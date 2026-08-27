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Filipe Coelho a găsit un lucru pozitiv după eliminarea dramatică a Craiovei din Europa League: „Eram îngrijorat dacă nu ne cream ocazii!”

Filipe Coelho vede partea plină a paharului după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic de Ararat Armenia, printr-un penalty în minutul 90+8 al unui meci pe care l-a dominat.
Flaviu Popa
27.08.2026 | 21:45
Filipe Coelho a gasit un lucru pozitiv dupa eliminarea dramatica a Craiovei din Europa League Eram ingrijorat daca nu ne cream ocazii
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Filipe Coelho încearcă să vadă jumătatea plină a paharului, după 0-1 cu Ararat Armenia
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Imediat după meci, antrenorul a explicat că nu are motive de îngrijorare pentru că echipa sa și-a creat destule ocazii. De altfel, statistica îi dă dreptate lui Coelho: Craiova a avut 22 de șuturi expediate spre poartă față de 5 ale gazdelor, în timp ce raportul șuturilor pe poartă a fost 5-2 în favoarea oltenilor.

Filipe Coelho nu este un antrenor îngrijorat după ce echipa sa a pierdut cu Ararat Armenia, scor 0-1

De asemenea, Coelho încearcă să meargă mai departe și să le transmită jucătorilor săi că acest meci a trecut, astfel că toată lumea trebuie să se concentreze pe campionat și pe meciurile din Conference League ce vor urma.

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„Cred că am avut o prestație bună, ne-am creat multe șanse, nu i-am oferit șanse adversarului, dar nu am fost eficienți. Am fost echipa mai bună de pe teren, dar am ratat golul. Golul e un cel mai important în fotbal. Este dificil de acceptat, dar trebuie să muncim mai departe. Am făcut o treabă foarte bună. Aceste lucruri se pot întâmpla. Acum trebuie să ne refacem.

Nu sunt îngrijorat. Trebuie să marcăm, dar nu este doar despre atacanți. Trebuie să continuăm să ne creăm ocazii și să marcăm. Eram îngrijorat dacă nu ne cream ocazii”, a declarat antrenorul Universității Craiova la VOYO Sport 1.

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Filipe Coelho anunță că perioada de transferuri nu s-a încheiat pentru Universitatea Craiova în această vară

Deși au mai rămas doar câteva zile din perioada de transferuri, Filipe Coelho anunță că atâta timp cât fereastra rămâne deschisă, până la început de septembrie, la Craiova pot să mai vină jucători. Sau, de ce nu, să plece jucători. Așa cum FANATIK scria, Anzor s-a cerut deja la Chicago Fire.

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„Perioada de transferuri e deschisă. Pot veni sau pleca jucători. Trebuie să analizăm. Avem niște poziții unde nu avem jucători mulți, sper că clubul lucrează la asta. Dar nu cred că este momentul să vorbim despre asta.

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Cred că am prgătit bine meciul, ne-am creat multe șanse, dar nu am fost eficienți. Ne-am creat mai mult de 10 șanse, adversarul nu a avut vreuna. E greu, dar trebuie să acceptăm”, a completat Filipe Coelho, la VOYO Sport 1.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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