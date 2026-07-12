Filipe Coelho anunță noi transferuri după ce U Craiova a câștigat și Supercupa României: „Fereastra e deschisă”

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Filipe Coelho (45 de ani) este de părere că nu se poate vorbi despre noroc după ce Universitatea Craiova a câștigat și Supercupa României la loviturile de departajare în fața lui U Cluj, așa cum s-a întâmplat și în finala Cupei României din sezonul trecut. În schimb, antrenorul portughez susține că această chestiune ar trebui pusă mai degrabă pe seama mentalității de învingător arătate de jucătorii lui în astfel de situații.

De ce crede Filipe Coelho că U Craiova nu a avut noroc în Supercupa României cu U Cluj

De asemenea, lusitanul a punctat și că și-a pregătit foarte bine echipa înaintea meciului pentru scenariul în care urma să se ajungă la penalty-uri și tocmai din acest motiv l-a introdus pe teren pe Assad Al-Hamlawi, un foarte bun executant în aceste momente, pe final de joc. „Suntem o echipă. Penalty-urile nu sunt despre noroc, sunt despre antrenament. Avem ambiție, o echipă foarte bună. Penalty-urile nu sunt despre noroc pentru mine, sunt despre concentrare. Trebuie să analizez, dar cred că am avut mai multe ocazii de a marca. Cred că este un rezultat corect, am meritat să câștigăm acest meci.

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Ne-am gândit la penalty-uri pe final, ne-am pregătit pentru asta și am făcut o schimbare, l-am introdus pe Assad. Este un executant foarte bun. Este despre mentalitate. (n.r. Despre returul cu Vitebsk) Este important ca noii jucători să aibă minute. Au venit acum 10 zile, iar Screciu se reface după accidentare. Vom încerca să câștigăm, dar în același timp să avem grijă și de jucători. Asta am spus înainte, asta am făcut.

Ne-am atins obiectivul, acum încercăm să ne refacem, să ne pregătim pentru următorul meci. Va fi important pentru noi. Vrem să câștigăm următorul meci, acesta este marele meu obiectiv. Să-i recuperăm pe băieți, să ne pregătim pentru următorul meci așa de bine cât putem, să jucăm bine, să ne îmbunătățim ca echipă și să facem un meci bun, pentru că nu este încă gata cu Vitebsk”, a spus Filipe Coelho după

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Ce a spus Filipe Coelho despre transferuri

De asemenea, antrenorul portughez a fost întrebat și dacă mai așteaptă jucători noi în viitorul apropiat, iar el a lăsat de înțeles că ar exista o anumită posibilitate ca lotul să fie în continuare întărit: „Cred că mâine băieții vor fi la antrenament, asta este important. Ne concentrăm doar pe următorul meci. Nu am idee de altceva. Lucrez cu ce jucători am, îmi fac jobul cât de bine pot. Fereastra de transferuri este deschisă, orice se poate întâmpla”.