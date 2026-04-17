CE TREBUIE SĂ ȘTII Filipe Coelho, mesaj cu lacrimi în ochi pentru echipă și suporteri

Lacrimi, solidaritate și un apel direct către tribune — asta a transmis Filipe Coelho înaintea duelului cu Rapid București. Tehnicianul Universitatea Craiova a oferit una dintre cele mai emoționante conferințe de presă din acest sezon, vorbind deschis despre momentele dificile prin care trec anumiți jucători și despre nevoia de unitate într-un punct crucial al play-off-ului.

Filipe Coelho, mesaj cu lacrimi în ochi pentru echipă și suporteri

Antrenorul oltenilor nu și-a putut ascunde emoțiile atunci când a abordat situația unor jucători afectați în ultima perioadă, și a subliniat că echipa trece printr-un moment complicat din punct de vedere emoțional. Discursul său a fost unul despre responsabilitate, solidaritate și încredere, atât în interiorul grupului, cât și în relația cu suporterii.

Vizibil afectat, Filipe Coelho a insistat asupra ideii de familie și asupra importanței sprijinului venit din tribune, Tehnicianul consideră că echipa trebuie să își câștige singură drumul, fără a depinde de rezultatele altora, dar cu o conexiune puternică alături de fani.

„Nu este un moment ușor pentru Etim. Deja am vorbit la nivel de grup. Avem patru meciuri în play-off și două cartonașe roșii corect acordate. Dincolo de ceea ce a fost, trebuie să conștientizăm și să învățăm. Etim se antrenează bine și suntem alături de el. Nu trebuie să uităm că ne-a ajutat în multe rânduri. Acum mergem să luptăm cu Rapid și avem nevoie de suporteri mai mult ca niciodată. Ca să fiu sincer, nu am apucat să citesc reacțiile fanilor. Sunt foarte bucuros dacă reacțiile de după ultimul meci au fost pozitive, avem mare nevoie de asta. Dacă suporterii cred în echipă așa cum cred eu, vom ajunge departe împreună. Nu vreau să pierd timp și să mă gândesc prea departe, cum ar fi la titlu.

Noi și suporterii, depinde de noi, de ceea ce facem. Cu tot respectul, nu cred că avem nevoie de ajutorul altor echipe, trebuie ca toată lumea să aibă încredere în noi. Noi suntem singurii din România care putem beneficia de ajutor fanilor. Știu ce înseamnă (n.r. are lacrimi în ochi). Nu este ușor să-l aud pe Romanchuk când vorbește despre alți jucători care suferă. Suntem o familie. Este un moment foarte important. Trebuie să ne conectăm cu toții, să știm ce avem de făcut, să dăm totul pentru oraș“, a spus cu lacrimi în ochi tehnicianul oltenilor.

Program încărcat și presiune mare la Craiova în finalul sezonului

Filipe Coelho a analizat duelul cu Rapid București și a subliniat principalele pericole ale adversarului, dar și contextul dificil în care se află echipa sa, cu un program încărcat și mai puține zile de recuperare. Tehnicianul Universității Craiova a pus accent pe importanța detaliilor, a pregătirii și, mai ales, pe rolul decisiv pe care îl pot avea suporterii în finalul sezonului.

„Este un nou meci în care trebuie să performăm, să câștigăm punctele. Jucăm împotriva unei echipe care preferă tranzițiile ofensive. Au jucători importanți, rapizi, care pot dezechilibra oricând în timpul jocului. Au reușit să marcheze din faze fixe în multe meciuri, în special pe faza a doua, dar noi suntem pregătiți. Am lucrat foarte bine și este important să obținem toate punctele. Nu este un meci de șase puncte, cum s-ar spune. Desigur, mai sunt șase partide, toate sunt foarte importante, dar trei puncte valorează fiecare.

Depinde de noi lupta la titlu. Dacă ar fi să ne comparăm noi cu Dinamo și este un fapt real, nu o scuză, cred că avem cel puțin 10 meciuri în plus jucate în acest sezon. La fel și cu FC Argeș. Dar, împotriva celor de la Dinamo, avem mai puține zile la dispoziție de pregătire decât ei. La fel, din nou, și cu FC Argeș. Tocmai de aceea avem nevoie de suporteri. Ei și jucătorii pot face diferența în aceste momente. Noi vom da tot ce e mai bun.

Coelho mizează pe organizare și unitate

Focusul este pe echipă, pe oraș, asta e cel mai important. Vrem să fim fericiți la final. În acest moment, doar noi ne putem ajuta. Norocul nu-l putem controla. Singurele lucruri pe care le pot controla sunt antrenamentele, modul în care lucrăm. Până în acest moment am ajuns în punctul în care să ne batem pentru ceea ce dorim, pentru că am muncit să ajungem aici. Toate echipele sunt bune, cu stiluri diferite de a juca. Toate meciurile sunt echilibrate și sunt mai multe lucruri care pot face diferența.

Dacă te uiți la ultimul scor pare că nu este echilibrat, dar trebuie să ne amintim că am jucat peste 70 de minute cu om în minus și chiar am continuat să avem posesia, să ne creăm ocazii. Lăsând trecutul, toate echipele sunt bune, dar credem în noi, în suporteri și cred că putem câștiga meciul cu Rapid“, a mai spus Coelho.