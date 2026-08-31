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, într-o partidă în care oltenii au arătat personalitate și au avut momente bune de joc, însă Filipe Coelho consideră că echipei sale îi lipsește încă un ingredient important. Antrenorul Universității Craiova a explicat, după meci, ce trebuie să schimbe formația din Bănie pentru a transforma prestațiile bune în rezultate pe măsură.

Filipe Coelho știe ce îi lipsește Craiovei: „Ne trebuie mai multă eficiență”

Tehnicianul portughez a remarcat evoluția elevilor săi și faptul că și după pauză. Coelho a pus rezultatul și pe seama diferenței de prospețime dintre cele două echipe, Rapid având mai mult timp la dispoziție pentru pregătirea partidei. Antrenorul oltenilor nu a căutat, însă, scuze și a subliniat că echipa sa trebuie să fie mai eficientă în fața porții.

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„Am dominat prima repriză. Nu este ușor să joci așa aici. Jucătorii au arătat multă personalitate, așa cum le-am cerut și după ce a început repriza a doua am avut ocazii importante. Adversarul a reacționat, nu e o scuză, e un fapt, avem mult mai multe meciuri jucate. Rapid a avut 10 zile să pregătească meciul, noi doar trei. După ce au reușit să egaleze, am încercat să marcăm și al doilea gol. Nu suntem fericiți, jucăm mereu să câștigăm. Este un punct, la trei puncte de lider, peste două zile jucăm pe o suprafață artificială și va fi dificil. Vom vedea pe ce jucători ne vom baza.

Dacă ne gândim la meciul de la Ararat, am intrat în joc la fel, cu aceeași personalitate. Vrem să jucăm ceea ce ne dorim, ceea ce știm, indiferent de adversar. În anumite momente și adversarii au controlul jocului, dar ne trebuie mai multă eficiență. Lucrez cu jucătorii pe care-i am la dispoziție“, a declarat Filipe Coelho, la Digisport.

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Craiova, prinsă între programul infernal și schimbările din lot

După un start de sezon încărcat, cu meciuri disputate din trei în trei zile, Filipe Coelho a vorbit și despre dificultatea de a gestiona lotul în această perioadă. Antrenorul Universității Craiova a făcut referire inclusiv la lista pentru UEFA, dar și la schimbările care pot apărea în echipă, în condițiile în care unii jucători pleacă, iar alții pot veni.

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„Nu prea avem multe zile până dăm lista pentru septembrie, deci nu mai avem mult timp pentru a trece pe altcineva pe listă. Ne trebuie eficiență, dar jucăm foarte bine. Suntem echipa cu cele mai multe meciuri jucate până acum. Jucătorii muncesc mult, au încredere în ei, își crează ocazii. Sigur ne doream mai multe puncte, ne gândim la meciul cu Argeș. Nu spun că au scuză, dar am jucat și două meciuri în inferioritate numerică. Vom continua să muncim, iubesc suporterii care vin mereu alături de noi, este tot.

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De când a început sezonul jucăm din trei în trei zile. Mai avem două meciuri în această săptămână, apoi vom avea o perioadă în care ne mai putem recupera. Vom folosi acel timp ca să ne refacem. Vom munci, dar cu o intensitate mai mică. Vom avea ocazia să jucăm cu Brighton, Getafe, ceea ce e fabulos. Nu a fost ușor să gestionezi toate situațiile apărute și în SuperLiga. Jucătorii stau și departe de familii, avem jucători care pleacă, alții care apar. Startul de seon e bun. Ne-am fi dorit să fim măcar în Europa League, dar acceptăm situația în care ne aflăm“, a încheiat Coelho.