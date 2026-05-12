Filipe Coelho a prefațat finala Cupei României. Cum vede duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj: ”Partea mentală este mai importantă decât cea fizică”

Finala Cupei României din acest an se va disputa între Universitatea Craiova și U Cluj, echipele care se bat și pentru titlu în SuperLiga. Cum a prefațat Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, primul duel împotriva ”șepcilor roșii”.

În conferința de presă premergătoare finalei Cupei României, care se va disputa miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, la Sibiu, tehnicianul Filipe Coelho a susținut o conferință de presă în care a analizat întâlnirea cu U Cluj.

”În primul rând trebuie să vă spun că e o plăcere să fiu aici. Cred că merităm să fim aici. Drumul până în acest punct a fost extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice. Acum vrem să mai face și acest ultim pas pentru a câștiga acest trofeu minunat.

”(n.r. – Sunt Craiova și U Cluj cele mai bune echipe din fotbalul românesc?) Dacă vă uitați pe clasament, e clar că vorbim de cele două echipe care se află în vârful ierarhiei SuperLigii. Dar asta nu înseamnă că celelalte echipe care nu au ajuns aici nu ar fi meritat să fie în această finală, mai ales că fotbalul românesc are formații bune și antrenori foarte buni”, a declarat Coelho.

Ce ar însemna câștigarea Cupei României

Întrebat despre ce simte în acest moment în care Universitatea Craiova joacă două meciuri extrem de importante în decurs de doar 4 zile și poate face eventul după o pauză de 35 de ani, Coelho a vorbit despre munca depusă pe tot parcursul sezonului.

”Înseamnă că am făcut bine ce am făcut până în acest moment, în special jucătorii. Ar fi fost imposibil să ne aflăm în această situație, să luptăm pentru acest trofeu dacă nu ar fi fost munca din cele 10 luni dinainte.

Este meritul jucătorilor în special, al suporterilor care ne-au ajutat în toate momentele dificile și acum ne aflăm în această situație de a fi la un singur pas de a obține trofeul. Acest trofeu poate să aducă multe bucurii pentru oraș, pentru suporteri, dar nu putem să uităm și cealaltă parte și faptul că și adversarii își doresc același lucru ca și noi.

Cred că partea mentală este mai importantă decât partea fizică când ai posibilitatea să joci în astfel de finale. În acest moment dacă veți întreba orice jucător dacă este pregătit să joace mâine, cu siguranță va spune că da.

Este o parte a job-ului nostru, a staff-ului tehnic. Trebuie să introducem pe teren cei mai buni jucători din punct de vedere fizic și mental. Acesta este job-ul normal pentru orice antrenor”, a spus el.

Coelho nu e speriat de presiune

Tehnicianul portughez este încântat de faptul că echipa sa se află în poziția de a lupta pentru două trofee și nu crede că presiunea va influența jocul echipei. El a anunțat că toată lumea este pregătită pentru orice scenariu în finala Cupei României.

”(n.r. – E presiunea mai mare pentru Universitatea Craiova?) Pentru mine este cea mai bună săptămână de când am ajuns la Craiova. Dacă suntem aici înseamnă că am muncit, înseamnă că merităm.

Sunt foarte bucuros că am această posibilitate alături de jucătorei mei care sunt formidabili și ca de fiecare dată vom încerca să dăm totul. Dacă vorbim de presiune, vreau să am cât mai multe astfel de săptămâni. Pentru mine e un semnal bun. Deci nu este o problemă dacă noi suntem sub presiune în acest moment.

Este o provocare pentru noi să câștigăm acest meci. Și mai mult decâte favorite și presiune, este mai important ceea ce vom face noi pe teren mâine seară. Nu am dubii și știu că va fi dificil, dar tocmai der asta poate să fie și foarte frumos.

(n.r. – Sunteți pregătiți pentru orice scenariu, prelungiri, lovituri de departajare?) Sigur că ne-am gândit la toate scenariile pentru meciul de mâine, fie că vom câștiga, că putem pierde, că putem ajunge la prelungiri sau chiar la lovituri de departajare.

La fel de bine iau în calcul de ceea ce se întâmplă în timpul unui meci, de schimbările pe care le pot face pentru că în anumite momente. Este vorba de a lua cea mai bună decizie în câteva secunde. Este foarte important pentru noi să luptăm, să fim conștienți că putem cuceri acest trofeu și să-i facem fericiți pe suporterii noștri, familiile noastre și întregul oraș”, a comentat Coelho.

Băluță, conștient de importanța acestei săptămâni

Mijlocașul Tudor Băluță a mărturisit că toți jucătorii își dau seama de importanța uriașă a acestei săptămâni și toată lumea este pregătită pentru a da totul și a reuși o performanță extraordinară cu Universitatea Craiova.

”Cum a spus și Mister, și eu sunt bucuros să mă aflu aici, acum, înaintea unei finale de Cupa României. Am avut un parcurs dificil, dar frumos și ne bucurăm că am ajuns până în acest punct, să ne luptăm pentru acest trofeu. Pentru mine este un trofeu care l-am mai câștigat înainte, dar mâine vreau să-l câștig și pe al doilea.

Am spus-o de la primul meu interviu de când am venit în vară că atunci când îmbraci tricoul Universității Craiova trebuie să fii conștient de responsabilitatea pe care o ai, de aceste așteptări din partea fanilor și care sunt normale la un club de acest nivel.

Asta ne motivează, ne face și mai responsabili, și mai dornici să muncim, să dăm tot săptămână de săptămână pentru a ajunge în acest punct. Știm foarte bine ce urmează, ce săptămână este, suntem conștienți și toată lumea e la cel mai înalt nivel din toate punctele de vedere.

Ne gândim la meciul de mâine care e cel mai important în momentul de față. Un meci care poate aduce un trofeu. În momente ca acestea nu mai e vorba de oboseală, ci poate e meciul la care visezi când ești copil, la care sper să fii părtaș. Asta ne motivează și mai mult și cu toții suntem nerăbdători să jucăm meciul de mâine”, a afirmat Băluță.

Cine e favorită în finala Cupei României

Jucătorul Universității Craiova nu este speriat de săptămâna dificilă pe care o are în față și și-ar dori asta tot timpul, însă este conștient de faptul că finala Cupei României va fi un joc extrem de echilibrat.

”Nu am mai trecut prin experiența asta de a putea câștiga două trofee în 4-5 zile, dar săptămâni din astea să tot avem. De asta ne facem meseria, de asta jucăm. Nu doar finala este importantă, ci și parcursul de a ajunge în punctul respectiv. Am avut un parcurs greu în Cupa României, dar frumos și în care am trecut de adversari dificili.

Focusul nostru e doar pe meciul de mâine, despre care putem spune că e special pentru că e o finală. Dar e tot fotbal, fotbal pe care l-am practicat tot sezonul și pe care trebuie să-l practicăm și mâine. Fotbalul nostru pe care l-am avut până acum și care ne-a adus în acest punct. Gândul nostru e doar la victorie.

Nu cred că se poate spune în niciun fel de finală că există o echipă favorită. Suntem conștienți că și ei își doresc la fel de mult ca și noi să fie victorioși, dar focusul nostru e pe noi, pe cum am pregătit acest meci, pe jucătorii noști, pe staff-ul nostru, suporterii noștri, familiile noastre, prietenii noștri care vor fi cu toții alături de noi.

Trebuie să ne îndreptăm toată atenția către ceea ce avem noi de făcut și sunt convins că făcând asta putem să obținem trofeul”, a mai precizat Tudor Băluță.

Coelho i-a decis înlocuitorul lui Adi Rus

Reporterul FANATIK Tibi Cocora a transmis în direct detalii de la ședința de pregătire în care Coelho a încercat să detensioneze atmosfera din lot.

Universitatea Craiova nu-l va avea la dispoziție pentru finala Cupei României pe fundașul Adrian Rus, care este suspendat.