Sport

Filipe Coelho a primit vestea de la LPF după ce Universitatea Craiova a făcut scor cu U Cluj

După un început de sezon mai greoi, Universitatea Craiova dă semne de revenire. Filipe Coelho (45 de ani) începe să pună lucrurile la punct și a fost ales antrenorul etapei a 8-a din SuperLiga.
Traian Terzian
08.09.2026 | 23:16
Filipe Coelho a primit vestea de la LPF dupa ce Universitatea Craiova a facut scor cu U Cluj
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Filipe Coelho (45 de ani) a fost desemnat antrenorul etapei din SuperLiga. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Premiul de antrenorul etapei pentru Filipe Coelho a venit după ce l-a surclasat pe Crisitano Bergodi. Campioana Universitatea Craiova a făcut instrucție cu U Cluj și s-a impus de o manieră categorică cu 4-0.

Filipe Coelho, ales antrenorul etapei a 8-a din SuperLiga

Deși contestat pentru rezultatele înregistrate de olteni în preliminariile din cupele europene, Filipe Coelho a rămas calm și a reușit să readucă entuziasmul. Iar victoria zdrobitoare în fața vicecampioanei României, venită într-o repriză secundă de vis, i-a adus titlul de antrenorul etapei a 8-a în SuperLiga.

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”A folosit excelent pauza dintre reprize, echipa arătând formidabil în partea secundă, când a marcat toate cele patru goluri”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul tehnicianului portughez.

Echipa ideală a etapei a 8-a din SuperLiga

Succesul formidabil reușit de Universitatea Craiova a propulsat și doi jucători ai campioanei României în echipa ideală a acestei runde. Este vorba de mijlocașul Tudor Băluță și de golgheterul Assad Al-Hamlawi.

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O altă performeră a etapei cu numărul 8 este UTA, care s-a impus de o manieră categorică în fața ”lanternei roșii” Csikszereda, scor 5-1. Iar trei din jucătorii lui Adrian Mihalcea au prins și ei ”11”-le ideal.

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Câte doi jucători nominalizați au Petrolul Ploiești și FC Botoșani, iar Dinamo și Rapid au și ele câte un reprezentant. Echipa ideală a etapei a 8-a din SuperLiga arată astfel:

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PORTAR

  • Lukaz Zima (Petrolul Ploiești) – Imperial în poarta Petrolului! Are un rol foarte important în tot parcursul formidabil pe care-l realizează prahovenii

FUNDAŞI

  • Mark Țuțu (Petrolul Ploiești) – Și-a trecut în cont primul gol în principala competiție internă
  • Martin Pascual (Dinamo) – A fost eroul derby-ului! A marcat și a făcut un joc perfect în defensivă
  • Alexandru Pașcanu (Rapid) – Din nou, fundașul giuleștenilor a fost decisiv, golul reușit de el în prelungiri fiind unul de trei puncte
  • Andrea Padula (UTA) – A înscris pentru întâia oară în Superligă

MIJLOCAŞI

  • Alin Roman (UTA) – Dirijorul arădenilor din teren a contribuit la succesul echipei sale cu două pase decisive
  • Sota Mino (UTA) – O prestație consistentă. A marcat și un gol, primul din contul său în sezonul curent
  • Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – Se află într-o vizibilă creștere de formă, fiind tot mai prezent în jocul echipei. A oferit două pase decisive

ATACANŢI

  • Zoran Mitrov (FC Botoșani) – Gol și două pase decisive. Un jucător cu o tehnică peste media campionatului
  • Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – Atacantul care a făcut diferența pentru olteni în multe dintre meciurile din sezonul trecut a punctat de două ori, ambele goluri scoțându-i în evidență calitățile de vârf veritabil
  • Sebastian Mailat (FC Botoșani) – Meciul perfect! A reușit o dublă și a oferit o pasă decisivă în doar 40 de minute în care s-a aflat pe teren
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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