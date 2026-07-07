Sport

Filipe Coelho avertizează înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova: „Au ritm de joc, dar asta nu este suficient!“

Filipe Coelho a transmis un mesaj ferm înainte de debutul Universității Craiova în Liga Campionilor. Ce spune antrenorul portughez al campioanei României despre ML Vitebsk și șansele echipei sale.
Cristi Coste, Tibi Cocora
07.07.2026 | 20:07
Filipe Coelho avertizeaza inainte de ML Vitebsk Universitatea Craiova Au ritm de joc dar asta nu este suficient
CORESPONDENȚĂ DIN UNGARIA
Filipe Coelho a transmis un mesaj ferm înainte de debutul Universității Craiova în Liga Campionilor. Foto: Renato Anghelescu.
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Universitatea Craiova este la câteva ore distanță de debutul în preliminariile Ligii Campionilor, iar înaintea duelului cu ML Vitebsk, Filipe Coelho a vorbit despre provocările pe care le va avea campioana României în Ungaria. Tehnicianul portughez a transmis un mesaj clar înaintea primului examen oficial al sezonului și a explicat ce așteaptă de la elevii săi.

Avertismentul lui Filipe Coelho înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova

Antrenorul Universității Craiova a subliniat că focusul său este exclusiv pe prezent și pe ceea ce echipa poate realiza în noul sezon. Portughezul a vorbit despre atmosfera din vestiar, despre integrarea noilor transferuri și a transmis că succesul nu va depinde de individualități, ci de forța grupului.

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„Este primul meci al sezonului împotriva unui oponent bun, care are un ritm bun de joc, pentru că ei deja au disputat 17 meciuri în campionat. Au jucători buni în componență și știm că este un meci dificil, însă știm și că putem să obținem un rezultat bun. Lucrăm foarte bine, sunt extrem de mulțumit de cum s-au comportat jucătorii și acum urmează partea cea mai importantă, pentru că știm cum am lucrat. 

Trebuie să găsim soluții. Știm că ne-am pregătit, sunt realist și știu că adversarii au ritm de joc, dar asta nu e suficient pentru a obține victoria. Vrem să punem în practică tot ce am realizat în această perioadă. Sunt mulțumit de grupul pe care îl am. Nu vorbesc despre jucători în parte. Am uitat deja ce s-a întâmplat sezonul trecut, focusul este pe ceea ce trebuie să construim“, a spus tehnicianul oltenilor.

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Coelho mizează pe forța grupului, nu pe individualități

Tehnicianul Universității Craiova a punctat faptul că noii veniți vor aduce un plus de valoare, însă insistă că succesul echipei va depinde de omogenitatea lotului. Portughezul susține și că proiectul început în sezonul trecut intră acum într-o nouă etapă, una în care accentul cade pe relațiile de joc și pe detaliile tactice.

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„Ne vor ajuta și jucătorii pe care i-am transferat până acum și ce contează cu adevărat este ca mâine seară să arătăm pe teren tot ceea ce am pregătit și să fim la cel mai înalt nivel. Suntem un grup, o familie. Echipa noastră nu depinde de un jucător sau doi, ci de tot grupul, indiferent de vârstă, de naționalitate. Unii jucători nu sunt încă pregătiți, ținem cont de partea fizică. Unii dintre ei au venit puțin mai târziu. Este foarte important ca jucătorii care vor intra din primul minut să dea totul pentru victorie

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Am început să construim ceva din luna noiembrie. Acum putem lucra mai mult pe ceea ce înseamnă detaliile, pe partea tehnico-tactică, lucruri pe care nu prea le-am putut face în sezonul precedent. Este clar că jucătorii transferați ne vor ajuta, dar partea colectivă este importantă, nu mă interesează partea individuală. Sunt foarte mulțumit de jucătorii vechi, dar și de cei noi“, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă.

Balneo Hotel Zsori, hotelul de lux ales de Universitatea Craiova în Ungaria

Pentru meciul din Ungaria, conducerea Universității Craiova a ales Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness, un hotel de patru stele aflat la doar câteva minute de stadionul din Mezőkövesd, acolo unde se va disputa prima manșă a duelului cu ML Vitebsk.

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Complexul este unul dintre cele mai moderne din zonă și a fost construit în urma unei investiții estimate la aproximativ 9 milioane de euro. Tot aici este cazată delegația campioanei României pe întreaga durată a șederii în Ungaria, înaintea debutului european.

Piscine termale, centru SPA și sală de fitness pentru recuperarea jucătorilor

Dincolo de confortul oferit, hotelul a fost ales și datorită facilităților dedicate refacerii fizice, un aspect esențial într-o perioadă în care echipa lui Filipe Coelho dispută meciuri oficiale extrem de importante. Balneo Hotel Zsori dispune de 134 de camere, toate cu balcon și aer condiționat, iar centrul wellness include patru piscine, dintre care două cu apă termală, o piscină de înot și una destinată relaxării.

Jucătorii Universității Craiova au la dispoziție un centru SPA complet, cu saună finlandeză, saună cu infraroșu, baie de aburi, cameră cu sare, jacuzzi, dar și servicii de masaj și recuperare. Complexul mai oferă o sală de fitness complet echipată, restaurant cu meniuri adaptate sportivilor și nu mai puțin de nouă săli destinate ședințelor tehnice și analizelor video.

Un alt detaliu important este amplasarea hotelului. Balneo Hotel Zsori se află în imediata vecinătate a complexului Zsóry Thermal Bath, una dintre cele mai renumite stațiuni balneare din Ungaria, apreciată pentru apele sale termale cu proprietăți terapeutice. Tocmai datorită acestor condiții de recuperare, zona este aleasă frecvent de echipe profesioniste pentru cantonamente și pregătirea meciurilor importante.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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