, câștigă la fel, foarte greu. Cred că acesta a fost planul, să joace pe contraatac, doar că planul B nu i-a ieșit Craiovei. (n.r. Despre șansele la titlu ale Craiovei) 95 la sută. (n.r. Cu Dinamo) Trei puncte. Nu cred că ne bate Dinamo în templu, e greu să bați la Craiova. Singurul meci pe care cred că îl poate pierde Craiova e la Cluj cu CFR. Cu U Cluj, daună totală, gol în minutul 89. În ultima etapă, în Giulești, frații căpriori, I love you (n.r. râde)”, a spus Gică Craioveanu în direct la Digi Sport după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1.