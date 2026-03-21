Victoria obținută pe Arena Națională, 1-0 contra lui Dinamo, nu a adus doar trei puncte uriașe pentru Universitatea Craiova, ci și un moment de respiro pentru elevii lui Filipe Coelho. Oltenii au urcat din nou pe primul loc în clasament și intră în pauza competițională cu un moral excelent. Profitând de acest context favorabil, tehnicianul portughez a luat o decizie importantă pentru vestiar: le-a oferit jucătorilor câteva zile libere.

Vacanțe de lux pentru olteni după succesul cu Dinamo

Relaxarea în tabăra alb-albastră a început imediat după fluierul final al partidei de la București. Fotbaliștii Craiovei care nu au fost convocați la echipele naționale au primit undă verde pentru scurte vacanțe, iar mulți dintre ei au ales să părăsească România și să se relaxeze în marile orașe ale Europei.

Portarul Laurențiu Popescu a optat pentru câteva zile romantice în Milano, acolo unde a plecat alături de partenera sa. Cei doi au împărtășit imagini atât din aeroport, cât și din centrul orașului, afișând o stare de spirit excelentă. De asemenea, Mihnea Rădulescu se află tot în Milano, alături de iubita sa. Fotbalistul s-a fotografiat în apropiere de Duomo di Milano, la o terasă, în timp ce servea masa.

La rândul său, Lyes Houri a ales să revină pentru scurt timp în Paris. Mijlocașul a postat pe rețelele de socializare o fotografie sugestivă cu celebrul Turn Eiffel, semn că profită din plin de pauza competițională.

După evoluția apreciată din duelul cu Dinamo, și Florin Ștefan a decis să se recompenseze. Fundașul a plecat împreună cu partenera sa într-o escapadă la Madrid, unde a fost surprins într-o ipostază relaxată, la o terasă, savurând o cafea.

Internaționalul Craiovei, față în față cu naționala Iranului în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu

, de această dată disputat ceva mai aproape de România. Chiar dacă conflictul din Orientul Mijlociu a determinat mutarea turneului din Amman în Antalya, naționala Iranului a decis să își respecte programul și să participe la toate meciurile amicale stabilite.

Astfel, Costa Rica va juca în primul meci din Antalya contra Iordaniei, pe 27 martie 2026 (ora 15.00), iar patru zile mai târziu, pe 31 martie, se va întâlni chiar cu Iran. Celelalte două confruntări sunt: Iran – Nigeria (27 martie) și Iordania – Nigeria (31 martie).

Tot în această perioadă internațională, Georgia își va pregăti propriile meciuri amicale, iar Anzor Mekvabishvili, mijlocașul Universității Craiova, va face parte din lot. Georgia va întâlni Israel pe 26 martie și Lituania pe 29 martie 2026, ambele jocuri având loc în Tbilisi, pe stadionul Mikheil Meskhi. Aceste partide fac parte din fereastra FIFA de primăvară.

Mircea Lucescu mizează pe patru jucători de la Universitatea Craiova

„Il Luce” a definitivat lista celor 26 de jucători convocați pentru această dublă decisivă din barajul pentru Campionatul Mondial. .

De asemenea, Universitatea Craiova este clubul din România cu cei mai mulți reprezentanți la echipa națională, patru la număr: Nicușor Bancu, Adrian Rus, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile de la baraj:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Universitatea Craiova trimite șase jucători la naționalele de juniori și tineret

Pe lângă cei patru care vor reprezenta naționala de seniori, mai mulți tineri jucători ai Universității Craiova vor avea motive suplimentare de satisfacție. Nu mai puțin de șase tinere speranțe ale clubului din Bănie au fost convocate la reprezentativele de juniori și tineret ale României.

Alexandru Glodean va evolua pentru selecționata U18, în timp ce Denys Muntean a fost inclus în lotul României U17. La nivelul U21, David Matei și Luca Băsceanu au fost convocați de Costin Curelea pentru acțiunea în care „tricolorii” vor disputa meciuri împotriva reprezentativelor din Kosovo și San Marino.

Totodată, Darius Fălcușan și David Matei se vor alătura și României U20, națională pregătită de Adrian Iencși, pentru partidele de verificare contra selecționatelor din Polonia și Elveția.