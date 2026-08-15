Filipe Coelho a vorbit despre absenții de la Oțelul – Universitatea Craiova: „Câțiva jucători nu vor fi pe listă”

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Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în Europa, 2-1 cu KuPS, și s-a calificat în play-off-ul Europa League, însă înainte de a o înfrunta pe Ararat-Armenia va juca în SuperLigă pe terenul Oțelului. Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) și mijlocașul Samuel Teles au prefațat partida care se va disputa duminică, de la ora 18:30, la Galați.

Filipe Coelho a prefațat partida Universitatea Craiova – Oțelul

Filipe Coelho a vorbit despre partida cu Oțelul și a dezvăluit că nu se va putea baza pe mai mulți jucători la acest joc. „Este un meci important pentru noi după ce am îndeplinit un obiectiv important pentru club. Acum trebuie să fim concentrați pe meciul cu Oțelul, pentru că e o echipă bună și e greu să joci pe stadionul lor.

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Este o echipă experimentată, matură, va fi un meci dificil. Câțiva jucători nu vor fi pe listă, alții se recuperează, iar unii sunt nerăbdători să intre pe teren. Vom alege cel mai bun prim 11”, a spus antrenorul portughez. .

Samuel Teles își va înfrunta fosta echipă

Mijlocașul Samuel Teles își va înfrunta fosta echipă, Oțelul, pentru care a evoluat în perioada 2023-2025, înainte de a se transfera la Craiova. „Am fost acolo, știu că Oțelul e o echipă bună. Nu va fi ușor, trebuie să pregătim bine meciul pentru a câștiga, acesta e obiectivul nostru. Cei de la Oțelul au păstrat nucleul din sezonul trecut și au mai adus jucători noi, cred că vor fi mai puternici în acest an.

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E o atmosferă bună în vestiar, suntem într-un moment bun. Ne-am asigurat calificarea într-o cupă europeană, vom vedea dacă e Europa League sau Conference. Ne vom lupta pentru Europa League, e obiectivul nostru și cred că ne putem califica, avem o echipă bună”, a declarat fotbalistul campioanei. .