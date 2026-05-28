Sport

Filipe Coelho, antrenorul sezonului în SuperLiga! Campioana Universitatea Craiova domină echipa ideală

Universitatea Craiova a dat marea lovitură și a câștigat titlul. În urma acestei performanțe, Filipe Coelho (45 de ani) a fost desemnat antrenorul sezonului în SuperLiga.
Traian Terzian
28.05.2026 | 21:19
Filipe Coelho antrenorul sezonului in SuperLiga Campioana Universitatea Craiova domina echipa ideala
ULTIMA ORĂ
Filipe Coelho (45 de ani), ales antrenorul sezonului în SuperLiga. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Adus într-un moment delicat la Universitatea Craiova, după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi, Filipe Coelho a profitat din plin de șansa primită. Portughezul a adus titlul și Cupa României în Bănie, iar pentru asta a fost desemnat antrenorul sezonului în SuperLiga.

LPF l-a ales pe Filipe Coelho antrenorul sezonului în SuperLiga

Deși multă lume l-a privit cu oarecare scepticism când a ajuns la Universitatea Craiova, tehnicianul portughez și-a demonstrat din plin calitățile. Coelho a dat dovadă de mult calm pe parcursul sezonului, a știut să se impună în vestiar și, cel mai important, a adus două trofee în Oltenia.

ADVERTISEMENT

”Venit la startul etapei a 17-a, când echipa se clasa pe locul al patrulea, la șase puncte în spatele liderului, a avut un parcurs de vis în Superligă, 15 victorii și șase remize în 24 de meciuri, rezultate în urma cărora titlul s-a întors în Bănie după o pauză de 35 de ani!

A impresionat prin modul cum a gestionat vestiarul, presiunea pusă de public, dar și prin viziunea asupra jocului. Cu el pe bancă, Universitatea a strâns 15 meciuri fără gol încasat, dintre care șapte în play-off”, se arată pe site-ul oficial al LPF.

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

Doar jucători din play-off în echipa ideală a sezonului

Așa cum era și normal, campioana Universitatea Craiova și-a tăiat partea leului și în echipa ideală a sezonului din SuperLiga. Nu mai puțin de patru jucători ai ”alb-albaștrilor” au prins un loc în cea mai bună formulă a campionatului.

ADVERTISEMENT
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digisport.ro
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”

Din această echipă fac parte numai jucători care au evoluat în play-off, câte trei de la U Cluj și Dinamo, plus unul de la CFR Cluj. Este de remarcat faptul că celelalte două formații prezente în play-off, Rapid și FC Argeș, nu au niciun reprezentant.

ADVERTISEMENT

PORTAR

  • Edvinas Gertomonas (U Cluj / 24 jocuri) – Internaționalul lituanian a fost unul dintre eroii care au pus umărul la sezonul istoric făcut de gruparea ardeleană. Nu a primit gol în 12 dintre cele 24 de meciuri în care a apărat poarta echipei sale.

APĂRĂTORI

  • Carlos Mora (Universitatea Craiova / 29 jocuri) – A acoperit excelent flancul drept al oltenilor, fiind greu de depășit în defensivă, iar urcările lui în atac au pus mari probleme adversarilor. A înscris de două ori și a oferit trei pase decisive.
  • Kennedy Boateng (Dinamo / 38 jocuri) – Stânca din defensiva lui Kopic! A fost jucătorul din Superligă cu cele mai multe dueluri câștigate – 248 (130 dueluri aeriene). A prins de cinci ori ”Echipa etapei”. De asemenea, tot de cinci ori și-a trecut numele și pe lista marcatorilor.
  • Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova / 32 jocuri) – Transferul fundașului ucrainian s-a dovedit a fi o mutare decisivă în lupta pentru titlu. S-a integrat imediat, devenind pilon de bază în cea mai bună defensivă din campionat.
  • Raul Opruț (Dinamo / 39 jocuri) – A făcut cel mai bun sezon din carieră! S-a impus la mai multe capitole, printre care tackling-urile. Privind prestația ofensivă, a fost jucătorul cu apariții surprinzătoare la finalizare, mai ales la fazele fixe. A înscris de cinci ori și a pasat decisiv de două ori.

MIJLOCAȘI

  • Issouf Macalou (U Cluj / 37 jocuri) – A făcut diferența, în special, prin pasele sale, 14 dintre ele fiind decisive (primul loc la acest capitol, la egalitate cu Alin Roman). În total, Macalou a avut 20 de contribuții ofensive, o cifră de-a dreptul impresionantă!
  • Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova / 33 jocuri) – A fost jucătorul din lotul campionilor care a adus echilibru la centrul terenului. Dispus fără limită la efort, a făcut excelent legătura între compartimentul defensiv și cel ofensiv. Șapte pase decisive, cele mai multe din rândul craiovenilor, și trei goluri, toate din afara careului mare.
  • Cătălin Cîrjan (Dinamo / 38 jocuri) – Responsabilizat cu banderola de căpitan, a arătat maturitate pe teren, conducându-și colegii cu brio într-un sezon care se dovedește a fi cel mai bun din ultimii ani. Șapte goluri, șase pase decisive și primul în ierarhia paselor reușite în jumătatea adversă.
  • Meriton Korenica (CFR Cluj / 39 jocuri) – Constant, dovadă fiind și faptul că este singurul fotbalist prezent și în echipa stagiunii precedente! Polivalent, a dat randament pe mai multe posturi, contribuind astfel la una dintre cele mai spectaculoase reveniri înregistrate de o formație pe durata unui sezon. Nouă goluri și patru pase decisive.

ATACANȚI

  • Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova / 33 jocuri) – A înscris contra celor două adversare din Cluj, dar și în porțile celor trei granzi bucureșteni, intrând definitiv în inimile pătimașilor fani olteni. A prins de șapte ori ”Echipa etapei”, o cifră pe care o mai întâlnim doar în dreptul lui Cătălin Cîrjan.
  • Jovo Lukic (U Cluj / 32 jocuri) – Cel mai bun marcator din SuperLigă cu 18 goluri înscrise, toate din acțiune! Este primul golgheter dat de U Cluj în ultimii 46 de ani, de la Septimiu Câmpeanu (sezonul 1979-1980). De remarcat jocul aerian, șase dintre reușite fiind izbutite cu capul.

Doi jucători din play-out au prin lotul lărgit al SuperLigii

Pe lângă echipa ideală, LPF a mai selectat încă 11 jucători, formând practic cel mai bun lot al acestui sezon din SuperLiga. Nici aici Rapid nu are vreun jucător, însă sunt trei veniți din play-out, unul fiind Florin Tănase de la FCSB.

Rezervele selectate sunt David Lazar (FC Argeș / FC Hermannstadt) – Dino Mikanovic (U Cluj), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Andrei Cordea (CFR Cluj), Eddy Gnahore (Dinamo), Florin Tănase (FCSB), Alin Roman (UTA) – Ricardo Matos (FC Argeș), Adel Bettaieb (FC Argeș).

ADVERTISEMENT
Cum arată controversatul portar Carlos, la 20 de ani de la sfertul UEFAntastic...
Fanatik
Cum arată controversatul portar Carlos, la 20 de ani de la sfertul UEFAntastic Steaua – Rapid. Foto
Arbitrul din SuperLiga, prima reacție după ce a devenit noul președinte al AMFB:...
Fanatik
Arbitrul din SuperLiga, prima reacție după ce a devenit noul președinte al AMFB: „Nu îmi place să pierd! Am fost și voi fi corect, este structura mea ca om”
Ionuț Lupescu, ironie la adresa lui Gigi Becali înainte de barajul Dinamo –...
Fanatik
Ionuț Lupescu, ironie la adresa lui Gigi Becali înainte de barajul Dinamo – FCSB: „Antrenorul e stabilit de ani de zile”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Era apropiat de Gigi Becali, dar acum șterge pe jos cu el: 'Ești...
iamsport.ro
Era apropiat de Gigi Becali, dar acum șterge pe jos cu el: 'Ești o gâză mică, te crezi mai dihai decât Iulius Cezar, nu mai gândești normal! Peștele se împute de la cap'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!