Filipe Coelho a numit secretul Universității Craiova după victoria cu FCSB: „E important”. Ce a declarat despre formația „roș-albastră”

Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu 1-0 după un gol superb înscris de Assad Al-Hamlawi și și-a asigurat matematic prezența în play-off-ul Superligii. De asemenea, liderul s-a distanțat la 4 puncte de principalele urmăritoare, Dinamo și Rapid, cu mențiunea că gruparea „roș-albă” va evolua luni seară contra Unirii Slobozia.

Ce a declarat Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Filipe Coelho a avut doar cuvinte de laudă pentru FCSB, pe care a caracterizat-o drept „o echipă puternică”, însă tehnicianul este de părere că victoria Craiovei este meritată. „Sunt mândru de jucătorii mei. Cred că am jucat bine, iar în prima repriză am avut câteva șanse importante.

FCSB e o echipă bună, puternică și băieții au pus în aplicare strategia pe care am pregătit-o pentru acest meci. Trebuia să suferim puțin, am jucat împotriva campioanei, dar e un rezultat corect”, a spus tehnicianul portughez, conform . Omologul său, .

Care a fost principalul atu al Universității Craiova în victoria cu FCSB

Filipe Coelho e de părere că organizarea a fost principala calitate a echipei sale în meciul cu FCSB, în care tehnicianul nu s-a putut baza pe doi jucători foarte importanți, Steven Nsimba, accidentat, și Ștefan Baiaram, suspendat. „Am jucat ca o echipă, uneori trebuie să suferim, dar trebuie să jucăm ca o echipă și să nu ne gândim la fotbaliștii care nu pot juca.

Ca și antrenor mereu îmi doresc să am toți jucătorii pregătiți, dar nu se poate mereu. Acum nu i-am avut pe Nsimba și Baiaram, nu a fost ușor, dar asta a fost situația. Am avut o organizare bună, e încă un meci în care nu am primit gol. E importantă partea mentală și e un mix între ambiție și organizare.

E o mândrie de a reprezenta un oraș. Jucătorii nu sunt niște mașinării, trebuie să avem grijă de ei, uneori trebuie să treacă dincolo de limită”, a declarat antrenorul Universității Craiova. .