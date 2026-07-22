Filipe Coelho, anunț teribil după Levski – Universitatea Craiova 1-0: „Imposibil!”

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Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere din noul sezon. Oltenii au pierdut cu 0-1 contra celor de la Levski pe stadionul „Georgi Aspahurov” din Sofia în duelul din prima manșă a turului 2 preliminar al UEFA Champions League. Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) a tras concluziile la finalul jocului și a vorbit despre returul de pe „Ion Oblemenco”.

Ce a declarat Filipe Coelho după Levski – Universitatea Craiova 1-0

Levski Sofia a deschis scorul în minutul 8 al jocului, prin Kristian Dimitrov, care a punctat cu o lovitură de cap din careu. Campioana României nu a reușit să egaleze situația pe tabelă, deși a avut numeroase ocazii, însă bulgarii puteau să puncteze la rândul lor pe contraatac, Universitatea fiind salvată în mai multe rânduri de intervențiile portarului Laurențiu Popescu.

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Filipe Coelho a reacționat la finalul jocului. „Am pierdut, o înfrângere e tot timpul un rezultat rău. Dar trebuie să ne uităm la joc, am avut și momente foarte bune, am creat ocazii. Trebuie să analizăm jocul, sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Sunt puternici la fazele fixe. În general am făcut un meci bun, am greșit la unele tranziții ofensive ale lor după faze fixe, dar am creat destule ocazii. După acest meci avem senzația că ne putem califica, chiar dacă jucăm contra unei echipe foarte bune.

Vom juca în fața suporterilor noștri. Știam că Dimitrov e principalul pericol la fazele fixe, la faza golului primit am pierdut marcajul după faza fixă. Nu e despre jucători, e vina mea, trebuie să îmbunătățim aceste lucruri înainte de retur. Trebuie să ne concentrăm și pe lucrurile bune pe care le-am făcut, am controlat multe momente și am arătat personalitate pe un stadion dificil”, a spus tehnicianul după .

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Filipe Coelho, anunț important înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu Assad

Pentru Universitatea urmează duelul cu Dinamo din SuperLiga, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, iar returul de pe „Ion Oblemenco” împotriva lui Levski va avea loc miercuri, 27 iulie. Filipe Coelho a confirmat că , va rata și aceste jocuri.

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„E imposibil să joace Assad în retur. Trebuie să avem grijă de jucători, ajungem în România la 2-3 dimineața, după două zile jucăm cu Dinamo, nu putem să riscăm accidentări. Vom încerca să facem un joc cât mai bun contra lui Dinamo, dar vom schimba mulți jucători”, a spus antrenorul portughez.