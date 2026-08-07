Filipe Coelho, apărat de conducerea lui U Craiova după declarațiile controversate: „Nu a mințit!”. Ce a vrut, de fapt, să transmită

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După ce Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia în turul doi preliminar din Champions League, Filipe Coelho (45 de ani) a făcut câteva declarații care în spațiul public au fost catalogate drept destul de acide la adresa fotbalului românesc per ansamblu. Mai exact, antrenorul portughez a spus că, în viziunea sa, nu era normal să existe o astfel de presiune mare pe echipa lui în sensul accederii în faza principală din această competiție, câtă vreme au trecut foarte mulți ani de când o formație din țara noastră nu a mai reușit să atingă acest deziderat.

Acum, întrebat în legătură cu această chestiune, Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al clubului din Bănie, i-a luat apărarea conaționalului său și, fără a o spune în mod clar, a lăsat de înțeles că este de acord cu această abordare. De asemenea, a apreciat că de fapt a fost vorba doar despre o încercare a tehnicianului de a le lua apărarea jucătorilor săi în acel context. „Nu am avut cum să nu ajungă la mine comentariile lui. Consider că nu a mințit, cred că a fost un mod de a apăra echipa. Trebuie să discutăm mai mult. Nu pot să spun că e întâmplător ce s-a întâmplat în ultimii ani în România. Nu m-a șocat, lumea vorbea de KuPS că e o dezamăgire.

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KuPS a jucat anul trecut în Conference, Inter Turku, cealaltă echipă din Finlanda, a eliminat Istanbul Bașakșehir. Trebuie să avem mare grijă cum evaluăm adversarii din străinătate, să nu avem dezamăgirile acestea. Nivelul campionatelor crește și suntem obligați să ne dezvoltăm și mai mult.

(n.r. Despre meciul cu FC Argeș din SuperLiga) Suferim că avem mai puțin timp să recuperăm jucătorii. Mâine vom vedea cum stăm, dar trebuie neapărat să intrăm ca să câștigăm, la acest club nu ne permitem să gândim altfel. Romanchuk a fost pe bancă ieri, e pregătit acum, se simte bine, vrea să ne ajute, deci la acest capitol stăm bine”, în direct la

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Ce a spus Mario Felgueiras despre terenul de la Kuopio

Meciul tur dintre KuPS și Universitatea Craiova din turul trei preliminar al Europa League s-a jucat pe o suprafață sintetică, . „Adevărul este că e un teren cu care nu suntem obișnuiți, dar trebuie să ne adaptăm, de asta suntem profesioniști. Am făcut o primă repriză mai bună, puteam să marcăm mai multe goluri, dar nu s-a putut mai mult.

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Cred că echipa nu a reușit să continue jocul din prima repriză, se mai întâmplă în anumite meciuri, am suferit la fazele fixe, erau singurele momente la care ne puteau deranja. Trebuie să facem și acasă ce am făcut în prima repriză acolo. Normal că nu suntem fericiți, dar cel puțin am dat o dovadă că suntem în control și putem acasă să facem ceva mai bine.

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(n.r. Despre problemele de la fazele fixe din acest început de sezon) Nu avem cum să fugim de chestia asta, anul ăsta am început ceva mai slab la partea asta, dar suntem cumva același grup ca anul trecut, primeam puține goluri din faze fixe, trebuie să ne îmbunătățim, asta vom face. Dar adversarii urmăresc și ei ce facem noi. Vom acoperi și acest moment al jocului”, a mai spus Felgueiras, conform sursei citate anterior.

Ce a transmis Mario Felgueiras în legătură cu transferurile făcute de Universitatea Craiova în această vară

Nu în ultimul rând, fostul portar a subliniat că are încredere deplină în toți jucătorii aflați în prezent sub contract cu formația din Bănie, inclusiv în cei aduși la echipă în această fereastră de mercato: „Făcând o analiză mai rațională, anul trecut a fost o vară mai intensă, s-au schimbat mulți jucători, cred că au venit 14 jucători. Fiecare a avut timp să se adapteze, vara asta eram conștienți că exigența era mult mai mare și știam că jucătorilor care vor veni le va fi mult mai greu să aibă un impact, pentru că ne-am păstrat nucleul.

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Cu Elisor suntem foarte fericiți, a venit cel mai târziu, chiar avem foarte multă încredere în el. Webster a avut din păcate o accidentare, nu i-a permis să facă pregătirea cum trebuie, fiind un jucător exploziv. Cu Dinamo a avut acea problemă, a vrut să fie mai mult pe teren.

Maxim e un portar de perspectivă, îl cunosc de mult timp, o să lucrăm cu el, o să aibă și el șansa lui. Sava e un portar care ne poate ajuta foarte mult. Cu Sava avem o înțelegere cu Udinese, au și ei opțiune să îl răscumpere, e o sumă mult mai mică (n.r. de 2.5 milioane de euro).

Jucătorul e al nostru deja. Suntem foarte fericiți cu ce ne-a adus, sunt sigur că ne va ajuta foarte mult. Pe Tavares îl cunosc din Portugalia, este polivalent, joacă mai multe posturi. Trebuie să fim foarte echilibrați. Am mare încredere în toți. Ideea e să avem o echipă unită, avem un grup, încercăm la fiecare meci să arătăm că cea mai mare forță este grupul.

După meciul cu Levski când am fost eliminați, mulți suporteri au rămas și au aplaudat echipa. Avem nevoie de asta. E vorba despre procesul pe care vrem să îl facem în fiecare zi, avem încredere că suntem pe drumul potrivit. Nu consider că e un început modest, am luat Supercupa, suntem pe doi (n.r. locul trei) în campionat. Acum, să mergem mai departe în Europa League”.