Filipe Coelho, alături de „tricolori” pe Arena Națională! Ce nume uriașe au urmărit din tribune meciul România – Suedia. Foto

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Meciul de luni contra Suediei a fost singurul disputat pe teren propriu în această acțiune din Liga Națiunilor la care „tricolorii” au beneficiat de sprijin din partea fanilor. Partida de pe Arena Națională a fost urmărit însă și de mai multe personalități importante, precum Victor Pițurcă, Dorin Mateuț, Cristi Balaj, Ilie Dumitrescu sau Florin Răducioiu.

Val de personalități pe Arena Națională! Ce nume uriașe au urmărit din tribune meciul România – Suedia

Fostul selecționer al României, , care s-a declarat încântat de faptul că suporterii români au fost prezenți în număr mare la meciul cu Suedia, a ales să urmărească la rândul său din tribune jocul din Liga Națiunilor. Pe stadion au fost prezenți și Ilie Dumitrescu, Dorin Mateuț, Cristi Balaj sau . Anghel Iordănescu a urmărit și el partida „tricolorilor”, alături de fiul său, Edi, iar pe stadion s-au aflat și Mirel Rădoi, Ionel Dănciulescu sau Ciprian Marica.

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Filipe Coelho, antrenorul campioanei Universitatea Craiova, a urmărit la rândul său din tribune meciul România – Suedia. Întrebat înainte de meci dacă a venit la stadion pentru a-i susține pe „tricolori”, portughezul a răspuns afirmativ. Italianul , care va deveni în curând eligibil pentru echipa națională a României, a fost și el prezent pe cel mai mare stadion al țării. Foștii săi coechipieri de la FCSB, Darius Olaru și Florin Tănase, au fost titularizați de Gică Hagi.

Florin Răducioiu s-a pronunțat cu privire la viitorul lui Gică Hagi la națională

Pe Arena Națională a fost prezent și Florin Răducioiu, iar fostul coechipier al lui Gică Hagi din „Generația de Aur” a vorbit despre viitorul „Regelui” la echipa națională. „Îl cunosc foarte bine pe Gică, nu cred că își va da demisia. Este un luptător, este un băiat extraordinar, o persoană extraordinară.

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Vrea să ducă lucrurile până la capăt. Mi s-ar părea absurd să facă asta, chiar și în cazul unui eșec”, a afirmat fostul mare atacant pentru . România va încheia campania din Liga Națiunilor în noiembrie, când va juca pe teren propriu contra Poloniei și în deplasare împotriva Bosniei.