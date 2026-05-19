Filipe Coelho a vorbit deschis despre Mirel Rădoi! Ce spune antrenorul Universităţii Craiova despre comparaţia cu fostul antrenor: „Este zero pentru mine!”

Filipe Coelho (45 de ani) este omul care a adus cupa și campionatul la Craiova după o pauză de 35 de ani. Antrenorul lusitan a continuat munca lui Mirel Rădoi (45 de ani), care a plecat din Bănie în prima parte a sezonului.

Filipe Coelho a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 11 noiembrie 2025, după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia de la gruparea din Bănie. Cu lusitanul la timonă, o performanță pe care nicio echipă din SuperLiga nu o mai reușise în ultimii 11 ani. și despre comparația cu Mirel Rădoi, ajuns între timp la Gaziantep.

„(n.r. – A fost o presiune în plus comparația permanentă cu Mirel Rădoi?) Este zero pentru mine! Eu nu intru în competiție cu alți antrenori. Eu trebuie să fac ceea ce e mai bine pentru echipa mea. Nu sunt aici să concurez cu alți antrenori. Când voi pleca de la acest club îi voi ura noului antrenor să câștige totul. Dacă mă duc la altă echipă din România, nu îi mai doresc asta (n.r. – râde).

(n.r. – Dacă l-a deranjat că s-a spus că e și titlul lui Mirel Rădoi) Nu mă interesează. Eu prefer să vorbesc despre fotbal, despre ce s-a întâmplat pe teren. Nu e ceva important pentru mine. Respect toate părerile, dar nu îmi petrec timpul gândindu-mă la asta”, a declarat Filipe Coelho, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ilie Dumitrescu i-a atribuit meritele lui Filipe Coelho, însă a precizat că o mare parte din succesul Craiovei i se datorează lui Mirel Rădoi, antrenorul care a început sezonul pe banca oltenilor. „Trebuie să fim corecți, ăsta e proiectul lui Mirel Rădoi. A preluat echipa pe final de campionat. A plecat Mitriță și a format un lot valoric la cel mai înalt nivel, cu dublaj pe fiecare poziție.

Nsimba și Assad, jucători la cel mai înalt nivel. Cel care intră, se ridică la nivel. Asta contează. Din punctul meu de vedere, a fost un proiect gândit foarte bine, cu 3 fundași centrali. Așa a început Rădoi.

E clar, au fost inspirați cu Coelho, el a adus un echilibru între atac și apărare. Cu el, echipa a devenit cea mai solidă. În play-off, nu a primit gol în 6 meciuri din 9. Contează enorm! Gândirea inițială a fost a lui Rădoi”, a spus Ilie Dumitrescu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.