Filipe Coelho, antrenorul sezonului în SuperLiga! Campioana Universitatea Craiova domină echipa ideală

Adus într-un moment delicat la Universitatea Craiova, după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi, Filipe Coelho a profitat din plin de șansa primită. Portughezul a adus titlul și Cupa României în Bănie, iar pentru asta a fost desemnat antrenorul sezonului în SuperLiga.

LPF l-a ales pe Filipe Coelho antrenorul sezonului în SuperLiga

Deși multă lume l-a privit cu oarecare scepticism când a ajuns la Universitatea Craiova, . Coelho a dat dovadă de mult calm pe parcursul sezonului, a știut să se impună în vestiar și, cel mai important, a adus două trofee în Oltenia.

”Venit la startul etapei a 17-a, când echipa se clasa pe locul al patrulea, la șase puncte în spatele liderului, a avut un parcurs de vis în Superligă, 15 victorii și șase remize în 24 de meciuri, rezultate în urma cărora titlul s-a întors în Bănie după o pauză de 35 de ani!

A impresionat prin modul cum a gestionat vestiarul, presiunea pusă de public, dar și prin viziunea asupra jocului. Cu el pe bancă, Universitatea a strâns 15 meciuri fără gol încasat, dintre care șapte în play-off”, se arată pe al LPF.

Doar jucători din play-off în echipa ideală a sezonului

Așa cum era și normal, campioana Universitatea Craiova și-a tăiat partea leului și în echipa ideală a sezonului din SuperLiga. Nu mai puțin de patru jucători ai ”alb-albaștrilor” au prins un loc în cea mai bună formulă a campionatului.

Din această echipă fac parte numai jucători care au evoluat în play-off, câte trei de la U Cluj și Dinamo, plus unul de la CFR Cluj. Este de remarcat faptul că celelalte două formații prezente în play-off, Rapid și FC Argeș, nu au niciun reprezentant.

PORTAR

Edvinas Gertomonas (U Cluj / 24 jocuri) – Internaționalul lituanian a fost unul dintre eroii care au pus umărul la sezonul istoric făcut de gruparea ardeleană. Nu a primit gol în 12 dintre cele 24 de meciuri în care a apărat poarta echipei sale.

APĂRĂTORI

Carlos Mora (Universitatea Craiova / 29 jocuri) – A acoperit excelent flancul drept al oltenilor, fiind greu de depășit în defensivă, iar urcările lui în atac au pus mari probleme adversarilor. A înscris de două ori și a oferit trei pase decisive.

Kennedy Boateng (Dinamo / 38 jocuri) – Stânca din defensiva lui Kopic! A fost jucătorul din Superligă cu cele mai multe dueluri câștigate – 248 (130 dueluri aeriene). A prins de cinci ori "Echipa etapei". De asemenea, tot de cinci ori și-a trecut numele și pe lista marcatorilor.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova / 32 jocuri) – Transferul fundașului ucrainian s-a dovedit a fi o mutare decisivă în lupta pentru titlu. S-a integrat imediat, devenind pilon de bază în cea mai bună defensivă din campionat.

Raul Opruț (Dinamo / 39 jocuri) – A făcut cel mai bun sezon din carieră! S-a impus la mai multe capitole, printre care tackling-urile. Privind prestația ofensivă, a fost jucătorul cu apariții surprinzătoare la finalizare, mai ales la fazele fixe. A înscris de cinci ori și a pasat decisiv de două ori.

MIJLOCAȘI

Issouf Macalou (U Cluj / 37 jocuri) – A făcut diferența, în special, prin pasele sale, 14 dintre ele fiind decisive (primul loc la acest capitol, la egalitate cu Alin Roman). În total, Macalou a avut 20 de contribuții ofensive, o cifră de-a dreptul impresionantă!

Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova / 33 jocuri) – A fost jucătorul din lotul campionilor care a adus echilibru la centrul terenului. Dispus fără limită la efort, a făcut excelent legătura între compartimentul defensiv și cel ofensiv. Șapte pase decisive, cele mai multe din rândul craiovenilor, și trei goluri, toate din afara careului mare.

Cătălin Cîrjan (Dinamo / 38 jocuri) – Responsabilizat cu banderola de căpitan, a arătat maturitate pe teren, conducându-și colegii cu brio într-un sezon care se dovedește a fi cel mai bun din ultimii ani. Șapte goluri, șase pase decisive și primul în ierarhia paselor reușite în jumătatea adversă.

Meriton Korenica (CFR Cluj / 39 jocuri) – Constant, dovadă fiind și faptul că este singurul fotbalist prezent și în echipa stagiunii precedente! Polivalent, a dat randament pe mai multe posturi, contribuind astfel la una dintre cele mai spectaculoase reveniri înregistrate de o formație pe durata unui sezon. Nouă goluri și patru pase decisive.

ATACANȚI

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova / 33 jocuri) – A înscris contra celor două adversare din Cluj, dar și în porțile celor trei granzi bucureșteni, intrând definitiv în inimile pătimașilor fani olteni. A prins de șapte ori ”Echipa etapei”, o cifră pe care o mai întâlnim doar în dreptul lui Cătălin Cîrjan.

Jovo Lukic (U Cluj / 32 jocuri) – Cel mai bun marcator din SuperLigă cu 18 goluri înscrise, toate din acțiune! Este primul golgheter dat de U Cluj în ultimii 46 de ani, de la Septimiu Câmpeanu (sezonul 1979-1980). De remarcat jocul aerian, șase dintre reușite fiind izbutite cu capul.

Doi jucători din play-out au prin lotul lărgit al SuperLigii

Pe lângă echipa ideală, LPF a mai selectat încă 11 jucători, formând practic cel mai bun lot al acestui sezon din SuperLiga. Nici aici Rapid nu are vreun jucător, însă sunt trei veniți din play-out, .

Rezervele selectate sunt David Lazar (FC Argeș / FC Hermannstadt) – Dino Mikanovic (U Cluj), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Andrei Cordea (CFR Cluj), Eddy Gnahore (Dinamo), Florin Tănase (FCSB), Alin Roman (UTA) – Ricardo Matos (FC Argeș), Adel Bettaieb (FC Argeș).