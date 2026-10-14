Filipe Coelho, conferința de presă înainte de Universitatea Craiova – Getafe. Cele mai importante declarații

Universitatea Craiova debutează în faza principală din Conference League joi, 15 octombrie, cu un duel contra lui Getafe. Antrenorul Filipe Coelho va prefața partida în cadrul unei conferințe de presă.

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Universitatea Craiova o va întâlni pe Getafe joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei ligii din noul sezon de UEFA Conference League. Antrenorul campioanei României, Filipe Coelho (45 de ani), va prefața partida contra formației din La Liga în cadrul unei conferințe de presă.

Filipe Coelho, prezent la conferința de presă înainte de meciul Universitatea Craiova – Getafe

Universitatea Craiova se află într-o formă bună pe plan intern, fiind neînvinsă în ultimele două luni, însă gruparea din Bănie se pregătește pentru un prim test important în faza principală din Conference League. Joi, de la ora 19:45, echipa pregătită de Filipe Coelho va juca pe „Ion Oblemenco” împotriva spaniolilor de la Getafe.

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Miercuri, în jurul orei 19:00, tehnicianul portughez va fi prezent la conferința de presă premergătoare jocului și va oferi ultimele detalii cu privire la situația echipei. Un start pozitiv ar fi extrem de important pentru campioana României, care în sezonul trecut a pierdut puncte importante la începutul campaniei și a ratat dramatic calificarea în primăvara europeană.

Ce absențe au Universitatea Craiova și Getafe înainte de meciul din Conference League

Filipe Coelho nu va putea să conteze în meciul contra lui Getafe pe Adrian Rus, Monday Etim și . Primii doi sunt accidentați, iar fotbalistul din Costa Rica nu va putea să evolueze din cauza cartonașului roșu primit în meciul contra lui Ararat-Armenia din returul play-off-ului Europa League, acesta fiind sancționat pentru proteste.

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De cealaltă parte, antrenorul celor de la Getafe, , nu se va baza pe 6 fotbaliști la Craiova. Tehnicianul a decis ca Enes Unal, Zaid Romero, Mangala și Ivan Azon să nu facă deplasarea pentru partida de pe „Ion Oblemenco”, iar acesta nu va putea să conteze nici pe Juanmi și Chrisantus Uche, care sunt accidentați. De asemenea, fostul căpitan al lui Real Madrid, Dani Carvajal, care a fost prezentat oficial marți de gruparea din La Liga, nu va fi disponibil pentru acest joc, deoarece nu a fost trecut pe lista UEFA de către noua sa formație.