Filipe Coelho a găsit un lucru pozitiv după eliminarea dramatică a Craiovei din Europa League: „Eram îngrijorat dacă nu ne cream ocazii!”

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Imediat după meci, antrenorul a explicat că nu are motive de îngrijorare pentru că echipa sa și-a creat destule ocazii. De altfel, statistica îi dă dreptate lui Coelho: Craiova a avut 22 de șuturi expediate spre poartă față de 5 ale gazdelor, în timp ce raportul șuturilor pe poartă a fost 5-2 în favoarea oltenilor.

Filipe Coelho nu este un antrenor îngrijorat după ce echipa sa a pierdut cu Ararat Armenia, scor 0-1

De asemenea, Coelho încearcă să meargă mai departe și să le transmită jucătorilor săi că acest meci a trecut, astfel că toată lumea trebuie să se concentreze pe campionat și pe meciurile din Conference League ce vor urma.

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„Cred că am avut o prestație bună, ne-am creat multe șanse, nu i-am oferit șanse adversarului, dar nu am fost eficienți. Am fost echipa mai bună de pe teren, dar am ratat golul. Golul e un cel mai important în fotbal. Este dificil de acceptat, dar trebuie să muncim mai departe. Am făcut o treabă foarte bună. Aceste lucruri se pot întâmpla. Acum trebuie să ne refacem.

Trebuie să continuăm să ne creăm ocazii și să marcăm. Eram îngrijorat dacă nu ne cream ocazii”, a declarat antrenorul Universității Craiova la VOYO Sport 1.

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Filipe Coelho anunță că perioada de transferuri nu s-a încheiat pentru Universitatea Craiova în această vară

Deși au mai rămas doar câteva zile din perioada de transferuri, Filipe Coelho anunță că atâta timp cât fereastra rămâne deschisă, până la început de septembrie, la Craiova pot să mai vină jucători. Sau, de ce nu, să plece jucători. Așa cum FANATIK scria,

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„Perioada de transferuri e deschisă. Pot veni sau pleca jucători. Trebuie să analizăm. Avem niște poziții unde nu avem jucători mulți, sper că clubul lucrează la asta. Dar nu cred că este momentul să vorbim despre asta.

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dar nu am fost eficienți. Ne-am creat mai mult de 10 șanse, adversarul nu a avut vreuna. E greu, dar trebuie să acceptăm”, a completat Filipe Coelho, la VOYO Sport 1.