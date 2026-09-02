Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Filipe Coelho, avertisment pentru jucătorii Craiovei înainte de partida cu FC Bacău: „Meci periculos! Au un avantaj”

Filipe Coelho a vorbit despre partida pe care Universitatea Craiova o va disputa pe terenul lui FC Bacău în Cupa României Betano. Antrenorul portughez a numit marele avantaj al gazdelor.
Bogdan Mariș
02.09.2026 | 15:45
Filipe Coelho avertisment pentru jucatorii Craiovei inainte de partida cu FC Bacau Meci periculos Au un avantaj
ULTIMA ORĂ
Filipe Coelho (45 de ani) a prefațat partida FC Bacău - Universitatea Craiova. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova debutează în noul sezon din Cupa României Betano cu o partidă în deplasare pe terenul celor de la FC Bacău, care se va disputa joi, începând cu ora 17:30. Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) a prefațat partida și a dezvăluit cu ce probleme se confruntă campioana României înainte de acest meci.

Ce a declarat Filipe Coelho înainte de FC Bacău – Universitatea Craiova

Filipe Coelho a subliniat faptul că gazdele vor fi avantajate de suprafața de joc și a transmis că echipa sa are anumite probleme de lot. „E începutul unei competiții importante. Vom juca pe un teren dificil, trebuie să fim profesioniști și concentrați pentru a lua cele 3 puncte. Trebuie să ne facem jocul și să dominăm, aceste meciuri de Cupă sunt periculoase, pentru că adversarii luptă și mai mult.

ADVERTISEMENT

FC Bacău are jucători buni și este o echipă puternică la fazele fixe, au și avantajul de a juca pe un teren artificial. Avem câțiva jucători care încă se recuperează, alții sunt puțin mai obosiți, vom vedea mâine ce decizii vom lua, dar vom alinia cel mai bun prim 11, luând în considerare mai multe lucruri. Singurul obiectiv este victoria”, a spus portughezul. Campioana României va evolua pe un stadion arhiplin la Bacău.

Nikola Stevanovic, mesaj pentru suporteri înainte de FC Bacău – Universitatea Craiova

Nikola Stevanovic a marcat golul Universității Craiova în remiza cu Rapid, 1-1, din etapa 7 a SuperLigii. Fundașul a vorbit la rândul său despre partida de la Bacău. „Ne așteptăm la un nou meci bun, contra unui adversar bun. Vrem să debutăm în cel mai bun mod în Cupă, cu o victorie. 

ADVERTISEMENT
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Digi24.ro
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”

Cheia va fi să tratăm meciul cu seriozitate, să îl abordăm ca pe orice alt meci oficial. Respectăm echipa adversă, știm că joacă bine pe teren propriu. Vreau să mulțumesc suporterilor pentru susținere, atât în momentele bune, cât și în cele dificile. Simțim că sunt alături de noi”, a afirmat fundașul sârb.

ADVERTISEMENT
Teodora Stoica:
Digisport.ro
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Farul poate aduce Barcelona sau Real Madrid în România! Traseul „marinarilor” în UEFA...
Fanatik
Farul poate aduce Barcelona sau Real Madrid în România! Traseul „marinarilor” în UEFA Youth League
Cupa României Betano, Live Video grupe, etapa 1. Minerul Lupeni – UTA începe...
Fanatik
Cupa României Betano, Live Video grupe, etapa 1. Minerul Lupeni – UTA începe la ora 16:00. Cum arată echipele de start
Ianis Hagi pleacă de la Alanyaspor? S-ar fi înțeles cu noua echipă: „E...
Fanatik
Ianis Hagi pleacă de la Alanyaspor? S-ar fi înțeles cu noua echipă: „E pregătit să semneze!”
Tags:
Parteneri
Bombă! Puiu Popoviciu, negocieri cu o mare echipă din SuperLiga. Cu o avere...
iamsport.ro
Bombă! Puiu Popoviciu, negocieri cu o mare echipă din SuperLiga. Cu o avere de sute de milioane de euro, vrea să investească în fotbalul românesc
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!