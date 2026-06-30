Filipe Coelho anunță noi transferuri la Universitatea Craiova! Avertisment pentru fotbaliștii care vor ajunge în Bănie: „Nu este ușor!“

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Universitatea Craiova a încheiat cantonamentul din Austria cu o victorie spectaculoasă, 4-3 în fața formației ucrainene Polissya Zhytomyr, iar la finalul partidei antrenorul Filipe Coelho a tras primele concluzii după aproape trei săptămâni de pregătire. Tehnicianul portughez s-a declarat mulțumit de progresul echipei, dar a transmis și un mesaj important în privința campaniei de transferuri, lăsând să se înțeleagă că lotul poate fi completat în perioada următoare.

Filipe Coelho așteaptă întăriri, dar transmite un mesaj clar noilor veniți: „Nu este ușor să joci în această echipă!“

Universitatea Craiova a încheiat stagiul de pregătire din Austria cu două victorii și o remiză, iar atenția campioanei României se îndreaptă acum spre .

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Deși se declară mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, Filipe Coelho recunoaște că Universitatea Craiova poate continua campania de achiziții. Portughezul spune, însă, că orice fotbalist care va ajunge în Bănie va trebui să demonstreze că merită să facă parte din echipă.

„Momentan au venit doar Sava și Ronaldo. De când am venit aici au plecat cinci-șase jucători, deci este normal să aducem câțiva jucători care să ne ajute. Vom vedea dacă pot face acest lucru. Perioada de transferuri este încă deschisă. Vom vedea ce se poate întâmpla. Dacă Mario și domnul președinte vor considera că mai avem nevoie de jucători, îi vom primi cu brațele deschise și vom lucra împreună. Doar că trebuie să muncească mult, pentru că avem deja un grup foarte bun și nu este ușor să joci în această echipă.

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Dorința mea este să păstrăm tot ce avem. E o provocare să începem cu un meci de Liga Campionilor, dar este un semn bun. Arată că am câștigat campionatul sezonul trecut și de aceea suntem aici, pentru că merităm. Da, nu avem prea mult timp de lucru, dar sper ca pe viitor să am tot mai multe provocări de acest fel”, a declarat Filipe Coelho.

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Coelho, mulțumit după cantonamentul din Austria: „Continuăm să construim ceva!”

După ultimul amical, câștigat cu 4-3 în fața celor de la Polissya Zhytomyr, Filipe Coelho a vorbit și despre perioada petrecută în Austria și despre nivelul la care a ajuns echipa înaintea startului competițiilor oficiale.

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„A fost un cantonament bun. Continuăm să construim ceva. Desigur, sunt anumite lucruri de îmbunătățit, dar, la final, sunt mulțumit de ceea ce am făcut. Nu mă refer la rezultate, pentru că nu ele contează, nu sunt importante. Începem sezonul cu zero puncte și trebuie să muncim pentru meciurile care urmează. Până acum nu m-am gândit foarte mult la echipa de start. Jucătorii muncesc din greu și sunt mulțumit de ei.

Mâine mai avem un antrenament, apoi plecăm și vom avea o scurtă pauză, pentru ca jucătorii să fie alături de familiile lor. Unii dintre ei au stat 18 zile în cantonament, departe de casă. După vom începe să ne gândim la primul meci oficial, care este unul extrem de important pentru noi. Toți jucătorii îmi fac munca dificilă, pentru că este foarte greu să aleg 11 jucători. Îmi place să am astfel de probleme”, a completat antrenorul campioanei României.

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Universitatea Craiova se întărește pentru noul sezon, în care vor juca preliminarii de Champions League

Universitatea Craiova va începe foare repede acest sezon, întrucât va evolua în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii își încep aventura împotriva campioanei din Belarus, ML Vitebsk, iar meciul tur va avea loc pe data de 8 iulie, aproape cu două săptămâni mai devreme decât prima etapă din SuperLiga României.

Deoarece va fi nevoită să se lupte pe trei fronturi, Universitatea Craiova deja a început să mute pe piața transferurilor. . De asemenea, formația din Bănie s-a mai întărit cu Răzvan Sava, Ronaldo Webster și Heri Tavares.