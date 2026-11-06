Filipe Coelho a primit bastonul de amiral la Craiova! Ce simbolizează cadoul

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Universitatea Craiova a făcut un pas important spre primăvara europeană joi seară, când a învins-o pe Egnatia cu scorul de 2-0. La finalul partidei, Filipe Coelho, antrenorul portughez al oltenilor, a primit un cadou special, anume un baston de amiral.

Filipe Coelho a primit un baston de amiral din partea fanilor după U Craiova – Egnatia 2-0

Cu 7 puncte în primele trei meciuri, Universitatea Craiova este aproape sigură de calificarea cel puțin în play-off-ul UEFA Conference League. Oltenii vor mai avea trei meciuri dificile și ar putea, de ce nu, să spere la o calificare în primele 8 echipe. Campioana României va mai întâlni Brighton, Kairat Alamty și FC Copenhaga, iar 4 sau 6 puncte în plus nu sunt deloc imposibile.

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Tocmai de aceea, suporterii văd cum se apropie primăvara europeană după 44 de ani și, cu această ocazie, i-au oferit un cadou antrenorului ce este aproape să realizeze această performanță. Este vorba despre un baston de amiral, care are incorporat în interior atât o busolă, ce indică nordul, cât și un mini-telescop:

„În numele suflării oltenești vă oferim un baston de amiral, pentru că dumneavoastră sunteți comandantul forțelor navale din Oltenia. Acest baston are trei utilități importante. Vă arată Nordul. Este o busolă orientată către nord, de fiecare dată când vă pierdeți încrederea sau treceți prin momente dificile. Aici bate inima acestui club, iar inima acestui club va fi cu dumneavoastră mereu. De asemenea, vă poate arăta unde vreți să mergeți. După 44 de ani, vă uitați pe aici (n.r. – prin telescop) și vedeți primăvara europeană.

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Dacă vreodată pierdeți controlul, poate fi folosit pentru orice vă doriți. Este un cadou din partea noastră, înseamnă foarte mult. Este gravat și cu un mesaj special de la noi. Portughezii au descoperit lumea, iar noi sperăm că, alături de dumneavoastră, vom redescoperi primăvara europeană”, a fost explicația suporterilor pentru cadoul oferit.

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Ce promisiune a făcut Filipe Coelho

Chiar dacă U Craiova este foarte aproape, iar, conform calculelor Coelho nu a vrut să facă promisiuni mari, însă ceea ce a putut spune încă de acum a fost faptul că „Mulțumesc pentru acest cadou important. Tot ce pot să promit este ce am promis încă din prima secundă. Voi da totul pentru club. Trebuie să muncim foarte mult și vom vedea ce va fi. Vă mulțumesc foarte mult, apreciez”, a răspuns Filipe Coelho.