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Filipe Coelho, alături de „tricolori” pe Arena Națională! Ce nume uriașe au urmărit din tribune meciul România – Suedia. Foto

Aproximativ 45.000 de fani au fost prezenți în tribune pentru meciul România - Suedia, însă pe Arena Națională s-au aflat și multe personalități importante din fotbalul românesc.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
05.10.2026 | 22:46
Filipe Coelho alaturi de tricolori pe Arena Nationala Ce nume uriase au urmarit din tribune meciul Romania Suedia Foto
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Ilie Dumitrescu, Dorin Mateuț și Juri Cisotti s-au numărat printre personalitățile importante care au urmărit meciul România - Suedia. FOTO: colaj FANATIK
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Meciul de luni contra Suediei a fost singurul disputat pe teren propriu în această acțiune din Liga Națiunilor la care „tricolorii” au beneficiat de sprijin din partea fanilor. Partida de pe Arena Națională a fost urmărit însă și de mai multe personalități importante, precum Victor Pițurcă, Dorin Mateuț, Cristi Balaj, Ilie Dumitrescu sau Florin Răducioiu.

Val de personalități pe Arena Națională! Ce nume uriașe au urmărit din tribune meciul România – Suedia

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, care s-a declarat încântat de faptul că suporterii români au fost prezenți în număr mare la meciul cu Suedia, a ales să urmărească la rândul său din tribune jocul din Liga Națiunilor. Pe stadion au fost prezenți și Ilie Dumitrescu, Dorin Mateuț, Cristi Balaj sau Cristi Borcea. Anghel Iordănescu a urmărit și el partida „tricolorilor”, alături de fiul său, Edi, iar pe stadion s-au aflat și Mirel Rădoi, Ionel Dănciulescu sau Ciprian Marica.

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Filipe Coelho, antrenorul campioanei Universitatea Craiova, a urmărit la rândul său din tribune meciul România – Suedia. Întrebat înainte de meci dacă a venit la stadion pentru a-i susține pe „tricolori”, portughezul a răspuns afirmativ. Italianul Juri Cisotti, care va deveni în curând eligibil pentru echipa națională a României, a fost și el prezent pe cel mai mare stadion al țării. Foștii săi coechipieri de la FCSB, Darius Olaru și Florin Tănase, au fost titularizați de Gică Hagi.

Florin Răducioiu s-a pronunțat cu privire la viitorul lui Gică Hagi la națională

Pe Arena Națională a fost prezent și Florin Răducioiu, iar fostul coechipier al lui Gică Hagi din „Generația de Aur” a vorbit despre viitorul „Regelui” la echipa națională. „Îl cunosc foarte bine pe Gică, nu cred că își va da demisia. Este un luptător, este un băiat extraordinar, o persoană extraordinară.

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Vrea să ducă lucrurile până la capăt. Mi s-ar părea absurd să facă asta, chiar și în cazul unui eșec”, a afirmat fostul mare atacant pentru Antena 1. România va încheia campania din Liga Națiunilor în noiembrie, când va juca pe teren propriu contra Poloniei și în deplasare împotriva Bosniei.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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