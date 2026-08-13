Filipe Coelho, avertizat dur înainte de U Craiova – KuPS: „Nu are nicio scuză dacă ratează examenul european!”

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U Craiova – KuPS, joi, 13 august, de la ora 20:00, este meciul de care se leagă speranțele fotbalului românesc de a avea o echipă în grupele Europa League. Chiar și cu o eliminare, oltenii mai au plasa de siguranță numită Conference League. Nimeni nu concepe însă un nou eșec, după cel din dubla cu Levski. Filipe Coelho (45 de ani) primește un avertisment dur, înainte de înfruntarea cu echipa din Finlanda.

Avertisment primit de Filipe Coelho din studioul Fanatik SuperLiga înainte de U Craiova – KuPS: „Nu are nicio scuză dacă ratează examenul european!”

Zi de joi mare pentru fotbalul din Oltenia și importantă pentru cel din România în general. După ce în sezonul trecut a acces în grupele Conference League, Universitatea Craiova vrea să mai doboare o bornă: intrarea în grupele Europa League. Oltenii mai au până acolo trei meciuri. Primul este cel cu KuPS, manșa retur din turul 3 preliminar. După 1-1 în Finlanda, nimeni nu concepe ca „Știința” să fie bătută acasă de o echipă inferioară, teoretic, la toate capitolele.

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Invitații de joi ai emisiunii FANATIK SUPERLIGA au întors pe toate fețele . Din orice unghi s-a analizat întâlnirea, a reieșit faptul că oltenii nu au cum să nu se califice dacă abordează cu seriozitate și concentrare meciul. În ceea ce-l privește pe cel care conduce destinele oltenilor, Filipe Coelho, concluzia în studio a fost unanimă: lusitanul „Nu are nicio scuză dacă ratează examenul european”.

După un sezon 2025 – 2026 în care a scris istorie la Craiova, câștigând SuperLiga și Cupa României, mai exact realizând „Eventul”, . Au început să apară și criticile, mai ales după eliminarea cu Levski, jocul neconvingător cu KuPS din deplasare și eșecurile din campionat.

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Drept urmare, presiunea pe portughez vine acum din toate direcțiile. „Acum, la Craiova se simte o presiune care vine din toate părțile. Vine dinspre acționari, vine dinspre public, după cum am auzit, și vine și dinspre presă, pentru că investițiile au fost mari, iar investițiile în fotbalul actual se amortizează din cupele europene. Acolo e potul cel mare. Craiova a ratat deja primul obiectiv, care este Champions League”, a subliniat analistul FANATIK SUPERLIGA, Bogdan „Baratky” Tudor.

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Care este marea problemă a lui Coelho și a jucătorilor Craiovei la meciurile din Europa

Istoria relativ recentă ne spune ce carențe are Filipe Coelho, dar și echipa sa, când vine vorba de meciurile importante din cupele europene. S-a văzut asta în sezonul trecut, când „Știința” a picat câteva examene importante. Echipele de care antrenorul lusitan nu a reușit să treacă sau să le învingă, dacă ne referim la meciuri decisive, au fost: Sparta Praga, AEK Atena și Levski.

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Spre deosebire de echipele de mai sus, de un alt calibru, KuPS este mult mai jos valoric. Tocmai de aceea, Coelho nu mai are absolut nicio scuză dacă nu își califică echipa în play-off-ul Europa League. Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Sabin Ilie (51 de ani) a punctat faptul că, în opinia lui, Craiova nu are maturitate.

„U Craiova nu este o echipă matură. Mă refer la educație de joc și mentalitate Drept dovadă, am văzut meciul din Finlanda: au mers acolo, au avut 1-0, apoi au crezut că e meci ușor.. Apoi au avut cu FC Argeș. La 0-1, toată lumea, chiar și eu, aveam senzația că U Craiova dă 2-3 goluri. A venit repriza 2 și a intervenit panica. Doamne ferește, nu-ți garantează nimeni calificarea nici cu KuPS. Dar eu cred că se califică U Craiova și vor învinge la minim 2-3 goluri”, a spus fostul atacant.

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