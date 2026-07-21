Filipe Coelho cere atenție maximă înainte de Levski – Universitatea Craiova. „Întâlnim cea mai puternică echipă de până acum”. Ce spune despre absența lui Assad

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Universitatea Craiova se pregătește de meciul de miercuri din manșa tur a celui de-al doilea tur preliminar din Champions League. Oltenii au susținut marți conferința de presă premergătoare partidei cu Levski Sofia.

Ce a spus Filipe Coelho înainte de Levski Sofia – Universitatea Craiova

în prima parte a zilei de marți. În seara aceleiași zile, antrenorul Filipe Coelho a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului cu Levski Sofia, programat miercuri, 22 iulie, de la ora 20:30, pe arena Georgi Asparuhov.

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„Este o plăcere pentru noi să fim aici. Știm că va fi o echipă dificilă, cea mai puternică echipă întâlnită până acum în acest sezon. Este o echipă care a avut un proces de lucru cu același antrenor, care a adus jucători din Portugalia pe care îi cunosc, care pot face diferența. Este o echipă extrem de puternică în toate momentele jocului. Ne așteaptă un meci dificil și cu o atmosferă extraordinară. Este o provocare pentru noi și vom face tot posibilul să obținem un rezultat bun. Am venit cu ambiție, avem încredere în noi.

(n.r. – ) Este parte din fotbal. Avem soluții foarte bune. Punctul nostru forte este ceea ce facem ca echipă, nu individual. Focusul o să fie mereu pe jucătorii pe care îi avem cu noi. Assad nu este aici, ne concentrăm pe cei care sunt prezenți. Nu voi folosi această absență ca pe o scuză. Absența lui depinde de departamentul medical, vom vedea, dar este clar că acum nu ne vom putea baza pe el.

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La fiecare joc încercăm să câștigăm. Încercăm mereu să avem performanțe, aceasta este filosofia noastră. La final de partidă vom vedea dacă am obținut sau nu un rezultat bun. Pentru mine, următorul meci va fi cel mai dificil. Repet, luptăm cu o echipă foarte bună, cu un antrenor pe măsură, iar la Sofia va fi o atmosferă extraordinară!”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă.

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Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 preliminar din Champions League

. În urma evenimentului, s-a stabilit ca învingătoarea „dublei” Levski Sofia – Universitatea Craiova să joace în runda următoare cu câștigătoarea „dublei” Omonia Nicosia (Cipru) – Kairat Almaty (Kazahstan).

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