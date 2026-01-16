Sport

Filipe Coelho, apariție surpriză chiar înainte de primul meci din SuperLiga din 2026. Unde a mers antrenorul Universității Craiova. Foto

Filipe Coelho a avut o apariție surpriză înainte de primul meci al Universității Craiova din 2026. Unde a fost surprins antrenorul oltenilor și cum a reacționat publicul prezent.
Iulian Stoica, Tibi Cocora
16.01.2026 | 20:17
SPECIAL FANATIK
3 poze
Filipe Coelho, apariție surpriză înainte de primul meci al Universității Craiova din acest an. Sursă foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în SuperLiga, poziție obținută după o victorie clară, 5-0, cu Csikszereda. Oltenii speră ca 2026 să aducă trofee, iar toate speranțele se pun în antrenorul Filipe Coelho. Cu doar trei zile înainte de duelul cu Petrolul, tehnicianul lusitan a fost recent surprins într-un loc inedit.

Prima jumătate a sezonului a fost una de vis pentru Universitatea Craiova. Oltenii s-au calificat în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League și totodată au avut un parcurs foarte bun în SuperLiga.

Toată suflarea microbistă din Oltenia speră ca anul 2026 să vină cu multe trofee, iar aceasta își pune toată încrederea în Filipe Coelho, înlocuitorul lui Mirel Rădoi.

De la momentul instalării pe banca tehnică, Filipe Coelho s-a dovedit a fi un tip echilibrat. Cum Universitatea Craiova tocmai s-a întors din cantonament, antrenorul lusitan a simțit nevoia să se deconecteze puțin de fotbal.

Mai exact, Filipe Coelho a fost surprins la partida de baschet SCM Craiova – CSM Târgu Mureș, din etapa 17 a Diviziei A. Fanii l-au recunoscut pe antrenor, astfel că lusitanul a făcut zeci de poze în Sala Polivalentă. Tot la acest meci a fost zărit și Emil Săndoi.

Filipe Coelho, prezent la SCM Craiova - CSM Târgu Mureș. Sursă foto: Fanatik
Filipe Coelho, prezent la SCM Craiova – CSM Târgu Mureș. Sursă foto: Fanatik

Universitatea Craiova se duelează cu Petrolul în etapa 22

Lotul pregătit de Filipe Coelho a stat în Antalya până pe 16 ianuarie, asta deși revenirea inițială în România era programată pe 12 ianuarie. Conducerea clubului s-a temut de faptul că vremea rea din țară nu le-ar permite jucătorilor să se antreneze în mod normal.

Primul duel oficial din acest an al oltenilor este programat luni, 19 ianuarie, de la ora 20:00. Universitatea Craiova o va înfrunta pe Petrolul, iar ambele echipe vor căuta să obțină cele trei puncte.

  • 45 de ani are Filipe Coelho
  • 9 partide și o medie de 1.89 puncte/meci a adunat antrenorul lusitan la Universitatea Craiova
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
