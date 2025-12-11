Filipe Coelho a găsit vinovatul! Portughezul nu s-a ferit după U Craiova – Sparta Praga 1-2: „E decizia mea”

ADVERTISEMENT

au fost aproape să scoată un punct în duelul cu Sparta Praga, însă un gol venit în ultimele minute a stricat calculele pe care lusitanul și le-a făcut.

Filipe Coelho explică deciziile dificile luate la meciul cu Sparta Praga

Prima parte a adus un penalty ratat de Craiova, când , iar discuții cu privire la executantul ales de olteni s-au făcut imediat. Tehnicianul spune însă că-și asumă decizia de a-l pune pe georgian să execute.

„Cred că strategia a fost bună, am pregătit mai multe scenarii, meciul a fost dificil, mai ales în primele 20 de minute. Am reușit să echilibrăm, să avem ocazii. Este parte din joc ratarea penalty-ului. Cred că am făcut un joc bun per total. E păcat că am luat gol în ultimele minute, dar se poate întâmpla, așa e în fotbal.

E decizia mea cine bate penalty, dacă vreți să găsiți un vinovat, eu sunt acela. Am vrut să ținem de rezultat, Baiaram nu era atât de proaspăt fizic, de asta l-am băgat pe Stevanovic. Ei au venit peste noi, au adus mai mulți jucători în atac. Repet, dacă vreți să găsiți un vinovat, eu sunt acela.

O să vedem mâine care este situația medicală a jucătorilor și să o luăm de la meci la meci. Nu trebuie să ne gândim la trecut sau la un viitor îndelungat, ci doar la următorul meci”, a spus Filipe Coelho.

Două momente cheie care au decis rezultatul final

Confruntarea din Bănie a avut două momente importante la care Coelho a fost inspirat și neinspirat. Acesta a schimbat sistemul de joc în partea a doua, după deschiderea de scor a lui Rrahmani, când l-a scos pe Anzor și l-a trimis pe Nsimba pe teren. Atacantul a marcat și a readus egalitatea pe tabelă cu un șut superb, de la distanță, și părea că antrenorul portughez a mutat inspirat.

Totuși, acesta a făcut o altă schimbare, pe final, când a vrut să treacă din nou la un sistem cu 5 fundași. L-a trimis în teren pe Stevanovic în locul lui Baiaram, iar de atunci ultimele minute au fost dominate clar de către Sparta Praga. A venit reușita decisivă a lui Rynes, care a primit în careu, surprinzător, chiar dacă oltenii aveau 5 fundași pe teren.