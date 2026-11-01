Filipe Coelho a uimit după gafa lui Laurențiu Popescu din U Craiova – FC Botoșani 2-1: „Eu sunt vinovatul”

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Înaintea meciului cu FC Botoșani, Universitatea Craiova nu mai primise gol de 540 de minute în SuperLiga României. Moldovenii au reușit să înscrie după 51 de minute, însă în urma unei gafe incredibile a lui Laurențiu Popescu. Deși a catalogat inițial reușita adversarilor drept una „ciudată”, Filipe Coelho i-a luat apărarea apoi portarului său, luând greșeala asupra sa.

Filipe Coelho, paravan în fața greșelii lui Laurențiu Popescu

Universitatea Craiova a înscris de două ori în prima repriză cu FC Botoșani, iar partida părea deja jucată, însă oltenii au ieșit cu totul altă echipă de la vestiare. Elevii lui Coelho au făcut o repriză modestă în a doua parte a jocului, iar după doar șase minute au primit gol de la Bodișteanu, după ce Laurențiu Popescu a fost prea relaxat între buturi.

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Mingea s-a strecurat pe sub brațele sale și s-a scurs ușor în poartă. În ciuda faptului că acest gol a venit după un șut de nicăieri a fotbalistului de la FC Botoșani, nu după o fază lucrată sau după o gafă în defensivă, Filipe Coelho și-a luat vina asupra sa, chiar dacă, în realitate, nu i se poate imputa vina antrenorului pentru o asemenea greșeală de portar.

„Am avut o abordare bună în prima repriză, dar este o victorie evidentă dacă stai să te uiți la șanse. Am scăzut ritmul în repriza a doua. Nu am luat cele mai bune decizii pe contraatac, dar este important că am luat toate cele trei puncte. Astăzi am primit un gol, primul gol din ultimele meciuri. Este un gol ciudat, dar face parte din meci.

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Vom analiza partida și cu siguranță vor fi lucruri de îmbunătățit. Nu-l văd pe Popescu vinovat. Când luăm goluri este vina mea. Sunt portari foarte buni. El, Sava, Isenko… sunt mulțumit de Popescu. A comis o eroare, dar pe parcursul partidei a făcut o treabă bună. Adi Rus e pe final de recuperare. L-am adus pentru a fi alături de noi. Stă cu grupul, l-am pierdut pe Baptiste și, evident, înseamnă că trebuie să găsim soluții, dar Rus nu este pregătit acum să joace toate minutele. Pentru mine nu este important să termin această etapă pe primul loc. Trebuie să acumulăm cât mai multe puncte. Ar fi frumos, dar nu e ceva atât de important”, a declarat Filipe Coelho la

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FANATIK a anunțat încă de la începutul săptămânii că în acest weekend. Ucraineanul a oferit autografe și a făcut poze cu fanii înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”, Chiar dacă încă nu este refăcut complet, portarul oltenilor spune că în următoarea lună va vrea să vadă cum se va simți la antrenament și, în curând, ar trebui să poată juca în meciuri oficiale. Pentru Laurențiu Popescu aceasta nu este o veste bună deloc, mai ales după gafa făcută în meciul contra moldovenilor. Totuși, prestațiile sale bune din acest sezon îl fac destul de greu de scos dintre buturi, însă va trebui să facă tot posibilul să evite astfel de greșeli în viitor.