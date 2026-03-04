Filipe Coelho, atac fără menajamente după ce a primit cartonaș roșu în U Craiova – CFR Cluj din sferturile Cupei României Betano: „Nu mi se pare corect! Pentru unii antrenori nu s-a dat”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României Betano și continuă să aibă un parcurs perfect pentru obiectivul de a realiza eventul în acest sezon. Filipe Coelho a fost eliminat în prelungiri, după ce a pătruns pe suprafața de joc la al treilea gol al oltenilor.

Comentariile lui Filipe Coelho după ce a fost eliminat în U Craiova – CFR Cluj

Filipe Coelho nu a mai putut să-și mascheze emoțiile și a răbufnit după ce echipa sa a înscris golul de 3-1 din prelungiri. Ștefan Baiaram a închis meciul în minutul 117, după ce l-a învins pe Popa într-o situație de unu la unu.

După acea fază, iar arbitrul a decis să-i arate al doilea cartonaș galben. Deși și-a asumat greșeala, Coelho a invocat momente în care alți antrenori au făcut același lucru, însă nu au fost sancționați:

„Cred că este un rezultat corect. Nu meritam să fim egalați după jocul din cele 90 de minute, dar adversarii au jucat bine și nu s-au dat bătuți. Am făcut un pas important spre unul dintre obiective. Să fiu sincer, nu sunt fericit cu ce am făcut.

Le-am cerut scuze jucătorilor de la CFR Cluj, nu am intenționat să fac ceva greșit. Am observat și în meciul precedent că antrenorul adversarilor a făcut sprint pe teren și nu a primit cartonașul galben, dar trebuie să-mi controlez mai bine emoțiile. Îmi asum responsabilitatea pentru ce am făcut, dar tot cred că nu este corect. Pentru unii antrenori nu s-a dat cartonaș galben, dar pentru mine s-a dat.

Am câștigat datorită jucătorilor, care au intrat în meci cu multă personalitate. Nu este vorba despre mine și inspirația mea. Este vorba despre jucători. Vom vedea mâine cât de bine pregătiți fizic sunt. Au jucat bine, avem un staff tehnic bun, pe care l-am găsit deja aici. Respect opiniile tuturor. Nu mă interesează astfel de lucruri. Eu încerc să-mi fac meseria și nu sunt aici să concurez contra altor antrenori”, a explicat Filipe Coelho, conform

Universitatea Craiova este favorită la câștigarea campionatului

Oltenii se află la patru puncte de locul al doilea, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat. Întâmplarea face că ultima etapă le va aduce față în față chiar pe primele două clasate, iar meciul capătă o importanță enormă.

Dacă Rapid câștigă, atunci giuleștenii pornesc cu șanse aproximativ egale în play-off, însă în cazul unei victorii a oltenilor, Universitatea ar intra în play-off cu un avans liniștitor, care i-ar permite să abordeze cu mai mult calm ultimele 10 „bătălii” din acest sezon.