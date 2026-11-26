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Universitatea Craiova domină fotbalul românesc, însă forța lui Brighton a fost mult prea mare pentru ca oltenii să poată emite pretenții la un rezultat pozitiv în Conference League. Filipe Coelho este conștient de diferența uriașă de valoare, însă speră ca atât el, cât și elevii săi, să aibă lucruri bune de învățat după această prestație horror.

Filipe Coelho a recunoscut superioritatea adversarului

iar strategia sa a fost dată peste cap încă din minutul 3, când englezii au deschis scorul. Chiar dacă Coelho speră ca echipa sa să aibă doar de învățat din această înfrângere.

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„Nu am început așa cum am vrut, a fost un meci greu. Adversarii au fost mai buni decât noi, e clar, iar pentru asta îi felicit. Dacă ne-a fost greu în 11 oameni, ne-a fost și mai greu în 10. În multe momente am arătat o organizare defensivă bună, am încercat contraatacul, să avem posesie, însă ne-a fost foarte dificil.

Putem să învățăm mult din acest meci. Cu siguranță vorbim de niveluri diferite, trebuie să fim realiști. Este important să învățăm din meciul acesta. Am încasat rapid primul gol, iar într-un astfel de context, când depinzi de anumite lucruri, contează să gestionezi bine primele minute. Ne-am pierdut concentrarea, a venit eliminarea, am luat și alte două goluri, dar a fost un rezultat corect în această seară”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

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Coelho crede că echipa sa putea face o figură mai frumoasă în meciul cu Brighton

Totuși, chiar dacă a recunoscut superioritatea adversarului, Filipe Coelho are anumite regrete la finalul partidei. Portughezul crede că echipa sa putea juca mult mai bine, dacă nu ar fi apărut golul din minutul 3 și alte câteva momente în care a apărut lipsa de concentrare.

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„O să analizez jocul. Ei sunt pe locul 2 în Premier League, cel mai bun campionat din lume, dar cred că puteam face mai multe. Cred că ne descurcam mai bine dacă nu luam acel gol rapid. A venit și al doilea și atunci e greu să mai ai aceeași strategie. Poate în repriza a doua voiam mai multă viteză pe benzi, dar a fost greu să mai fac asta. Nu mă plâng, sunt mândru de ei, de jucători. Dacă ar fi să alegem un vinovat, eu aș fi acela.

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E clar că trebuie să găsim cele mai bune soluții pentru a-i înlocui pe Romanchuk și Screciu cu Kairat, dar ne așteaptă un meci important în campionat până atunci și tot focusul meu este pe jocul cu Dinamo. Suntem supărați, aveam alte așteptări. În fotbal nu ai timp să plângi, pentru că în 3 zile revenim pe gazon. E fotbal, cred că faptul că am fost aici a contat mult. Luăm pas cu pas. Acum 3 ore nu eram cei mai buni din lume, iar acum nu suntem cei mai slabi. Avem 7 puncte, alte două meciuri, vedem ce va fi. Probabilitatea de reușită azi tindea spre zero”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă de la finalul meciului Brighton – U Craiova.