Sport

Filipe Coelho a găsit vinovatul! Portughezul nu s-a ferit după U Craiova – Sparta Praga 1-2: „E decizia mea”

Cine este principalul vinovat pentru înfrângerea suferită de Universitatea Craiova cu Sparta Praga. Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte la interviu după meciul din Conference League.
Mihai Alecu
11.12.2025 | 22:33
Filipe Coelho a gasit vinovatul Portughezul nu sa ferit dupa U Craiova Sparta Praga 12 E decizia mea
ULTIMA ORĂ
Coelho spune că el este vinovatul pentru eșecul cu Sparta Praga
ADVERTISEMENT

Filipe Coelho și elevii săi au fost aproape să scoată un punct în duelul cu Sparta Praga, însă un gol venit în ultimele minute a stricat calculele pe care lusitanul și le-a făcut.

Filipe Coelho explică deciziile dificile luate la meciul cu Sparta Praga

Prima parte a adus un penalty ratat de Craiova, când Anzor Mekvabishvili a tras peste poartă, iar discuții cu privire la executantul ales de olteni s-au făcut imediat. Tehnicianul spune însă că-și asumă decizia de a-l pune pe georgian să execute.

ADVERTISEMENT

„Cred că strategia a fost bună, am pregătit mai multe scenarii, meciul a fost dificil, mai ales în primele 20 de minute. Am reușit să echilibrăm, să avem ocazii. Este parte din joc ratarea penalty-ului. Cred că am făcut un joc bun per total. E păcat că am luat gol în ultimele minute, dar se poate întâmpla, așa e în fotbal.

E decizia mea cine bate penalty, dacă vreți să găsiți un vinovat, eu sunt acela. Am vrut să ținem de rezultat, Baiaram nu era atât de proaspăt fizic, de asta l-am băgat pe Stevanovic. Ei au venit peste noi, au adus mai mulți jucători în atac. Repet, dacă vreți să găsiți un vinovat, eu sunt acela.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

O să vedem mâine care este situația medicală a jucătorilor și să o luăm de la meci la meci. Nu trebuie să ne gândim la trecut sau la un viitor îndelungat, ci doar la următorul meci”, a spus Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după...
Digisport.ro
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet

Două momente cheie care au decis rezultatul final

Confruntarea din Bănie a avut două momente importante la care Coelho a fost inspirat și neinspirat. Acesta a schimbat sistemul de joc în partea a doua, după deschiderea de scor a lui Rrahmani, când l-a scos pe Anzor și l-a trimis pe Nsimba pe teren. Atacantul a marcat și a readus egalitatea pe tabelă cu un șut superb, de la distanță, și părea că antrenorul portughez a mutat inspirat.

Totuși, acesta a făcut o altă schimbare, pe final, când a vrut să treacă din nou la un sistem cu 5 fundași. L-a trimis în teren pe Stevanovic în locul lui Baiaram, iar de atunci ultimele minute au fost dominate clar de către Sparta Praga. A venit reușita decisivă a lui Rynes, care a primit în careu, surprinzător, chiar dacă oltenii aveau 5 fundași pe teren.

ADVERTISEMENT
FCSB – Feyenoord 1-0 LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Olandezii,...
Fanatik
FCSB – Feyenoord 1-0 LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Olandezii, penalty anulat cu VAR
Premieră la București! Fanii lui Feyenoord, mai mulți la număr decât Peluza Nord!...
Fanatik
Premieră la București! Fanii lui Feyenoord, mai mulți la număr decât Peluza Nord! Olandezii fac spectacol. Foto
„Se mai poate face performanță în sport fără violență?”. Giovanni Becali a izbucnit...
Fanatik
„Se mai poate face performanță în sport fără violență?”. Giovanni Becali a izbucnit în direct: „Oameni care nu trebuie să existe”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului...
iamsport.ro
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului din justiție: ”Vă mai fac o donație”
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după...
viva.ro
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după ancheta Recorder despre justiție. Nimeni nu se gândea la un asemenea anunț: „Am primit informaţii...". A spus totul, iar ce s-a mai aflat a stârnit o serie de controverse
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți...
Jurnalul.ro
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți crește cifra de afaceri când intri în politică
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
adevarul.ro
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic...
unica.ro
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, după documentarul Recorder. Ce spune ziaristul despre Președinte și despre instituțiile statului
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă....
Observatornews.ro
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa:...
as.ro
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: Pot ieşi la pensie acum
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de...
Libertatea.ro
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
informat.ro
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai...
RTV.NET
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!