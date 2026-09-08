Premiul de antrenorul etapei pentru Filipe Coelho a venit după ce l-a surclasat pe Crisitano Bergodi. Campioana Universitatea Craiova a făcut instrucție cu U Cluj și s-a impus de o manieră categorică cu 4-0.
Filipe Coelho, ales antrenorul etapei a 8-a din SuperLiga
Deși contestat pentru rezultatele înregistrate de olteni în preliminariile din cupele europene, Filipe Coelho a rămas calm și a reușit să readucă entuziasmul. Iar victoria zdrobitoare în fața vicecampioanei României, venită într-o repriză secundă de vis, i-a adus titlul de antrenorul etapei a 8-a în SuperLiga.
”A folosit excelent pauza dintre reprize, echipa arătând formidabil în partea secundă, când a marcat toate cele patru goluri”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul tehnicianului portughez.
Echipa ideală a etapei a 8-a din SuperLiga
Succesul formidabil reușit de Universitatea Craiova a propulsat și doi jucători ai campioanei României în echipa ideală a acestei runde. Este vorba de mijlocașul Tudor Băluță și de golgheterul Assad Al-Hamlawi.
O altă performeră a etapei cu numărul 8 este UTA, care s-a impus de o manieră categorică în fața ”lanternei roșii” Csikszereda, scor 5-1. Iar trei din jucătorii lui Adrian Mihalcea au prins și ei ”11”-le ideal.
Câte doi jucători nominalizați au Petrolul Ploiești și FC Botoșani, iar Dinamo și Rapid au și ele câte un reprezentant. Echipa ideală a etapei a 8-a din SuperLiga arată astfel:
PORTAR
- Lukaz Zima (Petrolul Ploiești) – Imperial în poarta Petrolului! Are un rol foarte important în tot parcursul formidabil pe care-l realizează prahovenii
FUNDAŞI
- Mark Țuțu (Petrolul Ploiești) – Și-a trecut în cont primul gol în principala competiție internă
- Martin Pascual (Dinamo) – A fost eroul derby-ului! A marcat și a făcut un joc perfect în defensivă
- Alexandru Pașcanu (Rapid) – Din nou, fundașul giuleștenilor a fost decisiv, golul reușit de el în prelungiri fiind unul de trei puncte
- Andrea Padula (UTA) – A înscris pentru întâia oară în Superligă
MIJLOCAŞI
- Alin Roman (UTA) – Dirijorul arădenilor din teren a contribuit la succesul echipei sale cu două pase decisive
- Sota Mino (UTA) – O prestație consistentă. A marcat și un gol, primul din contul său în sezonul curent
- Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – Se află într-o vizibilă creștere de formă, fiind tot mai prezent în jocul echipei. A oferit două pase decisive
ATACANŢI
- Zoran Mitrov (FC Botoșani) – Gol și două pase decisive. Un jucător cu o tehnică peste media campionatului
- Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – Atacantul care a făcut diferența pentru olteni în multe dintre meciurile din sezonul trecut a punctat de două ori, ambele goluri scoțându-i în evidență calitățile de vârf veritabil
- Sebastian Mailat (FC Botoșani) – Meciul perfect! A reușit o dublă și a oferit o pasă decisivă în doar 40 de minute în care s-a aflat pe teren