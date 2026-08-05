Marea problemă pe care Universitatea Craiova o întâmpină în Finlanda! Filipe Coelho: „Va fi o adevărată provocare”

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Joi, 9 august, Universitatea Craiova își va continua aventura europeană în UEFA Europa League, după ce a fost eliminată din Liga Campionilor de Levski Sofia. În continuare, KuPS va fi următorul adversar al oltenilor, iar Filipe Coelho a tras un semnal de alarmă la conferința de presă. Portughezul a identificat care va fi cea mai mare provocare a echipei sale în meciul din Finlanda.

Care este cea mai mare problemă a Universității Craiova în deplasarea din Finlada! Coelho a pus punctul pe „i”

Deși nu a reușit să treacă de campioana Bulgariei, Universitatea Craiova mai are două plase de siguranță. Prima este Europa League, acolo unde va întâlni KuPS, iar în cazul unui nou eșec ar merge în play-off-ul de UEFA Conference League, acolo unde chiar ar avea o misiune facilă.

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Nici finlandezii , însă nivelul echipelor mici a crescut în ultima perioadă, în timp ce fotbalul românesc pare că a stagnat. Un detaliu important de care nordicii ar putea profita este terenul sintetic, pe care jucătorii Universității Craiova nu sunt obișnuiți să joace: „Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care a câștigat campionatul Finlandei în ultimii 2 ani. Este o echipă care vine și ea din calificările pentru Liga Campionilor. Sunt foarte puternici, în special în meciurile de pe teren propriu, dar știm foarte bine ceea ce avem de făcut și sper ca mâine să obținem un rezultat bun.

Este o echipă căreia îi place să aibă posesia și care are o construcție foarte bună a jocului. Au jucători care pot dezechilibra oricând jocul și care sunt foarte buni la fazele fixe. Pentru noi este o provocare și faptul că vom juca pe un teren artificial, este un teren diferit față de ceea ce suntem noi obișnuiți, dar nu trebuie să fie o scuză, ar trebui să ne facă mai focusați. Avem și în România terenuri artificiale, dar în Superliga, prima divizie a fotbalului românesc, nu evoluăm pe astfel de terenuri. De când am venit la Craiova este pentru prima dată când avem parte de o astfel de confruntare pe un teren artificial, dar cel mai important este că jucătorii știu foarte bine ce au de făcut.

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Cei de la KuPS au jucători interesanți, jucători buni, dar cred că punctul lor forte îl reprezintă echipa, care are o componență foarte bună. E foarte important ca noi să ne facem jocul și să încercăm să profităm de unele slăbiciuni pe care am putea să le observăm la adversarii noștri”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă premergătoare partidei cu KuPS Kuopio.

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Nici vremea nu va ține cu oltenii. Se anunță condiții rele de joc în Finlanda

La începutul lunii august, când România se confruntă cu temperaturi extreme, de peste 40 de grade, în Finlanda lucrurile sunt diferite. La ora meciului dintre KuPS și Universitatea Craiova,

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Meteorologii de la AccuWeather au anunțat că la ora meciului se anunță 15 grade, ploaie și vânt de 23 km/h, o schimbare radicală față de vremea din Craiova, unde la aceeași oră este cod portocaliu de caniculă și o temperatură de aproximativ 33 de grade.