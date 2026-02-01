Filipe Coelho anunţă o accidentre serioasă la Universitatea Craiova: „O să vedem cu departamentul medical cât lipseşte!” De ce au pierdut oltenii cu Farul

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a pierdut fără drept de apel, , cu Farul Constanţa. Oltenii au ratat ocazia de a se desprinde în fruntea clasamentului după paşii greşiţi făcuţi de Dinamo şi Rapid.

Coelho, după Farul – Craiova 4-1: „Nu am fost pragmatici, ei au fost”

Filipe Coelho a recunoscut superioritatea „marinarilor” şi a spus că motivul înfrângerii îl reprezintă ratările uriaşe ale elevilor săi, în timp ce gazdele au fost eficiente şi au marcat din ocaziile avute:

„Au fost mai eficienţi decât noi şi de asta au şi câştigat. Când am marcat, am încercat să strângem rezultatul. Am avut multe ocazii, dar nu am fost la fel de eficienţi ca în trecut. Altădată, reuşeam să marcăm mai mult din mai puţine ocazii.

Nu am fost pragmatici, ei au fost. Trebuie să acceptăm asta şi să felicităm adversarul. Trebuie să muncim în continuare şi asta este. Înainte, marcam multe goluri. Azi nu am înscris decât un gol. Trebuie să analizăm”, a spus Coelho la finalul meciului.

Bancu, accidentat: „O să vedem cu departamentul medical cât lipseşte”

Antrenorul Universităţii Craiova a dezvăluit că Nicuşor Bancu este accidentat, dar nu a vrut să dezvăluie gravitatea leziunii. În ceea ce priveşte intrarea lui Băluţă în poartă după eliminarea lui Isenko, tehnicianul a precizat că decizia a fost a elevilor săi:

„Cred că este important să spun că sunt foarte mândru de modul în care au luptat, au încercat să joace fotbal în stilul nostru în aceste condiţii grele. Trebuie să muncim în continuare.

. Nu a fost decizia mea. Dar în acel moment, nu a fost foarte important. Bancu este accidentat, vom vedea cât de mult va lipsi, o să vedem cu departamentul medical. El, Baiaram…”, a spus Coelho după meci.