Filipe Coelho a numit marea problemă a Craiovei după 2-0 cu Egnatia: „E dificil!”

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Universitatea Craiova și-a respectat statutul de favorită și i-a învins pe albanezii de la Egnatia cu 2-0 în meciul disputat joi seară pe „Ion Oblemenco”, în cadrul etapei 3 din faza principală a UEFA Conference League. Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au punctat în prima repriză, iar campioana României a făcut un pas mare spre calificarea în primăvara europeană. Antrenorul Filipe Coelho (46 de ani) a tras concluziile la finalul jocului.

Reacția lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova – Egnatia 2-0

Alexandru Cîcâldău a marcat primul în meciul cu Egnatia, cu un șut din apropiere, iar scorul final a fost stabilit încă din minutul 32 de Nicușor Bancu, care a punctat cu o execuție frumoasă de la distanță. Filipe Coelho și-a lăudat elevii pentru victorie și a scos în evidență programul dificil al echipei, care peste 3 zile va evolua la Cluj contra CFR-ului. „Ne-am creat multe șanse, este o victorie meritată. Am avut dorința de a câștiga și dorința de a nu primi gol. Se întâmplă des să nu primim gol, ceea ce e bine. Jucătorii înțeleg că trebuie să atacăm împreună și să ne apărăm împreună. Nu îmi place să evidențiez jucători, e despre echipă, toți au jucat bine.

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Bancu e un jucător important, e unul dintre căpitani, un profesionist care are calități. Cred că e mult mai eficient în ultimii 30 de metri în ultima vreme, apare mai des în acele zone, sunt mulțumit, dar nu doar de el, ci de toată echipa. (n.r. în sezonul trecut Craiova avea 4 puncte după 3 etape) Nu vreau să compar echipa mea cu cea a predecesorului meu, e alt sezon, cu alte provocări, cred că facem o treabă foarte bună, dar trebuie să continuăm așa, să muncim. Trebuie să ne gândim deja la următorul adversar.

Programul e dificil, peste aproximativ 65 de ore suntem din nou pe teren, dar jucătorii își vor reveni, vom studia adversarul, vom lucra tactic, nu va fi aceeași intensitate, jucătorii fac tot ce depinde de ei, sunt foarte norocos din acest punct de vedere. Sunt inteligenți și înțeleg foarte bine ce ne dorim. Uneori nu înțeleg când sunt criticați jucătorii care muncesc atât de mult. Sunt atât de buni, trebuie să vedem mai degrabă plusurile. Fiecare greșește în viață, toți trebuie să muncim”, a spus tehnicianul Craiovei la după victoria cu Egnatia.

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Filipe Coelho a refuzat să vorbească despre Brighton

După această victorie, ajunge la 7 puncte și ocupă momentan poziția a 8-a în clasamentul din . Pentru olteni urmează un duel în SuperLiga contra lui CFR Cluj, care va avea loc duminică, 8 noiembrie, de la ora 19:00. Următorul meci din Conference League se anunță a fi unul extrem de complicat, deoarece campioana României se va deplasa în Anglia, unde o va întâlni pe Brighton. Partida se va disputa joi, 26 noiembrie, de la 19:45.

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Filipe Coelho nu a dorit să vorbească despre partida din Anglia, afirmând că prioritatea sa este partida cu CFR Cluj, urmată de cea de la Arad cu UTA. „(n.r. e Brighton cea mai mare provocare din carieră?) CFR este cea mai mare provocare pentru mine ca antrenor. Va fi un meci intens, preocuparea mea este să-i recuperez pe jucători și să încercăm să fim la un nivel cât mai ridicat în meciul cu CFR. Brighton e departe, acum vorbim despre CFR, apoi vom vorbi despre UTA și doar apoi ne gândim la Brighton. Momentan suntem focusați pe CFR”, a spus antrenorul portughez.