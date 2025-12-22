Filipe Coelho, apel din suflet la fanii Universității Craiova! Mesajul emoționant transmis înainte de meciul cu Csikszereda: „Jucătorii merită acest lucru!“

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a suferit o adevărată dramă la mijlocul săptămânii la Atena, iar acum Filipe Coelho a vorbit din inimă înaintea meciului Universității Craiova cu Csikszereda. Portughezul a făcut un apel clar către suporteri, cerând unitate și sprijin total într-un moment în care alb-albaștrii au mare nevoie.

Filipe Coelho, mesaj emoționant pentru suporterii Universității Craiova

Înaintea confruntării cu Csikszereda, Filipe Coelho a recunoscut că ultima perioadă a fost dificilă, cu accent pe ultimul meci (n.r. eșecul de la Atena), dar le-a cerut suporterilor Universității Craiova să fie alături de echipă de pe stadion, la ultimul meci din 2025.

ADVERTISEMENT

„Această lună n-a fost ușoară, pentru că pregătirea pentru fiecare meci a fost mereu scurtă. Am avut mereu unul sau două antrenamente. După ultimul meci, pot să spun că nu am meritat ce s-a întâmplat, dar trebuie să lăsăm trecutul în spate. Abordăm acest meci împreună cu fanii noștri și aș vrea să spun că acesta este momentul celor care iubesc fotbalul, care iubesc această echipă, acest club. Cred că jucătorii merită acest lucru și ar fi foarte bine pentru ei să vadă stadionul plin.

Vorbind din inimă, jucătorii chiar merită asta. Acesta este momentul să fim împreună și să fim puternici și cred că va fi foarte bine pe viitor. Le doresc tuturor celor din România un Crăciun minunat și un An Nou fericit. Vrem să obținem cele trei puncte, să mai facem un pas înainte și să avem un Crăciun mai frumos împreună“, a declarat Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho, despre stilul de joc al Csikszeredei și miza meciului

Antrenorul Universității Craiova a prezentat, pe scurt, formația din Miercurea Ciuc, dar și gândurile echipei înaintea disputei de luni seară.

ADVERTISEMENT

„Adversarul a avut un parcurs lung cu același antrenor. Este o echipă căreia îi place să joace, să aibă posesia. Au deja câteva rezultate interesante obținute în deplasare. Trebuie să rămânem concentrați, pentru a face un meci bun și să ne luăm cele trei puncte care sunt extrem de importante. Cred că au capacitatea de a păstra mingea, de a avea posesia. Cu siguranță vor avea momente în care vor controla mingea, iar noi trebuie să fim pregătiți, pentru că au calitate“, a mai punctat Coelho.

Ce se întâmplă cu Nicușor Bancu după problemele musculare de la Atena

. Filipe Coelho nu se va putea baza pentru acest duel pe Nicușor Bancu, Tudor Băluță și Adrian Rus, trei dintre titularii incontestabili din echipa alb-albastră.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat în exclusivitate faptul că Nicușor Bancu a resimțit dureri la picior la finalul partidei de la Atena, din Conference League, iar verdictul medicilor nu este unul prea grozav: leziune musculară. Totuși, acesta va putea fi apt de joc încă de la primul meci oficial din 2026, dacă recuperarea decurge așa cum trebuie.

Tudor Băluță continuă să fie absent în urma operației de apendicită suferite, informație oferită în exclusivitate de FANATIK, iar Rus nu va fi disponibil din cauza accidentării de la Sibiu, de la meciul câștigat de Universitatea împotriva lui FC Hermannstadt, scor 2-0. Pe lista absenților se mai află și Mihnea Rădulescu, a cărui situație medicală este deja bine cunoscută: ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Fotbaliștii Craiovei, în fața suporterilor pentru prima dată după eșecul de la Atena

Joi seară, Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă fotbalistică. Deși au avut două goluri avantaj în fața lui AEK Atena, oltenii au cedat pe final și au fost întorși de formația elenă, care a obținut calificarea directă în optimile competiției.

De partea cealaltă, Craiova s-a confruntat cu o serie de rezultate și evenimente în defavoarea ei, iar clasamentul final a găsit-o pe Universitatea pe poziția 25, prima sub linia calificării în play-off. La doar două zile de la nefericitul eveniment, .

Culoarele mall-ului s-au aglomerat rapid, deoarece sute de suporteri au format cozi interminabile pentru a face o poză cu favoriții lor și pentru a le ridica puțin moralul pentru următoarele meciuri importante din competiția internă. Printre jucătorii prezenți în fața fanilor s-au numărat Carlos Mora, Alex Crețu, Fălcușan și Mihnea Rădulescu.