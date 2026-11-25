Filipe Coelho este gata să dea cu Universitatea Craiova cel mai dificil examen al carierei! Care este planul portughezului pentru partida împotriva locului 2 din Premier League

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Universitatea Craiova mai are nevoie de un singur punct în ultimele trei meciuri din UEFA Conference League pentru a fi sigură de calificarea în play-off, iar Filipe Coelho speră să obțină acest lucru chiar împotriva celui mai dificil adversar din această ediție, Brighton, care la ora meciului contra oltenilor se află pe locul 2 în Premier League, cel mai tare campionat al lumii.

„Într-adevăr, suntem în formă bună, atât în campionat, cât și în Conference League. Nu știu dacă îi putem surprinde, încercă să facem jocul nostru cât de bine putem, dar va fi greu, pentru că vom întâlni un adversar cum eu nu am mai avut parte. Era diferit dacă jucam la noi acasă, dar la ei este clar dificil.

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Nu punem spune că e test. Un meci nu poate spune totul. Cu siguranță putem afla mai multe despre noi. Întâlni o echipă foarte bună, dar ne bucurăm de acest moment și nu am venit degeaba aici. Încercă să ne facem jocul, va fi mai greu, dar ne bucurăm de acest moment.

Nu știm dacă ne calificăm cu un punct. Gândul nostru este la cum să luăm măcar un punct din acest meci. Ne gândim doar la acest joc, nu la ce va urma. Vom vedea tot ce putem pe teren. Din ce am înțeles vor fi mulți suporteri, mă bucură personal, vin mulți din țară și sperăm să-i facem ândri. Am fost în lot cu Genk la Liverpool, atmosffera e incredibilă în Anglia, dar nu se compară. La Liverpool e ceva unic. Va fi un moment special pentru noi”, a declarat Vladimir Screciu la conferința de presă

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Conferința de presă a lui Filipe Coelho înaintea meciului Brighton – U Craiova

Joi, de la ora 19:45, campioana României întâlnește Brighton, formație antrenată de Fabian Hürzeler. „Pescărușii” ocupă locul 2 în Premier League, iar din faza ligii UEFA Conference League. După primele trei etape, elevii lui Coelho au strâns deja 7 puncte și, în teorie, mai au nevoie de un singur punct pentru a putea fi liniștiți.

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Britanicii au început în forță sezonul de Conference League și i-au învins pe lituanienii de la Kauno Zalgiris cu 4-0, însă în următoarele meciuri nu au mai turat motoarele. Brighton a scos un singur punct din deplasarea în Cehia, unde a întâlnit-o pe Jablonec, și a învins-o la limită pe Getafe, cu 1-0. Ibericii jucaseră anterior cu Universitatea Craiova și au fost la un pas să piardă cu același scor, de 0-1, însă au restabilit egalitatea în ultimele minute de joc. Miercuri seară, de la ora 21:00, antrenorul Filipe Coelho va prefața partida cu Brighton și va da ultimele indicii despre felul în care va aborda meciul.

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Rezultate excepționale pentru Brighton în acest debut de sezon

În Premier League, Arsenal s-a distanțat deja la o distanță de 6 puncte de pluton, însă chiar sub „tunari”, pe locul al doilea, se află Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova. au făcut câteva meciuri senzaționale în acest sezon și tocmai de aceea oltenii trebuie să fie extrem de atenți în meciul de joi seară, întrucât orice lipsă de concentrare se poate solda foarte ușor cu un gol încasat.

După 11 etape, Brighton a acumulat 22 de puncte în campionatul Angliei și a reușit câteva rezultate care nu pot decât să-i sperie pe adversari, indiferent de numele acestora. „Pescărușii” au început în forță încă din prima etapă, când i-au administrat lui Aston Villa, deținătoarea Europa League, o înfrângere cu 4-0. Mai apoi, în cupele europene, au trecut cu 4-0 și de Tromso, aceeași echipă care o învingea pe CFR Cluj cu 5-0 în turul 3 din Conference League. Tot în acest sezon, Brighton a mai învins-o cu 5-0 pe Crystal Palace, câștigătoarea Conference League de anul trecut, și cu 3-0 pe Arsenal, campioana Angliei. Totuși, englezii vin demoralizați la meciul contra formației din Bănie, după ce au cedat în ultima etapă împotriva nou-promovatei Hull City, cu scorul de 0-2.