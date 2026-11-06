Sport

Filipe Coelho a primit bastonul de amiral la Craiova! Ce simbolizează cadoul

Ciprian Păvăleanu
06.11.2026 | 11:14
Filipe Coelho a primit bastonul de amiral la Craiova Ce simbolizeaza cadoul
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Filipe Coelho a primit un cadou special din partea fanilor după Craiova - Egnatia 2-0. Foto: FANATIK Filipe Coelho a primit un cadou special din partea fanilor după Craiova - Egnatia 2-0. Foto: FANATIK Filipe Coelho a primit un cadou special din partea fanilor după Craiova - Egnatia 2-0. Foto: FANATIK
Filipe Coelho a primit un cadou special din partea fanilor după Craiova - Egnatia 2-0. Foto: FANATIK
La conferința de presă de la finalul meciului U Craiova - Egnatia 2-0, din Conference League, lui Filipe Coelho i-a fost înmânat bastonul de amiral. Ce simbolizează cadoul primit de portughez
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Universitatea Craiova a făcut un pas important spre primăvara europeană joi seară, când a învins-o pe Egnatia cu scorul de 2-0. La finalul partidei, Filipe Coelho, antrenorul portughez al oltenilor, a primit un cadou special, anume un baston de amiral.

Filipe Coelho a primit un baston de amiral din partea fanilor după U Craiova – Egnatia 2-0

Cu 7 puncte în primele trei meciuri, Universitatea Craiova este aproape sigură de calificarea cel puțin în play-off-ul UEFA Conference League. Oltenii vor mai avea trei meciuri dificile și ar putea, de ce nu, să spere la o calificare în primele 8 echipe. Campioana României va mai întâlni Brighton, Kairat Alamty și FC Copenhaga, iar 4 sau 6 puncte în plus nu sunt deloc imposibile.

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Tocmai de aceea, suporterii văd cum se apropie primăvara europeană după 44 de ani și, cu această ocazie, i-au oferit un cadou antrenorului ce este aproape să realizeze această performanță. Este vorba despre un baston de amiral, care are incorporat în interior atât o busolă, ce indică nordul, cât și un mini-telescop:

„În numele suflării oltenești vă oferim un baston de amiral, pentru că dumneavoastră sunteți comandantul forțelor navale din Oltenia. Acest baston are trei utilități importante. Vă arată Nordul. Este o busolă orientată către nord, de fiecare dată când vă pierdeți încrederea sau treceți prin momente dificile. Aici bate inima acestui club, iar inima acestui club va fi cu dumneavoastră mereu. De asemenea, vă poate arăta unde vreți să mergeți. După 44 de ani, vă uitați pe aici (n.r. – prin telescop) și vedeți primăvara europeană.

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Dacă vreodată pierdeți controlul, poate fi folosit pentru orice vă doriți. Este un cadou din partea noastră, înseamnă foarte mult. Este gravat și cu un mesaj special de la noi. Portughezii au descoperit lumea, iar noi sperăm că, alături de dumneavoastră, vom redescoperi primăvara europeană”, a fost explicația suporterilor pentru cadoul oferit.

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Ce promisiune a făcut Filipe Coelho

Chiar dacă U Craiova este foarte aproape, iar, conform calculelor supercomputerului, șansele de calificare în top 24 sunt de 98%, Coelho nu a vrut să facă promisiuni mari, însă ceea ce a putut spune încă de acum a fost faptul că va face tot ceea ce îi stă în putință să obțină victorie după victorie pe banca formației din Bănie: „Mulțumesc pentru acest cadou important. Tot ce pot să promit este ce am promis încă din prima secundă. Voi da totul pentru club. Trebuie să muncim foarte mult și vom vedea ce va fi. Vă mulțumesc foarte mult, apreciez”, a răspuns Filipe Coelho.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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