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Premiul de antrenorul etapei pentru Filipe Coelho a venit după ce l-a surclasat pe Crisitano Bergodi. Campioana Universitatea Craiova a făcut instrucție cu U Cluj și s-a impus de o manieră categorică cu 4-0.

Filipe Coelho, ales antrenorul etapei a 8-a din SuperLiga

Deși contestat pentru rezultatele înregistrate de olteni în preliminariile din cupele europene, Filipe Coelho a rămas calm și a reușit să readucă entuziasmul. Iar , venită într-o repriză secundă de vis, i-a adus titlul de antrenorul etapei a 8-a în SuperLiga.

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”A folosit excelent pauza dintre reprize, echipa arătând formidabil în partea secundă, când a marcat toate cele patru goluri”, se arată pe l al LPF, în dreptul tehnicianului portughez.

Echipa ideală a etapei a 8-a din SuperLiga

Succesul formidabil reușit de Universitatea Craiova a propulsat și doi jucători ai campioanei României în echipa ideală a acestei runde. Este vorba de mijlocașul Tudor Băluță și de golgheterul Assad Al-Hamlawi.

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O altă performeră a etapei cu numărul 8 este UTA, care . Iar trei din jucătorii lui Adrian Mihalcea au prins și ei ”11”-le ideal.

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Câte doi jucători nominalizați au Petrolul Ploiești și FC Botoșani, iar Dinamo și Rapid au și ele câte un reprezentant. Echipa ideală a etapei a 8-a din SuperLiga arată astfel:

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PORTAR

Lukaz Zima (Petrolul Ploiești) – Imperial în poarta Petrolului! Are un rol foarte important în tot parcursul formidabil pe care-l realizează prahovenii

FUNDAŞI

Mark Țuțu (Petrolul Ploiești) – Și-a trecut în cont primul gol în principala competiție internă

– Și-a trecut în cont primul gol în principala competiție internă Martin Pascual (Dinamo) – A fost eroul derby-ului! A marcat și a făcut un joc perfect în defensivă

– A fost eroul derby-ului! A marcat și a făcut un joc perfect în defensivă Alexandru Pașcanu (Rapid) – Din nou, fundașul giuleștenilor a fost decisiv, golul reușit de el în prelungiri fiind unul de trei puncte

– Din nou, fundașul giuleștenilor a fost decisiv, golul reușit de el în prelungiri fiind unul de trei puncte Andrea Padula (UTA) – A înscris pentru întâia oară în Superligă

MIJLOCAŞI

Alin Roman (UTA) – Dirijorul arădenilor din teren a contribuit la succesul echipei sale cu două pase decisive

– Dirijorul arădenilor din teren a contribuit la succesul echipei sale cu două pase decisive Sota Mino (UTA) – O prestație consistentă. A marcat și un gol, primul din contul său în sezonul curent

– O prestație consistentă. A marcat și un gol, primul din contul său în sezonul curent Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – Se află într-o vizibilă creștere de formă, fiind tot mai prezent în jocul echipei. A oferit două pase decisive

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