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Filipe Coelho a vorbit despre absenții de la Oțelul – Universitatea Craiova: „Câțiva jucători nu vor fi pe listă”

Filipe Coelho și Samuel Teles au prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și Oțelul. Tehnicianul a confirmat că mai mulți jucători nu vor fi în lot pentru acest meci.
Bogdan Mariș
15.08.2026 | 20:05
Filipe Coelho a vorbit despre absentii de la Otelul Universitatea Craiova Cativa jucatori nu vor fi pe lista
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Filipe Coelho (45 de ani) a prefațat partida Oțelul - Universitatea Craiova. FOTO: Sport Pictures
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Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în Europa, 2-1 cu KuPS, și s-a calificat în play-off-ul Europa League, însă înainte de a o înfrunta pe Ararat-Armenia va juca în SuperLigă pe terenul Oțelului. Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) și mijlocașul Samuel Teles au prefațat partida care se va disputa duminică, de la ora 18:30, la Galați.

Filipe Coelho a prefațat partida Universitatea Craiova – Oțelul

Filipe Coelho a vorbit despre partida cu Oțelul și a dezvăluit că nu se va putea baza pe mai mulți jucători la acest joc. „Este un meci important pentru noi după ce am îndeplinit un obiectiv important pentru club. Acum trebuie să fim concentrați pe meciul cu Oțelul, pentru că e o echipă bună și e greu să joci pe stadionul lor.

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Este o echipă experimentată, matură, va fi un meci dificil. Câțiva jucători nu vor fi pe listă, alții se recuperează, iar unii sunt nerăbdători să intre pe teren. Vom alege cel mai bun prim 11”, a spus antrenorul portughez. O absență importantă a Craiovei pentru meciul de la Galați a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Samuel Teles își va înfrunta fosta echipă

Mijlocașul Samuel Teles își va înfrunta fosta echipă, Oțelul, pentru care a evoluat în perioada 2023-2025, înainte de a se transfera la Craiova. „Am fost acolo, știu că Oțelul e o echipă bună. Nu va fi ușor, trebuie să pregătim bine meciul pentru a câștiga, acesta e obiectivul nostru. Cei de la Oțelul au păstrat nucleul din sezonul trecut și au mai adus jucători noi, cred că vor fi mai puternici în acest an.

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E o atmosferă bună în vestiar, suntem într-un moment bun. Ne-am asigurat calificarea într-o cupă europeană, vom vedea dacă e Europa League sau Conference. Ne vom lupta pentru Europa League, e obiectivul nostru și cred că ne putem califica, avem o echipă bună”, a declarat fotbalistul campioanei. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Mihai Rotaru a luat o decizie costisitoare înainte de meciul cu Oțelul.

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