Filipe Coelho a numit contracandidatele la titlu după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2: „M-am uitat la foarte multe meciuri”

Filipe Coelho a început cu dreptul mandatul său de la Universitatea Craiova. Oltenii s-au impus în deplasare la FC Argeș, scor 1-2, în etapa 16 din SuperLiga, marcatorii golurilor fiind Baiaram și Etim. Ce a spus antrenorul lusitan la finalul celor 90 de minute.

Filipe Coelho, mulțumit după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2

La scurt timp după fluierul final din FC Argeș – Universitatea 1-2, Filipe Coelho a mărturisit că e mulțumit de rezultat, însă i-a fost foarte greu în această perioadă, majoritatea jucătorilor fiind plecați la echipele naționale. Antrenorul lusitan e încrezător că fotbaliștii vor înțelege ce vrea de la ei și că, doar împreună, vor construi ceva frumos în Bănie.

„A fost bine, în special pentru că jucătorii au jucat foarte bine. FC Argeș este puternică la fazele fixe. Nu am început foarte bine, dar după 20 de minute am reușit să controlăm jocul. Am corectat câteva lucruri, ne-am creat câteva ocazii. Ei au avut mai multe cornere, dar noi am avut ocaziile mai importante. E o victorie corectă, am luat cele trei puncte și sunt fericit.

Vrem să construim ceva aici, e bine că am reacționat repede și am reușit să marcăm din nou. Cu siguranță că sunt lucruri de îmbunătățit, dar importante sunt cele trei puncte.

Trebuie să înțelegeți că am avut un singur antrenament cu toți jucătorii. Am schimbat sistemul, dinamica, dar jucătorii sunt inteligenți și au înțeles ce vreau de la ei. Vom vedea dacă vom juca în continuare cu inițierea de la portar. Azi lucrurile au ieșit, dar vom vedea cum vor continua. Poate că nu ar trebui să uităm că ultima victorie din deplasare a fost în luna august. Am arătat ca o echipă cu personalitate și am învins o adversară bună”, a declarat Filipe Coelho la flash-interviu, conform .

În continuare, Filipe Coelho a transmis că își dorește să rămână echilibrat, . Întrebat despre contracandidatele la titlu,

„(n.r. – Ați fost rezervat când echipa a marcat) Așa e temperamentul meu. Vreau să rămân echilibrat și să fiu atent la ceea ce se întâmplă pe teren.

(n.r. – Care sunt adversarele care vă impresionează din SuperLiga?) Să fiu sincer, mă focusez de fiecare dată pe următorul meci. M-am uitat la foarte multe meciuri, dar m-am concentrat mai mult la meciul cu Argeș. Nu pot încă să-mi exprim opinia despre nivelul celorlalte echipe. Am observat că în acest campionat sunt foarte mulți jucători și antrenori buni”, a conchis Filipe Coelho.