Filipe Coelho, cel mai calm „oltean” după câştigarea Cupei României: „Uneori îmi spuneţi că sunt nervos” Mesaj emoţionant pentru jucători

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României după o finală cu U Cluj decisă la loviturile de departajare, scor 6-5. Filipe Coelho a rămas cel mai "calm" oltean şi după finalul meciului, având şi un mesaj emoţionant pentru jucători.
Marian Popovici
14.05.2026 | 00:21
Universitatea Craiova este câştigătoarea Cupei României. Oltenii s-au impus după o finală strânsă cu U Cluj, decisă după executarea loviturilor de departajare, scor 6-5. Este primul succes al echipei lui Rotaru în Cupă după o pauză de cinci ani, în timp ce U Cluj pierde a treia finală în ultimii 11 ani.

Filipe Coelho laudă fotbalul românesc: „Nivel excelent! Campionat foarte bun”

În euforia oltenească, Filipe Coelho a rămas, şi de această dată, cel mai calm. S-a bucurat rezervat alături de staff şi jucători, spunând la final că nivelul fotbalistic din România este la un nivel foarte bun. Referitor la finală, portughezul a spus că echipa sa merita să tranşeze meciul în timpul regulamentar:

„E un sentiment plăcut. Toată lumea a lucrat foarte mult şi meritau acest trofeu. Toţi oamenii din oraş meritau această bucurie. Muncim foarte mult, dar atunci când ajungi într-o finală una dintre echipe câştigă şi una pierde. Am meritat să câştigăm în timpul meciului. S-a ajuns la loviturile de departajare şi asta a fost.

Fanii sunt alături de noi mereu şi eu asta am simţit de când sunt aici. Mai facem şi noi greşeli, dar cred că trebuie să ne concentrăm pe lucrurile pe care le-am făcut bine. Este un campionat foarte bun, jucători foarte bun, nivel excelent, cred că ar trebui să vedem şi lucrurile astea”, a spus Coelho.

Cel mai calm „oltean”: „Aşa e personalitatea mea!” Mesaj pentru jucătorii săi

Întrebat despre calmul său, Filipe Coelho a declarat că aşa e personalitatea lui, iar pe parcursul unui meci trece prin multe emoţii. Antrenorul Universităţii Craiova a avut şi un mesaj emoţionant penru jucătorii săi, spunând că cel mai important lucru este că ei se bucură alături de familiile lor:

„Uneori spuneţi că sunt nervos, dar lumea trebuie să înţeleagă că sunt multe emoţii în timpul unui meci, cred că aşa este personalitatea mea. Dacă e bine sau rău, ăsta e felul meu de a fi. Faptul că jucătorii se bucură cu familiile lor este cel mai important.

Lucrez în fiecare zi cu ei şi sunt mândru de ei. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, urmează un meci foarte important. Ne vom pregăti bine, nu va fi uşor deloc şi vom da totul în următoarea confruntare”, a spus Coelho la final.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
