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Universitatea Craiova se gândește deja la următorul capitol, iar în Bănie există câteva nume tinere care pot avea un cuvânt important de spus în anii care urmează. În spatele jucătorilor care au dus „Știința” spre titlul de campioană a României se află o nouă generație care începe să bată la ușa primei echipe: unii au făcut deja primii pași la seniori, în timp ce alții încearcă să-i convingă pe oamenii din club că merită o șansă. Iar noi îi luăm pe rând.

David Matei, pariul care trebuie protejat de ofertele din mercato

Dintre cei șase, David Matei este unul dintre cei care au făcut deja cel mai important pas către fotbalul de seniori. Mijlocașul născut în 2006 nu mai este doar o promisiune a Craiovei, ci un fotbalist care a acumulat experiență consistentă în tricoul Universității Craiova.

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În sezonul trecut, Matei a bifat 31 de apariții în campionat, patru goluri și două pase decisive. În actuala stagiune are deja opt meciuri în SuperLiga și o pasă decisivă, excluzând, bineînțeles, prezențele din competițiile europene. Cifrele spun o parte din poveste, însă important este și faptul că Matei a devenit o soluție reală pentru Coelho. Nu mai vorbim despre un junior introdus ocazional pentru a respecta regula U21, ci despre un jucător care poate aduce energie, mobilitate și personalitate în joc. Tocmai de aceea, Matei este și unul dintre cazurile în care planul pe trei ani trebuie privit cu o precizare importantă.

Dacă va continua să crească în acest ritm, este foarte posibil ca Universitatea Craiova să primească oferte importante pentru el înainte ca acest orizont de timp să fie atins. În cazul în care va rămâne în Bănie și nu va apărea între timp o propunere imposibil de refuzat pentru club sau pentru jucător, David Matei poate deveni unul dintre oamenii de bază ai viitoarei Craiove.

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31 de apariții în tricoul Universității Craiova a avut David Matei în sezonul 2025/2026

de apariții în tricoul Universității Craiova a avut David Matei în sezonul 2025/2026 4 goluri a reușit David Matei în tricoul Craiovei

goluri a reușit David Matei în tricoul Craiovei 2 assist-uri are David Matei în sezonul precedent al SuperLigii

assist-uri are David Matei în sezonul precedent al SuperLigii 8 apariții și 1 assist are David Matei în actualul campionat.

Luca Băsceanu, un alt tânăr care a început deja să conteze la Craiova

Luca Băsceanu se află într-o situație asemănătoare. Este foarte tânăr, dar are deja experiență la nivelul primei echipe, iar Craiova i-a oferit suficient spațiu pentru ca acesta să înceapă să se adapteze fotbalului de seniori. În sezonul 2025/2026, Băsceanu a strâns 22 de apariții în SuperLiga, cu două goluri și o pasă decisivă. În actualul campionat a continuat să fie utilizat în special în partea a doua a meciurilor și a adunat deja câteva noi prezențe pentru formația campioană.

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Este genul de fotbalist pentru care următorii doi-trei ani pot fi decisivi. Dacă primește minute, dacă își dezvoltă constanța și dacă reușește să transforme calitățile pe care le-a arătat la juniori și în primele sale apariții la seniori într-o prezență constantă, Băsceanu poate deveni una dintre armele ofensive importante ale Universității. Și aici există însă aceeași întrebare ca în cazul lui Matei: va mai fi la Craiova peste trei ani? Un progres accelerat poate aduce automat interes din partea altor cluburi, iar Universitatea va trebui să găsească echilibrul între dezvoltarea jucătorului și păstrarea lui în proiect.

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22 de apariții în tricoul Universității Craiova a avut Luca Băsceanu în sezonul 2025/2026

de apariții în tricoul Universității Craiova a avut Luca Băsceanu în sezonul 2025/2026 2 goluri și 1 assist a reușit Luca Băsceanu în tricoul Craiovei

Mihnea Rădulescu, revenirea care poate schimba din nou calculele

Mihnea Rădulescu este cazul aparte din această listă. Nu mai este doar un pariu pentru viitor, pentru că a demonstrat deja la Craiova că poate fi o soluție pentru prima echipă. Fotbalistul de bandă a fost una dintre aparițiile apreciate ale oltenilor înainte ca o accidentare gravă să-i întrerupă ascensiunea. În octombrie 2025, Rădulescu a suferit o , iar pauza a fost de aproximativ șase luni. În aprilie 2026, Universitatea Craiova a primit însă vestea că jucătorul revenise la antrenamente și se apropia de momentul întoarcerii în lot.

Pentru Universitatea, revenirea lui este importantă dintr-un motiv simplu: înaintea accidentării, Rădulescu arătase că poate aduce viteză, verticalitate și soluții în ofensivă. Acum începe partea cea mai grea. Dacă Rădulescu reușește să-și recapete ritmul și încrederea, Craiova poate câștiga, practic, un fotbalist nou, fără să mai fie nevoie să-l descopere. Iar peste trei ani, la 23 de ani, Rădulescu ar putea fi deja în zona fotbalistului matur, cu experiență, care să ajute generația mai tânără să facă pasul spre prima echipă.

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Alexandru Maxim, „gigantul” de 2,04 metri care poate deveni soluția dintre buturi

Universitatea Craiova a făcut în această vară și o mutare cu gândul la viitor pentru postul de portar. la doar 19 ani. Portarul are un profil imposibil de ignorat: 2,04 metri și deja un sezon consistent la seniori. În stagiunea precedentă, Maxim a apărat în 24 de meciuri pentru FC Voluntari, în Liga a II-a, formație care a obținut promovarea în SuperLiga.

Transferul este cu atât mai interesant cu cât Maxim vine după o perioadă în care a aparținut de FCSB, unde fusese considerat un portar de perspectivă. Înainte de Voluntari, a trecut și pe la CSM Olimpia Satu Mare pentru a acumula experiență. La Craiova, Maxim nu este privit, cel puțin pentru moment, drept o soluție pentru prezent. Totuși, este unul dintre puținii portari tineri care au deja experiență importantă la seniori, iar concurența cu Laurențiu Popescu, Răzvan Sava și Pavlo Isenko îi poate accelera progresul.

2,04 metri este înălțimea lui Alexandru Maxim

Denys Muntean, puștiul de 17 ani care a intrat deja în radarul lui Coelho

Unul dintre cele mai interesante pariuri ale Universității Craiova este Denys Muntean. Născut în 2009, extrema dreaptă venită de la Sibiu a făcut deja pasul către anturajul primei echipe, deși vârsta sa îl face unul dintre cei mai tineri fotbaliști aflați în acest moment în atenția staff-ului.

Muntean nu este, însă, un nume apărut peste noapte. A fost remarcat încă de la nivel juvenil, iar evoluțiile sale l-au propulsat inclusiv în lotul primei echipe. În sezonul trecut, Filipe Coelho i-a oferit debutul în SuperLiga, într-un meci cu Csikszereda, când avea doar 16 ani și 7 luni. LPF l-a consemnat printre cei mai tineri debutanți ai campionatului.

Înainte de această experiență, Muntean se remarcase și la nivelul echipelor de juniori. A fost implicat în parcursul formației de tineret a Craiovei și a făcut parte din lotul României U16 pentru Turneul de Dezvoltare UEFA din Cipru. „Craioveanul de adopție“ a continuat să fie urmărit de Coelho și în această vară. A fost inclus în lotul pentru cantonamentul din Austria, iar în primul amical al verii, câștigat cu 7-1 în fața celor de la FC Stubai, a avut nevoie de doar o repriză pentru a înscrie de două ori. Muntean a intrat după pauză și a punctat în minutele 41 și 49. Mai mult, în actualul sezon a continuat să apară în lotul primei echipe, semn că Filipe Coelho îl are în vedere și că nu a fost vorba despre o simplă apariție conjuncturală.

1 meci a jucat Denys Muntean în tricoul Universității Craiova (n.r. A intrat în minutul 83 al meciului U Craiova – Miercurea Ciuc 5-0, din data de 22 decembrie 2025)

Sebastian Șerban, pariul lui Silviu Bogdan pentru centrul terenului

Poate cel mai interesant „pariu” ascuns din această listă este Sebastian Șerban. Mijlocașul născut în 2006 nu are încă notorietatea lui Matei sau Băsceanu, însă are un avantaj important: există oameni din fotbalul craiovean care au pariat explicit pe calitățile lui.

Silviu Bogdan l-a remarcat la Kids Tâmpa Brașov și a făcut demersurile pentru ca jucătorul să ajungă la Universitatea Craiova. Iar .

„Am adus un jucător personal de la Kids Tâmpa Brașov, îl cheamă Șerban. Zic eu un mijlocaș de perspectivă, copil născut în 2006. A fost în lot la un meci și mă laud cu el, în ghilimele, dacă pot spune așa. Sper să ajungă la un nivel bun. E un mijlocaș pe care îmi place să-l compar cu Gică Popescu, pentru că pleacă mult cu mingea la picior, verticalizează jocul. E un copil care n-a trecut prin fotbal.

Poate ar fi trebuit să debuteze la 17-18 ani, dar Kids Tâmpa era la liga a 3-a, nu avea cum. Eu l-am văzut, am sunat patronul clubului și l-am rugat să-mi dea detalii despre el, ca să-l aduc aici. Îi mulțumesc și familiei că a acceptat să vină aici. Nu prea mă înșel la jucători, pentru că îi urmăresc ani de zile și pot spune că seamănă la stil cu Gică Popescu”, spunea de curând Silviu Bogdan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Pentru un mijlocaș de 20 de ani, următorul obiectiv este evident: să transforme statutul de jucător de perspectivă într-o soluție reală pentru Coelho. Dacă va confirma ceea ce a văzut Silviu Bogdan la Brașov, Șerban poate fi una dintre surprizele plăcute ale Universității Craiova în următorii ani.