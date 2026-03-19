Filipe Coelho a făcut anunțul după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: „E timpul să ne odihnim puțin”

Dinamo – Universitatea Craiova, disputat în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii, s-a încheiat cu victoria oaspeților. Singurul gol al întâlnirii a fost înscris de Etim, în minutul 45+2. De asemenea, oltenii au jucat o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea directă a lui Nicușor Bancu, în urma unui fault dur asupra lui Sivis. Ce a declarat Filipe Coelho după succesul obținut pe Arena Națională.

Filipe Coelho, eliberat după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

, Filipe Coelho a mărturisit ca lucrează la antrenamente astfel de momente, când echipa evoluează în inferioritate numerică. Antrenorul lusitan e de părere că rivalii nu au avut mari șanse pentru a egala scorul pe tabelă, iar elevii săi au fost în control pe toată durata partidei.

„Sunt trei puncte în fața unei echipe bune. Au fost două momente importante pe parcursul partidei, înainte și după eliminare. Cred că este un rezultat corect. Nu am oferit șanse mari adversarului. A fost un lucru pregătit la antrenamente, câteodată se poate întâmpla așa.

Am încercat să le inoculez jucătorilor ideea că putem evolua și în inferioritate numerică. Lucrăm la asta, face parte din fotbal. Este diferit dacă avem nevoie să înscriem sau nu. Cred că ne-am descurcat foarte bine, am fost în control pe tot parcursul meciului”, a declarat Filipe Coelho la flash-interviu.

Oltenii, într-o pauză binemeritată

SuperLiga ia o pauză preț de două săptămâni după finalul acestei etape. Competițiile se vor relua după perioada dedicată echipelor naționale. Filipe Coelho a recunoscut că atât el, cât și jucătorii au nevoie de odihnă, ca mai apoi să revină și să trateze ultimele 8 partide ca niște finale, .

„Nu știu cât de serioasă este accidentarea lui Isenko, vom vedea. Toate victoriile sunt importante. Cred că este esențial să ne păstrăm echilibrul. Nu considerăm că suntem o echipă slabă când pierdem sau că suntem cei mai buni când câștigăm. Mai sunt opt meciuri, este timpul să ne odihnim puțin, iar apoi ne vom concentra pe următorul joc.

Cred că am luptat bine, am încercat să jucăm conform regulilor. Am încercat să găsim spații și să avem superioritate în anumite zone. Știam că vor construi în repriza a doua cu fundașii centrali, însă nu vor pune o presiune foarte mare. Nu mi s-a părut nimic deosebit. Am încercat să câștigăm cu o energie pozitivă. Nu cred că a fost ceva ieșit din comun, fiecare echipă își dorește să câștige”, a conchis antrenorul lusitan, potrivit .