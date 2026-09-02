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Universitatea Craiova debutează în noul sezon din Cupa României Betano cu o partidă în deplasare pe terenul celor de la FC Bacău, care se va disputa joi, începând cu ora 17:30. Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) a prefațat partida și a dezvăluit cu ce probleme se confruntă campioana României înainte de acest meci.

Ce a declarat Filipe Coelho înainte de FC Bacău – Universitatea Craiova

Filipe Coelho a subliniat faptul că gazdele vor fi avantajate de suprafața de joc și a transmis că echipa sa are anumite probleme de lot. „E începutul unei competiții importante. Vom juca pe un teren dificil, trebuie să fim profesioniști și concentrați pentru a lua cele 3 puncte. Trebuie să ne facem jocul și să dominăm, aceste meciuri de Cupă sunt periculoase, pentru că adversarii luptă și mai mult.

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FC Bacău are jucători buni și este o echipă puternică la fazele fixe, au și avantajul de a juca pe un teren artificial. Avem câțiva jucători care încă se recuperează, alții sunt puțin mai obosiți, vom vedea mâine ce decizii vom lua, dar vom alinia cel mai bun prim 11, luând în considerare mai multe lucruri. Singurul obiectiv este victoria”, a spus portughezul. Campioana României va evolua pe un .

Nikola Stevanovic, mesaj pentru suporteri înainte de FC Bacău – Universitatea Craiova

Nikola Stevanovic a marcat golul Universității Craiova în , din etapa 7 a SuperLigii. Fundașul a vorbit la rândul său despre partida de la Bacău. „Ne așteptăm la un nou meci bun, contra unui adversar bun. Vrem să debutăm în cel mai bun mod în Cupă, cu o victorie.

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Cheia va fi să tratăm meciul cu seriozitate, să îl abordăm ca pe orice alt meci oficial. Respectăm echipa adversă, știm că joacă bine pe teren propriu. Vreau să mulțumesc suporterilor pentru susținere, atât în momentele bune, cât și în cele dificile. Simțim că sunt alături de noi”, a afirmat fundașul sârb.